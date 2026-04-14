Un tânăr de 21 de ani din Southampton a trăit dezamăgirea vieții sale. După ce a muncit gratis timp de nouă luni ca gunoier, visul său din copilărie, a fost respins de trei ori pentru același post de către Consiliul Local, într-un gest considerat „crud și nedrept”.

Visul din copilărie, o luptă continuă

Bryan Rowe și-a dorit să devină gunoier încă de la vârsta de doi ani. E drept că parcursul său nu a fost simplu. Tânărul suferă de ADHD și de distrofie miotonică, o formă de distrofie musculară care afectează mușchii și organele, provocând slăbirea progresivă și degradarea țesutului muscular. Chiar și așa, a fost încurajat să aplice pentru posturi după ce și-a încheiat stagiul de practică.

Nouă luni de muncă neplătită

Între noiembrie 2024 și iunie 2025, Bryan a lucrat pentru consiliu în cadrul unui stagiu susținut, dar neplătit. S-a dedicat total muncii sale. Pe durata stagiului, el a fost „mereu entuziast și punctual”, iar superiorii săi au confirmat că instituția „nu a avut nicio problemă cu el”. Toate semnele indicau că va primi un contract. V-ați fi așteptat la un final fericit, nu-i așa?

Ei bine, lucrurile stau complet diferit.

Umilința celor trei refuzuri

După încheierea stagiului, Bryan Rowe a fost refuzat de două ori de Consiliul Local Southampton pentru postul la care visa. Apoi, într-o turnură bizară, instituția a susținut că respingerea sa a fost o eroare și l-a invitat din nou la interviu.

Numai că, în loc de o ofertă, a primit al treilea refuz.

Reacția mamei: „Crud și nedrept”

Mama tânărului, Claire Rowe, este devastată de situație și de impactul emoțional pe care l-a avut asupra fiului ei. Ea a descris întreaga experiență ca fiind una îngrozitoare.

„Este foarte, foarte dezamăgitor. Este devastat, este absolut îngrozitor. Nu pot să cred că s-a întâmplat din nou. (…) Ar fi fost mai bine să spună nu și să terminăm aici, acum l-au lovit din nou. Ca mamă, îmi este greu să accept, după ce am petrecut weekendul încercând să-i explic că este suficient de bun și că într-o zi cineva îl va dori. Mi se pare crud și nedrept. El vrea să iasă în lume, ca persoană cu dizabilități, să muncească, să capete încredere și să aibă banii lui”, a declarat Claire Rowe.

Răspunsul oficial al primăriei

Pus în fața acuzațiilor, Consiliul Local Southampton a transmis că a primit un număr mare de aplicații pentru post și că politica internă nu le permite să comenteze cazuri individuale. Dar povestea nu se termină aici. Claire Rowe a depus o plângere oficială la consiliu.

În urma plângerii, a fost informată că procedurile de recrutare ale instituției sunt acum în curs de revizuire.