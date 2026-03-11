Adrian Ropotan dinamitează play-off-ul: Dinamo e singura echipă la care se lucrează

Fostul mijlocaș Adrian Ropotan, supranumit „Gattuso din Ștefan cel Mare”, crede cu tărie în șansele lui Dinamo de a prinde un loc în cupele europene. El susține că echipa antrenată de Zeljko Kopic este printre puținele din campionat care are o direcție clară, în ciuda unui lot considerat inferior altor competitoare.

Dinamo s-a calificat pentru al doilea an la rând în play-off-ul Superligii, terminând sezonul regular pe locul 5, chiar dacă a pierdut ultimul meci, scor 0-2, în deplasarea de la CFR Cluj. Adrian Ropotan, actualul antrenor al echipei U19 a clubului, a analizat parcursul echipei și a declarat, într-o intervenție la Fanatik, că obiectivul european este realizabil.

Ropotan, încrezător: „Știu care e direcția clubului”

Fostul fotbalist își bazează optimismul pe munca depusă de antrenorul Zeljko Kopic și pe atitudinea jucătorilor. Ropotan este convins că jocul echipei arată un potențial real pentru a lupta pentru primele locuri și a lăudat proiectul din Ștefan cel Mare.

„Îmi doresc din toată inima să facă un play-off bun. Sunt încrezător. Am încredere în jucători și în domnul Kopic. Știu ce se lucrează acolo și care e direcția clubului. Vorbesc despre ceea ce simt. Știu care e drumul celor de la Dinamo. Îmi doresc să prindă cupele europene. Cred că se poate. A demonstrat Dinamo”, a afirmat Ropotan.

Marea problemă a lui Kopic: lotul subțire

Principala provocare pentru Dinamo în lupta din play-off pare să fie lipsa de soluții pe banca de rezerve. Când apar accidentări sau suspendări, nivelul jocului scade, iar echipa pierde puncte importante. Ropotan consideră că integrarea tinerilor jucători este o necesitate în acest context.

„Sper să strângă rândurile și să lege victorii. Dinamo este acolo unde ar trebui să fie, în play-off. Dinamo nu are nevoie, cred eu, de jucători de lot. Avem jucători de potențial. În acest moment e mai greu. Ești obligat să bagi și fotbaliști tineri. Apar accidentări și suspendări. Ei vin cu o gândire normală, vin din străinătate. Eu cred că se vor impune. Fotbalul este imprevizibil. Azi ai trei victorii la rând și mâine… sunt în play-off, sunt în grafic”, a explicat antrenorul echipei U19.

„Printre puținele echipe la care văd că se lucrează ceva”

În finalul analizei sale, Adrian Ropotan a oferit cea mai puternică declarație, subliniind că, deși alte echipe au loturi mai valoroase pe hârtie, Dinamo compensează printr-o strategie bine definită și o muncă vizibilă la antrenamente. Acesta este, în opinia sa, marele avantaj al „câinilor roșii”.

„Jocul în sine arată că pot să fie încrezători. Este poate printre puținele echipe la care văd că se lucrează ceva, văd o direcție. Celelalte echipe au loturi mai puternice”, a conchis fostul mijlocaș.