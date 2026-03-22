Duminică, 17 milioane de francezi din totalul de 48 de milioane de alegători sunt chemați la urne. Este vorba despre al doilea tur de scrutin pentru alegerile municipale, un vot cu implicații majore pentru politica națională. În joc se află peste 1.500 de consilii municipale, iar bătălia se dă în aproape toate orașele mari și mijlocii ale țării.

Miza imediată: controlul Senatului

La prima vedere, pare un scrutin strict local. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Cei aproximativ 500.000 de consilieri municipali care vor fi aleși acum vor desemna între 90% și 95% din cei 160.000 de „mari electori”. Aceștia, alături de deputați, senatori și alți aleși locali, vor stabili componența Senatului Franței, cu alegeri parțiale programate atât în 2026, cât și în 2029. Iar importanța Senatului a crescut exponențial, în condițiile în care Adunarea Națională (camera inferioară a parlamentului) este lipsită de o majoritate clară.

Un test major pentru prezidențiale

Dincolo de aritmetica parlamentară, alegerile de duminică reprezintă un barometru esențial înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor. Primul tur a confirmat deja o tendință îngrijorătoare pentru partidele tradiționale: ascensiunea extremiștilor. Pe de o parte, Rassemblement National, partidul de extremă dreapta condus de Jordan Bardella, a obținut scoruri bune. Pe de altă parte, La France Insoumise, formațiunea de extremă stânga a lui Jean-Luc Melenchon, și-a consolidat poziția. Stânga tradițională, în schimb, speră să-și păstreze bastioanele, în special marile orașe precum Paris și Marsilia.

Cum funcționează, pe bune, turul doi

Turul secund se organizează în localitățile unde nicio listă nu a reușit să obțină majoritatea absolută, adică peste 50% din voturi, în primul tur. V-ați gândit vreodată cât de complicată poate fi matematica electorală? Pentru a intra în runda finală, o listă trebuie să fi obținut cel puțin 10% din voturi. E drept că listele care au trecut pragul de 5% au avut posibilitatea să fuzioneze cu cele calificate, pentru a-și spori șansele.

Cifrele vorbesc de la sine.

În cele 1.542 de localități și 29 de sectoare din Paris, Lyon și Marsilia, sunt înscrise în total 4.355 de liste. Asta duce la confruntări diverse: vor avea loc 561 de dueluri (două liste), 821 de triunghiulare (trei liste), 171 de cvadrangulare (patru liste) și chiar 17 pentagonale, cu cinci liste pe buletinul de vot. Există și 68 de localități unde nu se organizează turul doi, dintr-un motiv simplu: în primul tur nu s-a înscris nicio listă.

Marile orașe, câmpuri de luptă politică

Cele mai intense și urmărite confruntări se vor da, fără îndoială, în metropole. Pe lista scurtă se află Paris, Marsilia, Lyon, Toulouse și Nantes. Bătălii importante sunt așteptate și la Montpelier, Nisa, Strasbourg, Bordeaux, Lille și Toulon, orașe care pot înclina balanța politică la nivel național.