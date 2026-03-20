Un focar neobișnuit de meningită a explodat în Marea Britanie, numărul cazurilor confirmate ajungând la 27, dintre care două decese, într-o zonă din comitatul Kent. Autoritățile locale îl consideră fără precedent, iar îngrijorările privind o posibilă răspândire în Europa au apărut imediat, deși experții cer calm.

Focarul „fără precedent” din Kent

Cazurile de boală meningococică au apărut în weekend într-o comunitate de studenți, iar amploarea este, pe bune, neașteptată. Într-un an întreg, în Marea Britanie se înregistrează aproximativ 350 de cazuri, iar acum 27 au apărut într-un singur focar. Explicația pare să fie legată de un posibil loc de expunere – un club de noapte din Canterbury (comitatul Kent) – unde tinerii s-au aflat în perioada 5-7 martie.

Și Franța a raportat un caz posibil asociat cu acest focar, ceea ce a determinat Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC) să monitorizeze situația îndeaproape. Medicii europeni au fost îndemnați să întrebe pacienții cu simptome de meningită dacă au călătorit recent în Kent. În Marea Britanie, autoritățile au început deja distribuirea de antibiotice și au lansat un program de vaccinare pentru mii de studenți. Dar de ce s-a ajuns aici? Prof. Robinn May, directorul științific al UK Health Security Agency, a avansat două ipoteze: fie este vorba de comportamentul indivizilor, fie bacteria însăși a evoluat pentru a se transmite mai eficient.

Bacterie, nu virus. Cum se transmite boala

Pentru a înțelege riscul real, am apelat la opinia prof. univ. dr. Emilian Popovici, medic primar epidemiolog și vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Acesta a ținut să clarifice din start natura bolii. „În primul rând consider util să lămurim câteva aspecte legate atât de afecțiunea în sine cat și de agentul patogen cauzator și de evenimentul generat în prezent de acesta în Marea Britanie. Boala meningococică, căci despre aceasta este vorba, este cauzată de bacteria Neisseria meningitidis. Deci în primul rând subliniez că agentul patogen cauzator în acest caz este o bacterie și nu un virus!”, a explicat medicul.

Aproximativ 10% din populație poate purta bacteria în nas sau gât fără a avea probleme. Doar rareori aceasta invadează fluxul sanguin sau sistemul nervos. „Meningita meningococică este boala manifestă clinic și se traduce printr-o inflamație a membranelor din jurul creierului și a măduvei spinării. Boala meningococică se răspândește prin contact apropiat cu picăturile respiratorii. Acest lucru se poate întâmpla prin sărut, consum în comun al băuturilor, utilizarea în comun a diverselor obiecte, contact apropiat, precum și prin tuse și strănut. Acesta este motivul pentru care riscul este mai mare în mediile în care oamenii locuiesc, studiază și socializează împreună, cum ar fi campusurile universitare”, a detaliat dr. Popovici.

Există risc de extindere în Europa?

V-ați gândit vreodată cât de repede s-ar putea răspândi o astfel de boală? E drept că la prima vedere cifrele din Kent pot speria. Numai că, potrivit expertului român, lucrurile stau puțin diferit. Riscul ca boala să se transmită dincolo de granițele Marii Britanii este unul neimportant.

„Având în vedere, cum spuneam, că este vorba de o bacterie și nu de un virus, că pentru transmitere este nevoie de un contact apropiat și că transmiterea ocazională este mai puțin relevantă, nu consider că există în prezent nici măcar un risc general la nivelul Marii Britanii și cu atât mai puțin vreun risc important de extindere european!”, a punctat medicul. Acesta a adăugat că nu se pune problema de „transmitere transfrontalieră de proporții relevante din punct de vedere epidemiologic”.

Singura îngrijorare justificată ar fi la nivelul campusurilor universitare care fac schimburi de studenți cu universitatea afectată din Marea Britanie.

Un semnal de alarmă pentru România

Iar focarul din Marea Britanie ridică o întrebare firească despre prevenție. Dr. Popovici a explicat cauzele posibile ale exploziei de cazuri. „Vaccinarea meningococică este cea mai eficientă metodă direcționată de prevenire a bolii, deci cu siguranță că absența vaccinării este o cauză importantă, dar în comunitatea universitară afectată au intervenit și alți factori comunitari – dintre care am menționat acele petreceri studențești cu rol de super transmițător al infecției – și cu siguranță prezența unor purtători de meningococ. Pot interveni și alți factori favorizanți individuali, cum ar fi anumite deficite imune etc.”, a explicat medicul.

Avertismentul este clar.

Dincolo de cazul punctual din Kent, astfel de evenimente ar trebui să țină autoritățile în priză. „Sunt evenimente relativ rare, dar care impun menținerea permanentă a unei a autorităților sanitare vis a vis de orice boală infecțioasă care apare, mai ales în comunități umane unde riscul de transmitere și de propagare a infecțiilor este mai mare. Și acest lucru este recomandat în mod deosebit în România, unde pentru o serie de boli controlabile prin vaccinare nu mai există o acoperire vaccinală corespunzătoare, deci pentru care nu mai avem o imunitate colectivă protectoare funcțională! Acest aspect ar trebui să preocupe autoritățile sanitare de la noi mult mai mult decât focarul de meningită meningococică din Kent, Marea Britanie”, a atras atenția dr. Emilian Popovici.

Vaccinarea, următoarea prioritate?

În România, vaccinul meningococic este disponibil opțional, nefiind inclus în schema națională de imunizare. Dr. Popovici consideră însă că introducerea sa ar trebui să devină o prioritate.

„Vaccinarea meningococică este intens imunogenă și în consecință protectivă față de infecția meningococică, astfel încât este foarte recomandată atât de medicii de familie cat și de medicii pediatri. Nu a fost încă introdusă în programul național de imunizări al copilului, dar ținând cont de numărul mare de purtători de meningococ prezenți în populația generală cât și de faptul că majoritatea infecțiilor cu meningococ se manifestă la vârsta copilăriei și de gravitatea bolii manifeste clinic (meningita meningococică), ne putem gândi la această vaccinare ca la următoarea prioritate pentru programul național de imunizări”, a conchis dr. Emilian Popovici.