În evaluarea prezentată marți, 20 octombrie 2026, înainte ca Parlamentul să voteze cabinetul propus de Luca Niculescu, Moody’s arată că formarea unui nou Guvern ar face posibilă adoptarea bugetului pe 2027 până la sfârșitul lui 2026. Respectarea acestui calendar ar ajuta România să păstreze credibilitatea direcției sale fiscale.

Legătura dintre calendarul bugetar și finanțarea statului este explicată în comunicatul Ministerului Finanțelor, preluat de Mediafax: „Într-un nou comentariu publicat astăzi, Moody’s evidențiază că formarea noului Executiv ar permite aprobarea bugetului pentru 2027 până la finalul acestui an, ceea ce ar contribui la menținerea credibilității parcursului fiscal al României. Agenția consideră că stabilitatea politică și existența unui buget credibil sunt esențiale în contextul necesarului ridicat de finanțare și al condițiilor mai restrictive de pe piețele financiare”.

Evaluarea de credit acordată României rămâne Baa3, cu perspectivă negativă. Comentariul agenției nu constituie o modificare a ratingului de țară, precizează Digi24.

La începutul lunii octombrie, Moody’s avertizase că un sprijin politic insuficient ar putea întârzia aprobarea bugetului și ar putea afecta continuarea ajustării fiscale, potrivit Adevărul. Noul comentariu păstrează astfel importanța condiției politice pentru reducerea dezechilibrelor bugetare.

Prognoza păstrează reducerea deficitului în următorii doi ani

Agenția nu și-a revizuit estimările privind deficitul bugetar, adică diferența dintre cheltuielile și veniturile statului. Evoluția anticipată, exprimată ca pondere în produsul intern brut (PIB), este următoarea:

2025: 7,9% din PIB;

2026: 5,8% din PIB;

2027: 5,5% din PIB.

Pentru deficitul primar, calculat prin excluderea plăților de dobânzi aferente datoriei publice, Ministerul Finanțelor transmite în același comunicat: „În același timp, Moody’s estimează diminuarea progresivă a deficitului primar, la 2,7% din PIB în 2026 și 2,3% în 2027”.

Moody’s avertizează însă că reducerea dezechilibrului bugetar va rămâne dificilă. Presiunile identificate de agenție privesc trei categorii de cheltuieli:

dobânzile plătite pentru datoria publică, ale căror cheltuieli cresc;

personalul, pentru care cheltuielile sunt în creștere;

apărarea, care necesită finanțare suplimentară.

Agenția subliniază necesitatea continuării reformelor pentru reducerea datoriei publice și pentru susținerea capacității statului de a o gestiona.

Nazare cere venituri realiste și cheltuieli sustenabile

Alexandru Nazare, ministrul interimar de Finanțe, a explicat poziția sa privind construcția viitorului buget în comunicatul ministerului: „Mesajul Moody’s trebuie citit în primul rând ca un argument pentru responsabilitate și continuitate. Bugetul pentru 2027 va fi un test major de credibilitate: trebuie construit pe venituri realiste, priorități clare și cheltuieli pe care statul le poate susține efectiv. În condițiile în care necesarul de finanțare rămâne ridicat, disciplina bugetară nu este o opțiune, ci o condiție pentru protejarea ratingului de țară”.

Despre corecțiile bugetare realizate până acum, ministrul a adăugat: „România a făcut progrese în corectarea dezechilibrelor bugetare, dar nu suntem la capătul acestui proces și nu ne permitem să pierdem, prin noi derapaje, ceea ce am reușit să corectăm cu atât de mult efort”.

În pregătirea bugetului pentru anul viitor, Ministerul Finanțelor anunță că urmărește limitarea cheltuielilor publice, colectarea mai bună a veniturilor și protejarea investițiilor, relatează ZF.ro. Instituția își menține angajamentul de a continua reducerea dezechilibrelor fiscale.

Următoarea etapă politică este votul deputaților și senatorilor reuniți în plen, programat marți, 20 octombrie. Pentru învestire, cabinetul propus de Luca Niculescu trebuie să obțină minimum 233 de voturi.