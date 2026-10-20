Pe 16 octombrie 2026, Depozitarul Central, instituția care ține registrul instrumentelor financiare de pe piața de capital și se ocupă de decontarea tranzacțiilor, a făcut public un atac cibernetic asupra aplicației sale Servicii Online pentru Investitori. Potrivit instituției, atacatorii au putut vedea datele personale ale utilizatorilor, printre care CNP-ul, datele din cartea de identitate, telefonul și IBAN-ul, dar nu au ajuns la deținerile de acțiuni și de alte instrumente financiare.

Specialiștii Bitdefender avertizează că, după incident, crește riscul de fraudă țintită: cine are aceste date la un loc poate pune la cale apeluri și mesaje greu de deosebit de cele trimise de instituții reale.

Ce date au fost vizualizate și ce a rămas neatins

Aplicația atacată este folosită de persoanele fizice române care își deschid cont online la Depozitarul Central. Prin ea își actualizează datele de identificare și codul IBAN al contului în care primesc, de exemplu, dividendele pentru instrumentele financiare trecute direct pe numele lor, în Secțiunea 1. Același cont dă acces și la adunările generale ale acționarilor ținute online pe platforma eVote.

Potrivit informațiilor date de Depozitarul Central și relatate pe 16 octombrie 2026 de Spotmedia, care citează Economica, și de Bitdefender, în urma atacului au fost vizualizate datele introduse la crearea conturilor: numele și prenumele, adresa de domiciliu, CNP-ul, seria și numărul cărții de identitate, e-mailul, numărul de telefon și codul IBAN. Instituția spune că datele nu au fost modificate, iar parolele de autentificare nu au fost accesate. În aceeași zi, aplicația era temporar indisponibilă.

Comunicatul oficial al Depozitarului Central nu enumeră datele personale. El arată că incidentul a fost descoperit chiar în ziua în care s-a produs, că decontarea și registrul au funcționat normal și că, în urma atacului, „nu au fost accesate, modificate și/ sau alterate deținerile de instrumente financiare sau informații privind tranzacțiile decontate”. Bursa de Valori București a precizat, tot pe 16 octombrie 2026, că atacul nu i-a afectat sistemele, iar ședințele de tranzacționare se desfășurau după programul obișnuit.

Incidentul îi privește pe cei care și-au deschis cont în aplicație. Bitdefender recomandă ca oricine a folosit-o să pornească de la ideea că datele sale pot fi printre cele expuse. Până pe 20 octombrie 2026, comunicatul din 16 octombrie era singurul publicat de Depozitarul Central pe site despre incident. Nici el, nici informările relatate de presă nu spun câți utilizatori sunt afectați, cum au pătruns atacatorii și dacă datele au fost și copiate. Instituția spune că a anunțat autoritățile competente și lucrează cu ele la analiza incidentului, iar potrivit Spotmedia a sesizat Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și a apelat la o echipă de specialiști.

Cum vă verificați deținerile și conturile bancare

Dacă investiți printr-un broker, cereți-i să vă confirme că portofoliul și contul nu au fost modificate. Bitdefender recomandă ca răspunsul să vină în scris, de pe adresa oficială de e-mail a firmei. Pentru asta folosiți datele de contact pe care le aveți deja de la broker.

Pentru instrumentele înregistrate direct la Depozitarul Central, în Secțiunea 1, serviciile oferite prin aplicație, cum ar fi actualizarea datelor de identificare și a IBAN-ului, rămân disponibile prin poștă sau la ghișeul sediului secundar al instituției, potrivit comunicatului din 16 octombrie 2026.

La bancă, verificați extrasele contului al cărui IBAN apărea în aplicație. Bitdefender recomandă să parcurgeți ultimele 30 de zile în căutarea plăților necunoscute, a sumelor mici de test, între 1 și 5 lei, sau a banilor intrați pe neașteptate și să salvați capturi de ecran pentru o eventuală plângere. Sunați banca la numărul de pe spatele cardului și cereți alerte pentru fiecare tranzacție și monitorizare sporită a contului.

Ce protecții au deținerile dumneavoastră

Instrumentele financiare din Secțiunea 1 figurează în sistemul Depozitarului Central direct pe numele și pe seama proprietarului, iar registrul nu a fost atins de atac, potrivit instituției.

Banii și instrumentele financiare ținute la firmele care participă la Fondul de Compensare a Investitorilor au o protecție separată. Fondul plătește cel mult echivalentul în lei a 20.000 de euro de investitor și numai în două situații: când ASF constată că un participant la fond nu își mai poate onora obligațiile față de investitori din motive legate de situația lui financiară sau când o instanță dă, din motive financiare, o hotărâre definitivă care suspendă exercitarea drepturilor investitorilor față de acea firmă. Banii trimiși de un investitor unui escroc nu intră în niciuna dintre aceste situații.

Cum recunoașteți apelurile și mesajele false

Escrocii care se dau drept angajați ai bursei sau ai Depozitarului Central nu au apărut odată cu acest atac. Pe 28 octombrie 2024, BVB și Depozitarul Central avertizau într-un comunicat comun că persoane necunoscute sunau investitori și le cereau date personale sau să instaleze pe telefon aplicații care le-ar fi dat acces la conturile bancare. Ca să pară credibili, invocau site-urile reale ale instituțiilor, bvb.ro și roclear.ro, și le foloseau sigla, denumirea și adresa. Cele două instituții scriu în comunicat: „BVB și DC nu solicită și nu vor solicita date cu caracter personal și nici instalarea unor aplicații pentru telefoanele mobile în scopul obținerii unor sume de bani sau realizării oricăror tipuri de tranzacții.”

Pe prima pagină a site-ului, ASF avertizează că propunerile de investiții făcute la telefon în numele ei sunt tentative de fraudă și că autoritatea nu recomandă investiții, nu cere transferuri de bani și nu intermediază recuperarea sumelor pierdute în investiții anterioare. Tot acolo scrie: „ASF nu apelează consumatorii de la numărul 0800.825.627!”

Bitdefender avertizează că după astfel de incidente urmează de regulă valuri de mesaje false. Semne că un apel sau un mesaj nu vine de la instituția pe care o invocă:

vi se cere să vă reactivați contul, să vă confirmați datele sau să verificați IBAN-ul;

tonul este grăbit și vi se spune că trebuie să acționați imediat;

interlocutorul vrea parole, coduri primite prin SMS sau instalarea unei aplicații pe telefon;

primiți o propunere de investiție sau de recuperare a unor bani pierduți, venită chipurile de la ASF sau de la BVB.

Faptul că persoana de la telefon vă știe CNP-ul, adresa sau IBAN-ul nu dovedește că sună de la o instituție, pentru că exact aceste date au fost expuse. Depozitarul Central le cere utilizatorilor să verifice orice solicitare care pare să vină de la el, mai ales una neobișnuită sau grăbită. Comunicatele lui apar pe depozitarulcentral.ro, iar Bitdefender recomandă să deschideți site-ul scriind singuri adresa în browser.

Cum vă protejați parolele și conturile online

Pașii recomandați de Depozitarul Central și de Bitdefender:

Schimbați parolele folosite la mai multe servicii, chiar dacă parola aplicației nu a fost accesată, cum recomandă Depozitarul Central. Bitdefender recomandă schimbarea parolelor la e-mail, la broker și în aplicațiile băncii, cu parole diferite de cel puțin 14 caractere, ținute într-un manager de parole. Activați autentificarea în doi pași pe e-mail și pe conturile financiare. Bitdefender o preferă prin aplicație de autentificare în locul SMS-ului, pentru că numărul de telefon este printre datele expuse. Nu confirmați coduri primite prin SMS pe care nu le-ați cerut și nu le dictați nimănui la telefon. Nu sunați înapoi la numerele dintr-un SMS sau e-mail și nu completați date pe pagini la care ajungeți din linkuri. Fiți atenți dacă telefonul rămâne brusc fără semnal: poate fi semnul că cineva încearcă să vă mute numărul pe altă cartelă (SIM swap), avertizează Bitdefender. Nu mai publicați pe rețelele sociale și nu mai treceți în chestionare alte informații personale, care îi pot face pe escroci mai credibili, avertizează Depozitarul Central.

Unde raportați o tentativă de fraudă

Tentativele de înșelăciune făcute în numele BVB și al Depozitarului Central se raportează Poliției Române, recomandă cele două instituții în comunicatul din 2024. Dacă frauda s-a produs deja, Bitdefender indică plângerea la Poliție sau sesizarea la DNSC, pe linia națională 1911, disponibilă non-stop. Banca și brokerul se anunță pe canalele lor oficiale, iar capturile de ecran păstrate vă ajută la plângere.

ASF poate fi contactată la linia verde 0800.825.627 sau la numărul 004 021.305.3470, de luni până joi între 08:30 și 17:00 și vinerea între 08:30 și 14:30, potrivit site-ului ASF.

Dacă bănuiți că CNP-ul sau actul de identitate au fost folosite de altcineva, Bitdefender sugerează să cereți de la ANAF un certificat de situație fiscală și de la Biroul de Credit un raport gratuit.