Prețul mediu al energiei electrice din Piața pentru Ziua Următoare, segmentul pe care se tranzacționează energia cu livrare a doua zi, a ajuns la București la 1.639,69 lei/MWh, echivalentul a aproximativ 307 euro/MWh, pentru livrarea de marți, 20 octombrie 2026. Nivelul vine după un nou val de presiune pe ofertă în sud-estul Europei, într-un moment în care mai multe capacități nucleare sunt indisponibile, iar producția din surse regenerabile scade.

Cifra plasează piața locală mult peste reperul din octombrie 2025, când media lunară pe Piața pentru Ziua Următoare era de 641 lei/MWh. Comparația nu indică o dublare directă, pentru că valoarea actuală este un preț zilnic, iar reperul din 2025 este o medie lunară, cum relatează Libertatea.ro.

Prețurile au ajuns la cel puțin 300 euro/MWh în piețele vecine conectate cu România

Potrivit Libertatea, lipsa producției stabile și slăbirea producției din surse regenerabile împing cotațiile în sus în regiune. Nivelul de circa 300 euro/MWh este un record al ultimelor zile și confirmă tendința ascendentă a prețurilor.

Mișcarea nu este izolată la București. Pe piețele cu care România este cuplată fizic, Serbia a ajuns la 317 euro/MWh, Bulgaria la 300 euro/MWh, iar Ungaria la 327 euro/MWh. În ansamblu, Europa traversează o perioadă cu cotații ridicate la energie electrică, dar sud-estul continentului se detașează prin niveluri mai mari.

Explicația ține și de felul în care circulă energia între piețe. Piața spot din România funcționează în mecanismul european Single Day Ahead Market, prin care se fac schimburi de energie cu statele legate fizic de sistemul local, inclusiv Ungaria, Bulgaria și Serbia.

Opririle din nuclear reduc oferta exact când producția regenerabilă slăbește

Presiunea asupra prețului pornește în primul rând de la producția de bază: în România, niciunul dintre cele două reactoare nucleare nu este disponibil. Împreună, acestea au o capacitate de 1.400 MW.

Oferta este afectată și peste graniță. Bulgaria are în afara sistemului o unitate de 1.000 MW a centralei nucleare Kozlodui, în timp ce centrala nucleară din Ungaria funcționează sub capacitatea maximă.

Peste aceste opriri se suprapun și alte elemente care comprimă oferta disponibilă: producție hidro mai mică în regiune, inclusiv la marile hidrocentrale de pe Dunăre, producție solară redusă odată cu sezonul rece, gaze naturale mai scumpe pentru centralele pe gaze și o prognoză de scădere semnificativă a energiei eoliene pentru marți și miercuri. În ultimele zile, tocmai energia eoliană a compensat o parte din deficitul de producție.

Septembrie arăta deja o piață tensionată, cu prețuri și volume în urcare

Creșterea din 20 octombrie vine după o lună în care piața dădea deja semne de tensiune. Media prețului pe piața spot din București a fost, în septembrie 2026, de 927 de lei/MWh: cu 17% mai mare decât în august și de două ori cât în septembrie 2025.

Tensiunea s-a văzut și în volumele tranzacționate. Pentru ziua de livrare 28 septembrie 2026, volumul din Piața pentru Ziua Următoare a atins un maxim al anului și a depășit valorile de vârf consemnate în februarie, potrivit datelor OPCOM.

Ca pondere în consum, această piață a avut deja o relevanță ridicată. În septembrie 2026, tranzacțiile din PZU au reprezentat 32% din consumul național de energie electrică.