Comenzile expediate din afara Uniunii Europene către România pot suporta atât taxa națională de 25 de lei pe colet, cât și taxa vamală europeană de 3 euro pentru fiecare categorie tarifară de produse. Costul vamal poate ajunge în prețul achitat de cumpărător, în funcție de politica platformei, deși obligația de plată nu îi revine direct acestuia.

„Comisia este în contact cu autoritățile române cu privire la acest subiect. Statele membre vor trebui să înceteze aplicarea taxelor naționale de manipulare odată ce taxa unică de manipulare a Uniunii va începe să se aplice, cel târziu în luna noiembrie a acestui an. Astfel vor fi evitate distorsiunile pe Piața Unică sau redirecționarea importurilor către statele membre care aplică cele mai mici taxe, fenomen cunoscut drept ‘border shopping’. Începând cu 1 iulie, taxa vamală de 3 euro se va aplica în plus față de orice taxă națională de manipulare”, a transmis Purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Locul expedierii stabilește dacă se aplică regimul vamal

De la 1 iulie 2026, scutirea vamală pentru coletele extracomunitare evaluate la cel mult 150 de euro încetează. Pentru aceste trimiteri se aplică regimul temporar european.

Criteriul este expedierea bunurilor dintr-un stat din afara Uniunii Europene (UE). Numele magazinului nu stabilește tratamentul vamal: intră aici comenzile Temu, Shein și AliExpress care îndeplinesc această condiție, precum și cumpărăturile de la alte magazine care trimit direct din China sau din alte țări extracomunitare.

Taxa logistică românească, introdusă la 1 ianuarie 2026, privește fiecare colet cu o valoare comercială declarată sub 150 de euro, livrat în România printr-o vânzare la distanță de bunuri importate. Formularea pragurilor diferă: regimul european include valoarea de 150 de euro, iar cel național vizează valorile sub acest nivel.

Potrivit analizei EY România prezentate de StartupCafe, pentru taxa națională contează destinația de pe piața românească, indiferent prin ce stat membru intră bunurile în UE. Această regulă urmărește limitarea mecanismelor de evitare a taxei prin alegerea unui alt punct de intrare.

Clasificarea produselor determină suma vamală

Calculul european ține cont de categoriile tarifare distincte, adică de încadrările vamale ale articolelor. Numărul de bucăți din pachet nu stabilește singur suma, iar produse vestimentare aparent asemănătoare pot avea clasificări diferite în funcție de material.

Exemplele de calcul pentru componenta vamală sunt:

Cinci tricouri într-un colet: 3 euro, toate articolele având aceeași încadrare tarifară.

Un tricou împreună cu un ceas: 6 euro, pentru că pachetul reunește două categorii de produse.

O bluză de mătase împreună cu două bluze de lână: tot 6 euro, cele două materiale corespunzând unor clasificări vamale diferite.

Analiza EY România arată că regimul tranzitoriu privește în principal comerțul electronic dintre firme și consumatori, inclusiv vânzările prin sistemul IOSS și expedierile poștale. Alte operațiuni, între care anumite tranzacții între firme, pot intra sub incidența tarifelor vamale standard.

Vânzătorul și operatorul poștal au obligații diferite

Comisia Europeană precizează că plata componentei vamale revine, în mod obișnuit, vânzătorului, importatorului ori reprezentantului vamal. Este o obligație vamală, nu un impozit perceput direct consumatorului.

Potrivit Știrile ProTV, pentru componenta logistică națională, responsabil poate fi furnizorul produselor, expeditorul ori platforma digitală prin care se realizează vânzarea, după situația concretă. Furnizorii serviciilor poștale au sarcina de a colecta, declara și vira banii.

Banii trebuie virați la buget până la data de 25 a lunii care urmează predării coletului către destinatar. Termenul se calculează de la livrare.

Legea nr. 239/2025, publicată în Monitorul Oficial pe 15 decembrie 2025, prevedea stabilirea procedurii declarative printr-un ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Pentru emiterea acestuia era prevăzut un termen de 30 de zile de la intrarea legii în vigoare.

Curierii trebuie să păstreze evidențele cinci ani

Pentru firmele de curierat și operatorii poștali, analiza EY România identifică următoarele responsabilități operaționale:

Verificarea plății taxei logistice aferente coletelor.

Gestionarea documentelor vamale simplificate de tip H7.

Păstrarea evidențelor pentru o perioadă de cinci ani.

Raportarea sumelor și transferarea lor către bugetul de stat.

Specialiștii EY atrag atenția că încălcarea obligațiilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 10.000 de lei. Ei avertizează că sarcinile administrative suplimentare pot genera costuri care să se regăsească ulterior în tarifele serviciilor de livrare.

„Noile reguli aplicabile coletelor extracomunitare sub 150 EUR marchează o schimbare structurală în tratamentul fiscal și vamal al comerțului online de mică valoare. Dincolo de impactul bugetar, miza reală este reechilibrarea concurenței, creșterea trasabilității și consolidarea controlului asupra unor fluxuri care au crescut exponențial în ultimii ani”, arată Georgiana Iancu, liderul departamentului Taxe indirecte, EY România, și Cosmin Dincă, Manager Comerț internațional, EY România, în analiza privind noul tratament fiscal și vamal.

Taxa națională are un termen diferit de cea vamală

Schimbările au loc după creșterea volumului de importuri mici. Analiza EY România indică aproximativ 4,6 miliarde de colete în 2024, echivalentul a circa 12 milioane zilnic și un volum dublu față de anul precedent. Autoritățile europene urmăresc inclusiv reducerea subevaluării, a fraudei și a intrării pe piață a produselor neconforme.

Pentru 2025, Comisia Europeană menționează aproape 5,9 miliarde de produse cu valoare redusă intrate fără taxe vamale. Instituția consideră că această scutire oferea comercianților extracomunitari un avantaj concurențial.

Separat, regimul vamal temporar este prevăzut să funcționeze până la 1 iulie 2028. La acea dată, locul său va fi luat de taxele vamale obișnuite, stabilite în funcție de categoria produselor.