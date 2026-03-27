Poliția din Marea Britanie a decis să redeschidă o anchetă veche de aproape un deceniu care îl vizează pe controversatul influencer Andrew Tate. Acuzațiile sunt extrem de grave: viol și agresiune sexuală, fapte care ar fi avut loc între 2014 și 2015. Decizia vine la scurt timp după ce modul în care a fost gestionat inițial cazul a fost aspru criticat.

Poliția britanică reia investigația

Hertfordshire Constabulary a confirmat oficial reluarea investigațiilor. Într-un comunicat ferm, structura de poliție a transmis: „Suntem hotărâţi să facem ceea ce este corect şi să ne asigurăm că acuzaţii de o asemenea gravitate sunt investigate în mod corespunzător, temeinic şi complet, indiferent de cât timp a trecut de la producerea lor”.

Mai mult, decizia vine la doar o zi după ce Oficiul Independent pentru Conduita Poliţiei a anunțat că un fost detectiv ar putea fi supus unor proceduri pentru abatere gravă. Motivul? Chiar „presupuse eşecuri în investigarea corespunzătoare” a cazului Tate.

Victimele cer dreptate de un deceniu

Trei femei au depus inițial plângeri împotriva lui Tate, însă cazul a fost clasat în 2019, după o anchetă care s-a întins pe patru ani. Acum, presupusele victime salută decizia autorităților. „Era de mult timp necesar ca poliţia din Hertfordshire să reia ancheta privind acuzaţiile noastre de viol, abuz sexual şi vătămare corporală aduse la adresa lui Andrew Tate. Nu am încetat niciodată să căutăm dreptate, având în vedere că, în opinia noastră, poliţia nu a anchetat în mod corespunzător evenimentele petrecute între 2013 şi 2015”, au transmis acestea într-o declarație comună.

E drept că, în septembrie anul trecut, Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) a comunicat că nu ar fi fost îndeplinite condițiile legale pentru a formula acuzații penale. Lucrurile par să se fi schimbat acum.

Acuzații grave: pistol la tâmplă și agresiuni

Dincolo de proceduri, detaliile din dosar sunt șocante. Cele trei femei, alături de o a patra, au deschis și un proces civil la Înalta Curte. Conform documentelor judiciare, Tate este acuzat că ar fi îndreptat un pistol spre faţa uneia dintre femei, spunându-i: „Vei face cum îţi spun eu sau vei regreta amarnic”. Aceeași femeie susține că influencerul a agresat-o cu o curea și a strâns-o de gât în mai multe rânduri.

Avocații lui Tate (fost kickboxer profesionist) au negat vehement acuzațiile. Aceștia susțin că sunt „false” și că femeile „nu au fost controlate şi nu s-au comportat ca şi cum ar fi fost controlate” de el.

Probleme și în România, extrădarea e iminentă

Numai că problemele legale ale fraților Tate nu se opresc aici. Andrew și fratele său, Tristan, se confruntă cu proceduri legale și în România, unde neagă, si, orice faptă ilegală. Dar v-ați întrebat ce se întâmplă cu extrădarea lor în Regatul Unit? Ei bine, aceasta va avea loc, dar numai după încheierea procedurilor din România.

Poliția din Bedfordshire a obținut deja un mandat european de arestare pentru alte acuzații separate de viol și trafic de persoane, care datează din perioada 2012-2015 și implică alte femei. Frații Tate „neagă fără echivoc” și aceste acuzații.

Procesul civil este programat să aibă loc în luna iunie a acestui an.