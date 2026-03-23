Peste 136.000 de muncitori indieni lucrează acum în Germania, o creștere explozivă de la doar 23.000 în 2015. Această infuzie de forță de muncă vine ca un răspuns direct la criza acută de personal cu care se confruntă economia germană, pe fondul îmbătrânirii populației și al lipsei de tineri care să preia ștafeta.

Un e-mail care a schimbat totul

Totul a pornit, aproape întâmplător, în 2021. Atunci, Handirk von Ungern-Sternberg, angajat la Camera Meșteșugarilor din Freiburg, a primit un e-mail neașteptat din India. Mesajul era simplu și la obiect: o organizație avea „mulți tineri motivați care caută formare profesională” și voia să știe dacă există interes din partea companiilor germane. Iar interes exista, din plin.

„Aveam foarte mulți angajatori disperați, care nu găseau pe nimeni să lucreze pentru ei. Așa că am decis să încercăm”, a declarat von Ungern-Sternberg.

Măcelari, brutari și mecanici

Primele discuții au vizat un sector lovit în plin de lipsa de personal: măcelăria. E drept că tinerii germani nu se mai înghesuie deloc la astfel de meserii considerate dificile. Joachim Lederer, reprezentant al breslei măcelarilor, confirmă declinul industriei. „Munca de măcelar este grea. În ultimii 25 de ani, tinerii au ales alte direcții”, explică acesta.

Așa se face că, în urma colaborării cu o agenție de recrutare din India, primii 13 tineri au ajuns în Germania în 2022 pentru a începe ucenicia.

Inițiativa a explodat.

Numai în acest sector, numărul muncitorilor indieni a crescut la aproximativ 200. Mai mult, colaborarea a dus la înființarea unei agenții dedicate exclusiv recrutării din India, cu planuri de extindere în domenii precum construcții, mecanică sau brutărie.

O problemă structurală, o soluție demografică

Dar de ce atâta disperare? Până la urmă, vorbim de cea mai mare economie a Europei. Problema este una sistemică și profundă. Estimările arată că Germania are nevoie de circa 288.000 de lucrători străini anual pentru a-și menține economia funcțională. Fără acest aport, există riscul unei scăderi semnificative a populației active până în 2040.

În schimb, India are un excedent uriaș de tineri. „India are 600 de milioane de persoane sub 25 de ani. Doar 12 milioane intră anual pe piața muncii, ceea ce creează un surplus masiv de forță de muncă”, a explicat un reprezentant al agenției implicate în recrutare. Totul a fost facilitat și de acordurile bilaterale semnate între cele două state în 2022, dar și de decizia Germaniei de a crește mare numărul vizelor pentru lucrătorii calificați indieni.

Șansa la o viață mai bună

Și ce îi motivează pe acești tineri să lase totul în urmă pentru un viitor în Germania? Pentru mulți, este biletul către un trai mai bun și o siguranță pe care nu o găsesc acasă. „Am vrut să văd lumea, să îmi cresc nivelul de trai și să am o securitate socială mai bună”, a spus una dintre participantele la program, care a părăsit pentru prima dată țara natală pentru această oportunitate.

Dincolo de cifre, decizia este una pur pragmatică. Unul dintre ucenicii indieni, care a ales să devină brutar în Germania (o altă meserie ocolită de localnici), a explicat foarte simplu de ce a făcut acest pas. „Nu voiam să investesc într-o facultate și apoi să ajung să lucrez pe un salariu mic în India. În Germania avem salarii mai mari și pot să-mi și ajut familia”.