Armata SUA vrea 61.000 de mantii care ascund soldații de camerele termice

Corpul Pușcașilor Marini din Statele Unite a demarat căutările pentru un nou tip de echipament militar. Scopul acestuia este de a-i ascunde pe soldați de sistemele moderne de detectare de pe câmpul de luptă, inclusiv de camerele cu termoviziune, tot mai prezente în conflictele actuale.

Un nou tip de camuflaj

Miercuri, pușcașii marini au publicat un anunț oficial prin care invită companiile să dezvolte un echipament special, denumit „Multispectral Camouflage Overgarment”. Potrivit documentației, acest echipament nu trebuie doar să reducă probabilitatea de detecție în spectrul vizibil, ci și în infraroșu apropiat și infraroșu cu undă scurtă. Mai mult, trebuie să diminueze semnătura termică în infraroșul cu undă medie și lungă. Cu alte cuvinte, uniforma ar trebui să ascundă prezența militarilor atât în fața ochiului liber sau a dispozitivelor de vedere pe timp de noapte, cât și în fața senzorilor infraroșii avansați utilizați de drone și alte sisteme de supraveghere.

O mantie care acoperă totul

Dar cum arată, mai exact, acest echipament? Armata americană caută o soluție sub forma unei piese unice, de dimensiuni generoase, care să acopere complet corpul militarului (inclusiv echipamentul și armele pe care le poartă). Soldatul trebuie să poată îmbrăca această „mantie” în cel mult 15 secunde, peste uniformă. Un astfel de echipament ar putea reduce important distanța de la care un militar poate fi detectat, îngreunând identificarea sa atât de către senzori instalați la sol, cât și de drone sau alte platforme aeriene. Iar cerințele nu se opresc aici, echipamentul trebuind să funcționeze în condiții meteorologice extreme și în medii variate de operare.

Peste 61.000 de unități planificate

Corpul Pușcașilor Marini estimează că până în anul fiscal 2030 ar putea avea disponibile peste 61.000 de astfel de echipamente pentru militarii săi. E drept că necesitatea unor tehnologii care să reducă semnăturile electronice și termice este recunoscută de mai mult timp, numai că proliferarea rapidă a dronelor ieftine cu senzori avansați în războiul din Ucraina a accelerat dramatic nevoia. Încă din 2019, generalul Mark Milley, pe atunci șef al Statului Major al armatei americane, avertiza în fața congresmenilor: „Dacă o țintă poate fi văzută, atunci poate fi lovită cu muniții de precizie”.

Lecțiile războiului din Ucraina

Analiștii militari sunt de acord că războiul din Ucraina a demonstrat cât de dificil este pentru trupele de la sol să se deplaseze fără a fi observate. Secretarul armatei americane, Dan Driscoll, afirma anul trecut că pe câmpul de luptă modern „este aproape imposibil să te miști fără să fii văzut”.

Și nu-i chiar așa o noutate. Armata ucraineană a început deja să experimenteze cu echipamente similare. În martie anul trecut, Brigada 56 Infanterie Motorizată „Mariupol” a publicat imagini video cu ceea ce a descris drept costume anti-termice, transmițând un mesaj clar: „Aceasta nu este o fantezie. Este realitatea războiului modern”. Potrivit lor, astfel de echipamente ar putea schimba regulile jocului, făcând soldații mult mai greu de detectat de drone și camere cu termoviziune.

Un avantaj cheie pentru echipele de asalt, lunetiști, unități de recunoaștere sau misiuni de evacuare.