Atacul asupra insulei Kharg ar putea duce barilul de petrol la 200 de dolari

O mică insulă iraniană, prin care trece majoritatea exporturilor de petrol ale țării, a devenit punctul central al tensiunilor regionale. Totul a pornit după ce președintele Donald Trump a sugerat că aceasta ar putea fi următoarea țintă într-un conflict în expansiune cu Teheranul. Insula Kharg, o fâșie de pământ de aproximativ opt kilometri din Golful Persic, este vitală pentru economia Iranului, transformând-o într-un obiectiv strategic major.

Două scenarii pe masa lui Trump

Președintele american a discutat deschis posibilitatea de a lovi insula, ca parte a unei campanii de a opri atacurile Iranului în Strâmtoarea Ormuz. „Putem scoate din funcțiune petrolul lor din Insula Kharg”, le-a spus Trump reporterilor. „Singurul lucru pe care nu l-am distrus a fost petrolul, pentru că dacă distrugem, cum le spun eu, conductele, foarte complexe, le-ar lua o veșnicie să le reconstruiască.”

Un posibil scenariu implică preluarea controlului asupra insulei de către forțele americane, nu neapărat distrugerea ei. Planul ar putea începe cu o blocadă navală, urmată de o operațiune terestră a pușcașilor marini pentru a securiza terminalul petrolier. Iar susținătorii strategiei sunt vocali. Newt Gingrich, fost președinte al Camerei Reprezentanților, consideră că succesul ar stabiliza piețele. „Dacă reușim asta, atunci, sincer, președintele poate continua războiul atât cât este nevoie, deoarece prețul petrolului va scădea”, a apreciat Gingrich. „Oamenii vor fi din nou mulțumiți de rata inflației. Restul lumii se va relaxa.”

Riscurile unei distrugeri totale

Cealaltă opțiune este și mai directă: un atac asupra infrastructurii petroliere a insulei. Trump a sugerat că decizia ar putea fi luată rapid. „Un singur cuvânt și conductele vor dispărea și ele”, a spus el. Numai ca oficialii iranieni au avertizat că lovirea principalei surse de venit a țării ar declanșa represalii dure. Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a scris pe X: „Situația din Strâmtoarea Ormuz nu va reveni la starea de dinainte de război”.

Dar lucrurile nu sunt atât de simple.

Criticii avertizează asupra consecințelor pe termen lung. „Lecția învățată din Irak este că nu distrugi infrastructura unei țări pe care vrei să o ai ca aliat a doua zi după schimbarea regimului”, a declarat Michael Rubin, fost consilier al Pentagonului. El a adăugat că o astfel de mișcare ar putea, paradoxal, să întărească facțiunile dure din Iran. „Dacă distrugi Kharg, Iranul pur și simplu nu va putea să-și revină într-un moment în care ne-am dori asta, ceea ce ar întări o eventuală insurgență a Gardienilor Revoluției Islamice”, a spus el.

Planul B al Iranului nu-i chiar așa simplu de oprit

Dincolo de riscurile militare, hai sa vedem cum stau lucrurile pe bune. Analiștii avertizează că Insula Kharg nu este singura opțiune a Iranului pentru exportul de petrol. Teheranul a dezvoltat de-a lungul anilor rute alternative pentru a ocoli sancțiunile. Expertul în energie Anas Alhajji demontează o narațiune populară: s-a creat o impresie falsă în mass media că dacă Kharg „ar fi bombardată sau ocupată, ar însemna sfârșitul veniturilor din petrol și probabil sfârșitul regimului”. El a adăugat sec: „Toate acestea sunt complet absurde.”

Potrivit lui Alhajji, Iranul și-a extins flexibilitatea exporturilor prin aranjamente cu China și rețele de conducte către puncte alternative de încărcare. De pildă, există porturi mai mici în Golful Persic de unde navele pot încărca petrol discret. „Pot funcționa literalmente fără Insula Kharg, fără nicio problemă”, a spus el. Si se pare că Teheranul deja folosește aceste rute. „Ceea ce vedem acum este că există petroliere care încarcă de acolo, ceea ce înseamnă că folosesc acest lucru pentru orice eventualitate, în cazul în care Insula Kharg este atacată”, a explicat expertul.

Un conflict cu unde de șoc globale

Indiferent de decizie, riscurile politice și economice pentru SUA sunt semnificative. Un conflict prelungit ar putea coincide cu alegerile de la mijlocul mandatului din SUA, crescând presiunea internă. Oficialii iranieni au avertizat că o escaladare ar putea transforma conflictul într-un război de uzură, adjunctul ministrului iranian de externe, Saeed Khatibzadeh, făcând o paralelă sumbră: „Doar citiți ce s-a întâmplat în Vietnam”.

V-ați întrebat vreodată ce ar însemna pentru buzunarul dumneavoastră scoaterea de pe piață a 2 milioane de barili de petrol pe zi? Cam atât ar putea elimina o blocare a insulei Kharg. Analiștii din domeniul energiei spun că miza depășește cu mult regiunea. „Iranienii nu au vizat încă porturile și facilitățile de încărcare, deși ar putea face asta foarte ușor, iar dacă aleg această cale, există riscul unei crize de aprovizionare și mai grave”, a explicat analistul Rory Johnston, autorul newsletter-ului „Commodity Context”.

În cel mai pesimist scenariu, perturbări extinse în Golful Persic (de unde sunt exportate aproximativ 20 de milioane de barili de petrol pe zi) ar putea provoca unde de șoc la nivel global. Acesta este scenariul în care prețul petrolului ar putea ajunge la 200 de dolari pe baril, un șoc suficient de puternic pentru a declanșa o recesiune mondială.