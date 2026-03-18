Atacul de 7 miliarde de dolari care schimbă regulile războiului cu drone

O singură operațiune ucraineană cu drone, denumită „Spiderweb”, a reușit să lovească 41 de aeronave militare rusești, provocând pagube estimate la 7 miliarde de dolari. Desfășurat în 2025, atacul a devenit un punct de referință pentru armatele occidentale, care investesc masiv în tehnologia dronelor după ce au observat impactul acestora în conflictul din Ucraina.

Operațiunea considerată „studiu de caz”

Forțele ucrainene au introdus clandestin drone pe teritoriul Rusiei, le-au asamblat în apropierea unor baze aeriene și le-au lansat asupra unor ținte strategice. Deși planificarea a durat aproximativ un an și jumătate, rezultatul a fost spectaculos. Iar pentru armata americană, a devenit un exemplu central.

Potrivit maiorului Rachel Martin, responsabilă de un program de instruire pentru războiul cu drone în cadrul Armatei Statelor Unite, Operațiunea „Spiderweb” (Pânza de păianjen) din 2025 este un exemplu central analizat în pregătirea militarilor.

Puterea ofensivă a dronelor ieftine

V-ați gândit vreodată cum drone mici, relativ ieftine, pot distruge echipamente militare extrem de valoroase? Operațiunea a demonstrat exact acest lucru, chiar și la mare distanță de linia frontului. Mai mult, aceste aparate de zbor sunt și foarte dificil de interceptat. Cert e că investiții aparent reduse pot genera efecte strategice majore, schimbând complet calculul pe câmpul de luptă.

Vulnerabilități expuse

Impactul atacului a scos la iveală vulnerabilități importante în apărarea infrastructurii militare. Generalul-locotenent Andrew Gebara din cadrul Forțelor Aeriene ale Statelor Unite a avertizat că astfel de tehnologii „disruptive” pot afecta nu doar aviația strategică, ci și infrastructura critică, inclusiv componentele de descurajare nucleară.

Până la urmă, cum îți protejezi activele strategice? Majoritatea sunt amplasate pe teritoriul național al SUA, dar și în baze din întreaga lume, iar protejarea lor s-a dovedit dificilă. Probleme similare au fost raportate și în Europa, unde bazele aeriene se confruntă cu riscuri crescute din partea atacurilor cu drone.

Lecții pentru NATO

Fostul mareșal al aerului Greg Bagwell, din cadrul Royal Air Force, afirmă că operațiunea oferă lecții esențiale pentru aliații din NATO. El consideră că astfel de atacuri sofisticate sunt mai relevante pentru Occident decât utilizarea zilnică a dronelor pe linia frontului.

„Spiderweb” a demonstrat, pe bune, eficiența războiului asimetric: lovirea unor ținte strategice cu costuri relativ reduse, dar cu impact major asupra unui adversar mai puternic.

Dar Occidentul nu stă pe loc. E drept că Statele Unite și aliații săi își dezvoltă deja capacitățile în acest domeniu. Armata americană a lansat programe de instruire dedicate dronelor și intenționează să achiziționeze un număr vizibil de astfel de sisteme în următorii ani. În paralel, SUA utilizează drone în diverse operațiuni militare, inclusiv modele precum MQ-9 Reaper, dar și sisteme mai noi de atac.

Limitele tehnologiei

totusi, experții avertizează că dronele nu sunt o soluție universală. Deși au avut un rol important în menținerea capacității de luptă a Ucrainei, ele nu au decis singure rezultatul conflictului.

Forțele armate continuă să depindă de combinația dintre arme tradiționale (tancuri, artilerie, aviație) și tehnologii avansate. Operațiunea „Spiderweb” evidențiază însă o schimbare majoră în natura războiului modern: conflictele viitoare ar putea fi influențate decisiv de tehnologii relativ accesibile, capabile să producă efecte strategice disproporționate. Pentru Occident, provocarea constă în găsirea echilibrului între adoptarea acestor tehnologii și menținerea capabilităților militare tradiționale.