Dobânda interbancară pentru termenul de trei luni, exprimată prin ROBOR 3M, era de 6,08% la 19 octombrie 2026, fără modificări față de 16 octombrie. Cotația se situa peste nivelul de la sfârșitul lunii septembrie, după creșterile de la începutul lui octombrie și reducerile care le-au urmat.

ROBOR măsoară dobânda împrumuturilor dintre bănci

ROBOR desemnează rata dobânzii pentru banii pe care o bancă îi împrumută altor bănci. Denumirea engleză este Romanian Interbank Offer Rate. Indicatorul se calculează în fiecare zi, folosind media aritmetică a cotațiilor furnizate de zece bănci alese de Banca Națională a României (BNR).

Notația 3M identifică scadența de trei luni. Aceasta descrie termenul pentru care este cotată dobânda, în timp ce calculul indicatorului rămâne zilnic.

Scadențele enumerate pentru ROBOR sunt:

O/N, overnight, pentru termenul de pe o zi pe alta;

T/N, tomorrow, denumirea care face referire la ziua de mâine;

1W, pentru o săptămână;

1M, pentru o lună;

3M, pentru trei luni;

6M, pentru șase luni;

9M, pentru nouă luni;

12M, pentru douăsprezece luni.

Comunicarea valorilor are o excepție pentru scadența de nouă luni: începând cu 11 noiembrie, BNR a încetat să mai publice ROBOR 9M.

Avansul din septembrie a continuat la începutul lui octombrie

Între 22 iunie și 22 septembrie 2026, cotația pentru trei luni s-a păstrat la 5,84%. Ulterior, indicatorul a urcat succesiv: 5,85% pe 23 septembrie, 5,93% pe 24 septembrie și 5,97% pe 25 septembrie. Ultimul nivel a fost menținut și pe 28 septembrie.

Pe 29 septembrie, ROBOR a ajuns la 5,98%, valoare păstrată în ultima zi a lunii. La 1 octombrie, dobânda a urcat la 6,06%, cu o variație zilnică de 0,08 puncte procentuale. Creșterea procentuală consemnată pentru acea zi a fost de 1,34%.

Următoarea cotație, din 2 octombrie, a fost de 6,11%. Avansul față de ziua precedentă a însumat 0,05 puncte procentuale, respectiv 0,83%. Indicatorul nu s-a modificat la următoarele două date de calcul, 5 și 6 octombrie.

Pe 7 octombrie a început coborârea, până la 6,10%, printr-o reducere de 0,01 puncte procentuale. Aceeași valoare apare pentru zilele de 8, 9, 12 și 13 octombrie.

La 14 octombrie, cotația a fost de 6,09%. Ziua următoare a adus încă o scădere de 0,01 puncte procentuale, până la nivelul păstrat ulterior. Pentru fiecare dintre reducerile din 7, 14 și 15 octombrie, variația procentuală zilnică a fost de minus 0,16%.

Maximul și minimul perioadei oferă repere pentru comparație

În intervalul 12 octombrie 2025 – 19 octombrie 2026, cea mai ridicată valoare a ROBOR la trei luni a fost de 6,48%, pe 13 octombrie 2025. Minimul a fost de 5,74%, atins pe 27 februarie 2026. Media calculată pentru întregul interval a fost de 5,96%.

Scăderea din ultima parte a anului 2025 a dus indicatorul la 6,35% pe 31 octombrie, apoi la 6,23% pe 28 noiembrie. La 31 decembrie, dobânda interbancară era de 6,14%, nivel păstrat și la 5 ianuarie 2026.

La sfârșitul lui ianuarie, pe 30, cotația coborâse la 5,87%. Reducerile au continuat în februarie, până la minimul perioadei analizate.

În martie, sensul mișcării s-a schimbat: de la 5,75% pe 2 martie și 5,76% pe 3 martie, indicatorul a ajuns la 5,94% pe 4 martie. Creșterea zilnică a fost de 0,18 puncte procentuale, echivalentă cu 3,13%.

Pe 5 martie a urmat o reducere de 0,05 puncte procentuale, respectiv 0,84%, până la 5,89%. Ulterior, cotațiile de final de lună au fost de 5,88% pe 31 martie, 5,86% pe 30 aprilie și 5,84% pe 29 mai.

IRCC are propria serie de valori datate

Indicele de referință pentru credite acordate consumatorilor (IRCC) figurează cu 5,57% la 30 septembrie 2026 în seria publicată de Exim – Banca Romaneasca. Valoarea precedentă, de la 29 iunie, era de 5,56%.

Pentru comparația cu începutul anului, reperul din 30 martie 2026 era de 5,58%, după valoarea de 5,68% înscrisă la 30 decembrie 2025. Înaintea acestora, datele de 30 septembrie și 31 octombrie 2025 aveau aceeași valoare, de 6,06%.

Scumpirile din septembrie au fost diferite între categorii

În septembrie 2026, rata anuală a inflației a ajuns la 6,61%, după 6,17% în august, conform Institutului Național de Statistică (INS). Comparația anuală a prețurilor indică următoarele creșteri pentru cele trei categorii:

Serviciile au înregistrat scumpiri de 11,12%.

Mărfurile nealimentare au avut prețuri mai mari cu 7,06%.

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 3%.

Pentru comparația cu luna precedentă și cu sfârșitul anului trecut, INS precizează în comunicat: „Indicele prețurilor de consum în luna septembrie 2026 comparativ cu luna august 2026 a fost 100,77%. Rata inflației de la începutul anului (septembrie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 5,4%.”

Același comunicat al INS oferă și comparațiile pentru intervalele anuale: „Rata anuală a inflației în luna septembrie 2026 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 6,6%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2025 – septembrie 2026) față de precedentele 12 luni (octombrie 2024 – septembrie 2025) a fost 9,2%”

Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a avut valoarea de 100,76% pentru septembrie 2026 în raport cu august. Rata anuală a inflației calculată prin acest indicator a fost de 6,5%.

Pentru perioada octombrie 2025 – septembrie 2026, modificarea medie calculată pe baza IAPC a fost de 8,4%, comparativ cu intervalul octombrie 2024 – septembrie 2025.

În august 2026, Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, prezentase majorarea prognozei de inflație pentru finalul anului la 6,1%, de la estimarea anterioară de 5,5%. Pentru sfârșitul lui 2027, banca centrală anticipa o rată de 3,4%, față de prognoza precedentă de 2,9%.