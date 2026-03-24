Principala legătură electrică a Republicii Moldova cu Europa, linia Isaccea-Vulcăneşti, a fost deconectată în noaptea de luni spre marți. Deconectarea a survenit din cauza atacurilor cu drone lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei, a anunțat Ministerul Energiei de la Chișinău.

Reacția președintelui Maia Sandu

Președinta Maia Sandu a confirmat marți, pe platforma X, că atacurile rusești din cursul nopții au dus la deconectarea acestei linii electrice cheie pentru Republica Moldova. Într-o declarație tranșantă, liderul de la Chișinău a punctat direct către sursa problemei.

„Există rute alternative, dar situaţia rămâne fragilă. Rusia este singura care poartă responsabilitatea”, a scris Maia Sandu.

Soluții de avarie și reparații în curs

Pentru a menține alimentarea cu energie, Moldelectrica, operatorul sistemului de transport, a acționat rapid. Pe parcursul nopții, în coordonare cu operatorii din România și Ucraina, au fost puse în funcțiune rute alternative de alimentare, inclusiv cele 4 linii de interconexiune de 110kV dintre Republica Moldova și țara noastră.

Iar acum, ce se întâmplă cu reparațiile? Moldelectrica a explicat că au fost identificate probleme tehnice pe linie, iar lucrările de intervenție necesită echipe specializate și o coordonare strânsă cu partenerii din Ucraina și România. Până la urmă, nu au oferit un termen exact pentru finalizarea lucrărilor, procesul depinzând de complexitatea intervențiilor tehnice și de cooperarea transfrontalieră. În acest context, consumatorii sunt îndemnați să utilizeze energia electrică în mod responsabil, în special în orele de vârf (o măsură clasică în astfel de situații), pentru a reduce presiunea asupra rețelelor.

Un precedent periculos din ianuarie

Situația de acum nu este, din păcate, o noutate absolută pentru moldoveni. La 31 ianuarie, Republica Moldova a trecut printr-o pană masivă de curent, care a afectat mai mult de două treimi din teritoriu. Atunci a fost lovită inclusiv o parte importantă a capitalei Chișinău.

Cauza a fost similară: o avarie în rețeaua electrică a Ucrainei, care a dus la căderea tensiunii pe aceeași linie Isaccea-Vulcăneşti-Centrala de la Cuciurgan, principala rută de import energetic a țării.

Importanța acestei linii este critică.

Linia Isaccea-Vulcăneşti reprezintă elementul-cheie al interconexiunii energetice cu România și, pe bune, este piesa de bază care asigură stabilitatea sistemului electroenergetic al Republicii Moldova, mai ales în condițiile actuale din regiune.