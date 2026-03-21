Autocar cu 44 de persoane răsturnat între Galați și Vaslui – un mort și 14 răniți

Un grav accident rutier a avut loc sâmbătă în localitatea Tutova, chiar la limita dintre județele Galați și Vaslui. Un autocar în care se aflau 44 de persoane s-a răsturnat, iar bilanțul este tragic: un om a murit și alte 14 persoane au ajuns la spital.

Plan Roșu de Intervenție la limita județelor

Nenorocirea s-a produs pe drumul european E 581, între localitățile Priponești și Tutova. Din motive încă neclare, autocarul a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat în afara drumului. Imediat, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție (o procedură standard în cazul accidentelor cu victime multiple).

La fața locului, echipele de salvare au găsit în total 15 victime.

Din păcate, pentru un bărbat nu s-a mai putut face nimic, acesta fiind declarat decedat. Alte 14 persoane rănite au fost preluate de ambulanțe și transportate de urgență la spitale din ambele județe. Și ce se întâmplă cu restul pasagerilor, vă întrebați? Ei bine, persoanele care au scăpat tefere vor fi duse cu microbuzele ISU într-o locație din apropiere, de unde vor fi preluate de un alt autocar pentru a-și continua călătoria.

O altă tragedie în Satu Mare

Dar sâmbăta neagră pe șoselele din România nu s-a oprit aici. Un alt accident mortal a avut loc în județul Satu Mare, pe DN 1C, în zona localității Livada Mică.

Aici, un autoturism s-a ciocnit violent cu un autocamion. În urma impactului au rezultat două victime, respectiv cei doi șoferi. Pentru conducătorul autoturismului, medicii nu au mai putut face nimic, fiind nevoiți să declare decesul. Până la urmă, circulația rutieră în zonă s-a desfășurat pe un singur fir, alternativ, fiind dirijată de polițiști.

Cum se circulă pe principalele drumuri

În ciuda acestor evenimente tragice, pe principalele artere rutiere din țară situația pare a fi, la prima vedere, sub control. Cel puțin asta arată datele Infotrafic.

Pe drumuri precum A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, A4 Ovidiu – Agigea, A7 Ploiești – Adjud, DN1 Ploiești – Brașov și DN7 Pitești – Sibiu, circulația se desfășoară în condiții normale, pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori de trafic reduse.