Bam Adebayo a marcat 83 de puncte și a doborât recordul lui LeBron James la Miami Heat

Un jucător de la Miami Heat a rescris istoria NBA într-o singură noapte. Bam Adebayo a reușit o performanță monumentală, marcând 83 de puncte și doborând recorduri deținute de legende ale baschetului american.

Meciul dintre Miami Heat și Washington Wizards, care se anunța unul obișnuit, s-a transformat într-un spectacol memorabil. Potrivit Fanatik, prestația excepțională a lui Bam Adebayo a condus la victoria echipei sale cu scorul de 150-129 și l-a propulsat pe baschetbalist în cărțile de istorie ale ligii.

O performanță de neoprit: Cifrele unei seri istorice

Adebayo a avut un start fulminant, cu 31 de puncte marcate încă din primul sfert, ajungând la 43 de puncte până la pauză. Efortul său a continuat pe tot parcursul meciului, jucând 42 din cele 48 de minute posibile. La final, statisticile sale au reflectat o seară de vis.

Puncte totale: 83

83 Aruncări din acțiune: 20 din 43 reușite

20 din 43 reușite Aruncări de 3 puncte: 7 din 22 reușite

7 din 22 reușite Aruncări libere: 36 din 43 marcate

36 din 43 marcate Recuperări: 9

9 Pase decisive: 3

3 Intercepții: 2

2 Aruncări blocate: 2

Recorduri doborâte: Adebayo, peste LeBron James și Kobe Bryant

Cu cele 83 de puncte înscrise, Bam Adebayo a devenit cel mai prolific marcator într-un singur meci din istoria francizei Miami Heat. El a spulberat astfel recordul anterior, de 61 de puncte, care îi aparținea lui LeBron James. Performanța îl plasează și în elita absolută a NBA. Adebayo este acum al doilea cel mai bun marcator într-un meci din istoria ligii, fiind depășit doar de legendarul Wilt Chamberlain, care a înscris 100 de puncte în anul 1962. Totodată, el a depășit și recordul personal al lui Kobe Bryant, care reușise 81 de puncte într-o partidă.

Tensiuni pe parchet: Reacția controversată a adversarilor

Seara istorică a lui Adebayo nu a fost lipsită de tensiuni. În sfertul patru, când era evident că jucătorul de la Miami vânează recordurile, echipa Washington Wizards a considerat gestul o lipsă de respect. Adversarii au recurs la tactici rar întâlnite în NBA pentru a-l opri. Aceștia au aplicat un pressing agresiv pe tot terenul direct asupra lui Adebayo pentru a-l împiedica să primească mingea. Jucătorii de la Wizards au început să faulteze intenționat orice alt coechipier al lui Adebayo care intra în posesia balonului, forțându-i să execute aruncări libere și oprind astfel cursa baschetbalistului de la Heat.