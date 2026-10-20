Premierul României, Luca Niculescu, a indicat marți, 20 octombrie, digitalizarea ca una dintre soluțiile pentru combaterea evaziunii fiscale. La prima conferință de presă a mandatului, șeful Guvernului a descris evaziunea drept o problemă serioasă pentru colectarea veniturilor bugetare.

Niculescu a afirmat că România are cel mai mare decalaj fiscal din Uniunea Europeană și a apreciat că evoluția este pozitivă, potrivit Știri pe surse. Pentru îmbunătățirea colectării, premierul a spus că mizează pe cooperarea cu Ministerul Finanțelor și ANAF.

În privința economiilor pentru pensie, Luca Niculescu, premierul României, a declarat la prima sa conferință de presă: „Pilonul doi de pensii ar trebui să rămână așa cum este. Cum voi avea mai multe date, voi veni cu răspunsuri către dumneavoastră”.

Premierul cere evaluarea mandatului după rezultate

Întrebarea privind plecarea prin demisie sau demitere a demnitarilor care ocupă în continuare funcții după guvernarea precedentă a primit un răspuns amânat. Niculescu a explicat că nu avusese timp să se gândească la această chestiune și că va răspunde după o examinare aprofundată.

În același răspuns, el și-a exprimat intenția de a lucra transparent și a cerut ca activitatea sa să fie evaluată prin rezultatele obținute.

Premierul s-a prezentat drept independent, dar a recunoscut că funcționarea Executivului depinde de susținerea Parlamentului. A anunțat că va evita confruntările sterile, urmând să conducă prin transparență și reguli explicite.

Obiectivele pe care le-a enumerat pentru evaluarea Guvernului sunt:

protejarea veniturilor obținute corect;

reducerea risipei;

o guvernare mai bună;

atragerea finanțărilor din PNRR și a fondurilor europene;

investiții în sectorul energetic;

încheierea procesului de aderare la OCDE;

investiții efective în economia României.

Cabinetul numit după votul Parlamentului are 19 membri

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul pentru numirea noului Executiv după acordarea încrederii parlamentare. Administrația Prezidențială a făcut publică lista Cabinetului: între cei 19 membri se află premierul, un viceprim-ministru și doi miniștri delegați.

După vot, Niculescu a scris pe Facebook: „Mulțumesc Parlamentului României pentru votul de astăzi. Este un vot pe care echipa guvernamentală și cu mine îl primim cu mare responsabilitate. Ne apucăm de lucru din această seară. Avem în față urgențe economice, bugetare, sociale și geopolitice care cer decizii ferme, disciplină și un stat care funcționează pentru cetățeni”.