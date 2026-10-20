Parlamentul a aprobat marți, 20 octombrie 2026, învestirea Guvernului Luca Niculescu cu 280 de voturi, peste pragul necesar de 233. Cabinetul preia deciziile privind rectificarea bugetară și legea bugetului pentru 2027.

Executivul își asumă trei promisiuni pentru perioada următoare, potrivit Observator News:

Indexarea pensiilor.

Reducerea deficitului bugetar, adică a diferenței dintre cheltuielile statului și veniturile sale.

Menținerea taxelor și impozitelor fără majorări începând din 2027.

Miniștrii depuneau jurământul la Cotroceni în seara învestirii. Tot pentru marți seară fusese stabilită prima ședință a noului cabinet.

„Cu emoție și responsabilitate am primit acest vot. Ieșim din aproape șase luni de criză. Ne punem imediat pe treabă”, a declarat noul premier Luca Niculescu după votul din Parlament.

PSD propusese 11 miniștri pentru cabinet

Cabinetul are 18 miniștri: 12 susținuți de Partidul Social Democrat (PSD) și șase independenți, potrivit Observator News. Premierul a spus că va urmări obținerea consensului.

La 15 octombrie, în etapa pregătirii listei ministeriale, PSD propunea 11 miniștri și anunțase participarea la guvernare după includerea mai multor condiții ale partidului în program, relata Criticii.net. Programul și componența propusă a cabinetului urmau să fie depuse în acea zi la Parlament.

Tot înaintea învestirii, liderul UDMR, Kelemen Hunor, anunțase sprijinul pentru cabinet și program, indiferent dacă formula aleasă avea să fie tehnocrată sau construită în jurul PSD. Grupurile parlamentare PNL susținuseră instalarea cabinetului printr-un vot consultativ, cu partidul în opoziție; hotărârea finală revenea Biroului Politic Național. Dominic Fritz, liderul USR, anunțase că formațiunea sa nu va susține învestirea.

Voturile PNL nu încheie confruntarea cu PSD

Liberalii au contribuit la învestirea cabinetului. Ilie Bolojan, liderul PNL și premierul aflat la final de mandat, a explicat însă că partidul a votat pentru evitarea continuării crizei, nu din convingere.

„Vă dau o primă veste bună. Guvernul Bolojan pleacă. Nu vom administra eșecul guvernului Bolojan și al dreptei. Îl vom expune public, din prima zi”, a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu, în dezbaterea parlamentară.

„Aceleași ministere, aceleași persoane. Oameni care nu își asumă nimic. Și care fug de orice răspundere. Nu aveți nicio șansă, domnule Luca Niculescu să rezolvați probleme structurale. Noi vom…”, a spus Ilie Bolojan în intervenția sa din Parlament.

Grindeanu, care conducea ședința, i-a întrerupt microfonul spre sfârșitul discursului. Parlamentarii USR și AUR au votat împotriva învestirii sau s-au abținut.

Deputatul USR Radu Miruță a acuzat, în dezbatere, practicile de mituire, favoritism și aranjamente și a anunțat refuzul partidului de a vota cabinetul. George Simion a respins, la rândul său, susținerea noului executiv din partea AUR, pe care l-a descris drept un guvern marionetă.

„Trebuie să arătăm că se poate și altfel. Trebuie să fim capabili să oferim o altă alternativă în comparație cu ceea ce a oferit partidul AUR. Și poate este ultima șansă pentru o Românie democratică”, a declarat Kelemen Hunor în contextul dezbaterilor parlamentare.

În timpul ședinței, parlamentarii s-au plâns că discursul premierului nu se auzea. Reprezentanții USR au adus pentru Sorin Grindeanu și Florin Manole cutii goale de pantofi și avioane de jucărie.

„Cutia de pantofi de ce e goală? Pentru că pline sunt doar la PSD”, a spus Sebastian Cernic, de la USR, în Parlament.

UPR invocase riscurile fiscale ale respingerii cabinetului

Înaintea învestirii, deputatul Victor Ponta anunțase că organizația Uniți pentru România (UPR) putea sprijini cabinetul fără să ceară în schimb funcții în Executiv. El avertizase asupra unor consecințe fiscale, sociale și economice dacă învestirea eșua, în declarații relatate de Agerpres și preluate de Flux 24 Media.

Ponta criticase negocierile dintre partide și apreciase abordarea lui Bolojan privind susținerea instalării unui guvern. Îi ceruse președintelui Nicușor Dan să îi reunească pe liderii PSD, PNL și UDMR pentru deblocarea discuțiilor. Tot el susținuse că eventualele alegeri anticipate ar afecta PSD, PNL, USR și UDMR.

Răzvan Chiriță, liderul grupului parlamentar UPR, declarase în etapa formării cabinetului că o eventuală nominalizare a lui Ponta ca ministru depindea de program și de evaluarea premierului desemnat. La acel moment, negocierile nu ajunseseră la repartizarea portofoliilor.

În cursul consultărilor, Niculescu discutase cu USR, cu grupul minorităților naționale, cu grupul PACE, Întâi România, și cu UPR. Anterior avusese întâlniri cu PSD, PNL și UDMR.

PSD va evalua guvernarea în primăvara anului viitor

Noul cabinet are o perioadă de grație de șase luni, care se încheie în primăvara lui 2027. Până atunci urmează să fie adoptate rectificarea bugetară și bugetul pentru anul viitor.

La încheierea perioadei, PSD va face prima evaluare a guvernării. PNL, care urmează să treacă în opoziție, ar putea depune atunci o moțiune de cenzură, procedura parlamentară prin care poate fi demis guvernul.