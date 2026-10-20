Clienții de electricitate pot activa o alertă când consumul ajunge la un prag prestabilit de până la 80% din estimarea lunară, pentru a putea ajusta utilizarea energiei înainte de facturare. Controlul cheltuielilor presupune și verificarea prețului contractual, iar gospodăriile cu venituri mici pot beneficia, în condițiile programului, de ajutor pentru încălzire.

Contul gratuit permite verificarea consumului și a facturilor

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a stabilit data de 1 octombrie 2026 ca termen pentru introducerea conturilor online gratuite. Furnizorii trebuie să asigure fiecărui client final accesul la un asemenea cont pe toată perioada contractuală. Utilizarea rămâne la alegerea clientului și nu poate presupune plăți suplimentare.

Contul trebuie să reunească următoarele informații și funcții:

Consumul pe ore, zile, luni și ani, în limita posibilităților contorului, împreună cu istoricul pentru ultimii 3 ani sau pentru perioada scursă de la montarea contorului inteligent.

Facturile și plățile anterioare, cu prezentarea detaliată a costurilor facturate.

Grafice ale consumului și comparații cu intervalele precedente.

Comunicarea electronică cu furnizorul, trimiterea indexului citit de client, modificarea datelor de contact și consultarea contractului.

Actualizarea informațiilor urmează frecvența datelor furnizate de operatorul de măsurare. Conținutul trebuie să poată fi descărcat într-un format electronic uzual, care permite reutilizarea datelor și folosirea lor în alte aplicații.

Serviciul de alertare se activează din cont. Notificarea ajunge prin e-mail, mesaj pe telefon sau alt canal electronic convenit și precizează consumul înregistrat, estimarea lunară din convenția de consum, procentul atins și posibilitatea ajustării utilizării energiei. Alerta are rol informativ; obligația de plată rămâne neschimbată.

„Acest ordin este răspunsul ANRE la o realitate care s-a schimbat: românii nu mai sunt simpli consumatori care așteaptă factura la sfârșitul lunii. Ei produc energie, o partajează cu vecinii, vor să înțeleagă ce se întâmplă fiecare kilowatt. Reglementem cadrul în care acest lucru se poate face legal, corect și transparent. În același timp, am introdus reglementarea prin care consumatorii vor primi o alertă din partea furnizorului în momentul în care au atins pragul de 80% din consumul lunar estimat. În acest mod, consumatorii vor avea timp să-și modifice consumul sau să ia alte măsuri, astfel încât la final de lună să nu se trezească cu o factură mare, pe care nu o pot suporta financiar. Această notificare privind pragul de consum și etichetarea pe culori a furnizorilor în funcție de Indicele de Satisfacție a Clienților sunt două modalități concrete de a înclina raportul de putere furnizor-consumator în favoarea consumatorului, care trebuie să aibă toate informațiile necesare unei decizii simple, dar imporante: să păstreze sau să schimbe furnizorul actual”, a declarat George Niculescu, președintele ANRE, în comunicatul instituției din 30 iunie 2026.

Furnizorii pot oferi suplimentar rapoarte despre evoluția consumului, comparații între perioade, explicații privind costurile și instrumente orientative pentru estimarea cheltuielilor viitoare. Anual, aceștia raportează autorității câți clienți au conturi active și câți folosesc notificările.

Compararea ofertelor trebuie însoțită de verificarea contractului actual

Comparatorul gratuit al ANRE permite consultarea ofertelor de electricitate pentru zona în care se află locuința. Verificarea privește prețul aplicabil acolo, nu doar oferta comercială a unui furnizor fără raportare la locul de consum.

Factura include energia cumpărată, distribuția și transportul, componenta de furnizare, taxa pe valoarea adăugată, accizele, certificatele verzi și contribuția pentru cogenerare. Alegerea furnizorului permite influențarea componentei de preț aferente energiei, în timp ce tarifele de rețea sunt aprobate de autoritatea de reglementare.

Schimbarea furnizorului se poate solicita online, fără înlocuirea contorului, intervenții asupra cablurilor sau întreruperea alimentării. Procedura de schimbare este gratuită și, potrivit ROSMARTHOME.COM, se desfășoară în termen de maximum 21 de zile. Separat trebuie verificat dacă încetarea contractului existent înainte de termen presupune un comision.

Pentru contractele cu preț fix încheiate pe o perioadă determinată, regulile ANRE permit un asemenea comision numai dacă toate condițiile sunt îndeplinite: clientul a fost informat înainte de semnare, clauza este înscrisă explicit în contract, suma nu depășește pierderea economică directă și calculul poate fi verificat.

Metodologia trebuie să țină seama de diferența dintre prețul contractual și cel al unui produs comparabil la momentul încetării, de energia rămasă de livrat și de durata rămasă. Intră în calcul și costurile directe ale serviciilor sau beneficiilor deja acordate clientului.

Furnizorul ori agregatorul trebuie să dovedească atât existența pierderii, cât și valoarea acesteia. Înainte de introducerea sau modificarea comisionului, furnizorul are obligația să informeze ANRE și să transmită metoda de calcul; autoritatea poate cere documente suplimentare pentru verificare.

Prizele inteligente arată ce aparate consumă mai mult

Contoarele cu conexiune Wi-Fi și prizele inteligente permit urmărirea pe telefon a consumului aparatelor. Aceste echipamente pot fi folosite și pentru oprirea automată a aparatelor când locatarul lipsește de acasă.

La renovare sau înaintea instalării unor echipamente de putere mare, verificarea dimensionării instalației electrice este un pas distinct. Firele prea subțiri și contactele imperfecte sunt indicate între cauzele pierderilor de energie.

Pentru investițiile în panouri fotovoltaice, regulile trebuie raportate la sesiunea programului. În instrucțiunile pentru Casa Verde Fotovoltaice 2024, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) cerea crearea contului cu minimum 24 de ore înaintea deschiderii înscrierilor pentru regiunea aleasă. Fiecărei adrese de e-mail îi corespundea un singur dosar, fără posibilitatea unei noi depuneri în altă regiune cu aceeași adresă.

Ajutorul pentru încălzire depinde de venit și de bunurile deținute

Pentru sezonul 1 noiembrie 2026-31 martie 2027, anunțul Primăriei Valea lui Mihai stabilește plafonul de eligibilitate la 1.386 de lei venit net lunar pe membru de familie. Pentru o persoană singură, limita este de 2.053 de lei. Solicitantul nu trebuie să dețină proprietățile sau bunurile care exclud acordarea sprijinului, indicate în cerere.

Ajutorul privește o singură locuință, de domiciliu sau de reședință, și un singur sistem de încălzire. Este destinat familiilor și persoanelor singure care nu primesc alt sprijin pentru încălzirea locuinței. Titularul cererii trebuie să fie și titularul contractului sau al convenției individuale cu furnizorul.

Sumele din grila publicată sunt prezentate mai jos în ordinea gaze naturale, electricitate, combustibili solizi ori petrolieri. Venitul se raportează la fiecare membru al familiei sau la persoana singură, după caz:

Până la 200 de lei, sprijin de 100%: 250 de lei, 500 de lei, respectiv 320 de lei.

Între 200,1 și 320 de lei, sprijin de 90%: 225 de lei, 450 de lei, respectiv 288 de lei.

Între 320,1 și 440 de lei, sprijin de 80%: 200 de lei, 400 de lei, respectiv 256 de lei.

Între 440,1 și 560 de lei, sprijin de 70%: 175 de lei, 350 de lei, respectiv 224 de lei.

Între 560,1 și 680 de lei, sprijin de 60%: 150 de lei, 300 de lei, respectiv 192 de lei.

Între 680,1 și 920 de lei, sprijin de 50%: 125 de lei, 250 de lei, respectiv 160 de lei.

Între 920,1 și 1.040 de lei, sprijin de 40%: 100 de lei, 200 de lei, respectiv 128 de lei.

Între 1.040,1 și 1.160 de lei, sprijin de 30%: 75 de lei, 150 de lei, respectiv 96 de lei.

Între 1.160,1 și 1.280 de lei, sprijin de 20%: 50 de lei, 100 de lei, respectiv 64 de lei.

Între 1.280,1 și 1.386 de lei pe membru de familie, sprijin de 10%: 25 de lei, 50 de lei, respectiv 32 de lei.

Între 1.280,1 și 2.053 de lei pentru persoana singură, sprijin de 10%: 25 de lei, 50 de lei, respectiv 32 de lei.

Separat, suplimentul pentru energie se acordă pe întregul an. Valoarea lunară este de 30 de lei pentru electricitate, 10 lei pentru gaze, 10 lei pentru energie termică și 20 de lei pentru combustibili solizi sau petrolieri. Dacă locuința folosește exclusiv electricitate ca sursă de energie, suplimentul este de 70 de lei lunar.

Cererea de sprijin trebuie susținută cu acte despre venituri și locuință

În calendarul anunțat de primărie, depunerea se face între zilele 1 și 20 ale fiecărei luni, începând cu 1 noiembrie 2026. Sunt necesare cererea-declarație pentru drepturi de asistență socială și declarația separată pe propria răspundere, pe formularele administrației locale.

Componența familiei se dovedește prin acte valabile: documente de identitate pentru membrii de cel puțin 14 ani și certificate de naștere pentru cei mai mici. După situație, se adaugă certificatul de căsătorie, certificatul de deces, documentele de divorț și livretul de familie. Domiciliul ori reședința trebuie să coincidă cu locul de consum.

Veniturile luate în considerare sunt cele din luna precedentă depunerii. Adeverința de salariu trebuie să cuprindă venitul net și, după caz, tichetele de masă, cadou, vacanță sau creșă, norma de hrană și alte bonificații.

Pentru celelalte venituri se prezintă documentele corespunzătoare: cupoane pentru alocații de stat, alocații suplimentare pentru familii cu copii, întreținere ori plasament, burse, pensie alimentară, indemnizație de creștere a copilului și ajutor social. Se cer și documentele pentru pensii, indiferent de tip, precum și dovada oricărui alt venit.

Adeverința de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), privind veniturile din activități independente, chirii și alte asemenea surse, este cerută pentru membrii de peste 18 ani. Cerința se aplică și copiilor de peste 16 ani care nu urmează o formă de învățământ.

Persoanele singure fără venituri trebuie să prezinte o dovadă, precum facturile de utilități, și o declarație notarială despre veniturile din care își achită cheltuielile. Pentru elevi și studenți se solicită adeverințe privind frecventarea cursurilor; documentul universității trebuie să indice existența și valoarea taxei de studiu, dacă este cazul.

Dreptul asupra locuinței poate fi dovedit prin titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, donație, întreținere, rentă viageră, închiriere, comodat sau certificat de moștenitor. Pentru vehicule sunt solicitate actele de identificare și înmatriculare, după caz.

Documentația cuprinde și certificatul fiscal pentru fiecare membru de peste 18 ani, precum și adeverința din registrul agricol referitoare la bunurile și terenurile deținute și la starea materială. Pot fi cerute alte acte justificative, în funcție de situație.

Se anexează ultima factură pentru electricitate sau gaze, după sistemul folosit. Pentru sprijinul destinat încălzirii electrice, solicitantul trebuie să prezinte atât contractul de furnizare, cât și factura cea mai recentă.