Plata lucrărilor executate de firme în ultimele luni va complica a doua rectificare bugetară, în evaluarea Liei Olguța Vasilescu, edilul Craiovei și membră PSD. Ea susține că actualul guvern va trebui să achite restanțele acumulate față de companiile care au lucrat în baza unor contracte cu statul.

Vasilescu a declarat, la România TV (YouTube), că aceste companii au rămas neplătite deoarece autoritățile au urmărit să mențină deficitul bugetar la un nivel redus. Ea pune astfel dificultățile viitoarei ajustări a bugetului pe seama obligațiilor de plată amânate, care vor reveni în sarcina noului Executiv.

Plățile restante ar putea obliga guvernul să intervină asupra cheltuielilor statului, estimează edilul.

Prima ajustare a bugetului s-ar putea baza pe investițiile nefinalizate

Pentru prima rectificare, adică modificarea sumelor prevăzute în buget, Vasilescu invocă o altă posibilitate: transferarea unor fonduri alocate proiectelor de investiții care nu mai pot fi încheiate. În opinia sa, această redistribuire ar permite Executivului să regleze bugetul în etapa inițială.

Explicația sa pornește de la calendarul procedurilor. Bugetul a primit aprobarea în mai, iar licitațiile s-au prelungit până în septembrie, afirmă edilul. În condițiile în care se intră deja în iarnă, ea apreciază că multe proiecte nu mai pot fi finalizate, iar o parte nici nu au fost începute.

Potrivit evaluării sale, mutarea acestor bani ar fi posibilă numai în octombrie.

Vasilescu compară situația actuală cu guvernările anterioare

Edilul consideră că România traversează cea mai dificilă situație financiară de la Revoluție încoace. Ea aseamănă sarcina actualului guvern cu o misiune imposibilă și spune că speră ca Luca Niculescu să aibă aptitudinile lui Tom Cruz, altfel situația va fi foarte complicată.

În comparația politică, Vasilescu invocă preluările guvernării de către PSD după guvernările lui Băsescu, Orban și Câțu și susține că, în mandatele partidului său, pensiile au crescut, iar nevoile populației au primit atenție.

Totodată, îl consideră pe Bolojan premierul cel mai lipsit de empatie și cel mai slab pregătit. Comparând situația actuală cu guvernarea Ciolacu de acum un an și ceva, ea apreciază că nivelul de trai este de două ori mai slab.