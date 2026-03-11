Barbu refuză demiterea lui Chesnoiu, condamnat la 4 ani de închisoare

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că nu îl va demite pe Adrian Chesnoiu din funcția de director al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Decizia vine în ciuda faptului că Chesnoiu a fost condamnat în primă instanță la patru ani de închisoare.

Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție pe 4 martie într-un dosar legat de aranjarea unor concursuri de angajare. Potrivit Digi24, ministrul Barbu condiționează orice măsură administrativă de existența unei hotărâri judecătorești definitive.

Argumentul ministrului: „Nu îmi doresc să intervin în justiție”

Întrebat la AgroTV dacă va lua în considerare demiterea sau solicitarea demisiei lui Chesnoiu, Florin Barbu a exclus această posibilitate până la o decizie finală a instanței. Ministrul a invocat principiul neintervenției politicului în justiție și a subliniat performanța actualului director AFIR.

„În primul rând, întotdeauna noi, ca oameni politici, am fost acuzați ca oameni politici că intervenim în justiție. Eu nu îmi doresc să intervin în justiția din România. În momentul de față nu este o decizie definitivă și irevocabilă. În anul 2025, domnul Chesnoiu pentru că gestionează foarte multe fonduri europene și vorbim de AFIR, a adus, fără precedent în România, 2,8 miliarde de euro. Eu cred că este o performanță. Domnul Chesnoiu a obținut postul de director al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin concurs. Până când nu avem o decizie definitivă și irevocabilă, eu nu voi lua nicio decizie în privința domnului Chesnoiu”, a precizat Florin Barbu.

Performanța de 2,8 miliarde de euro, motivul menținerii în funcție

Florin Barbu a reiterat că apreciază activitatea lui Adrian Chesnoiu la conducerea AFIR, menționând suma de 2,8 miliarde de euro atrasă în România în anul 2025. Obiectivul principal, a spus ministrul, este continuarea proiectelor de dezvoltare a satului românesc și atragerea de noi fonduri europene.

„Domnul Chesnoiu este un director performant. A adus 2,8 miliarde euro în România, în anul 2025, și împreună cu el dezvoltăm satul românesc. Cred că funcția de director pe care o deține în momentul de față va fi dată de o decizie definitivă și irevocabilă. Sigur atunci se va lua măsură de către instanța din România. Până atunci, vreau să continuăm dezvoltarea satului românesc și să atragem și în 2026 cât mai multe fonduri europene”, a mai spus ministrul Agriculturii.

Condamnarea din dosarul angajărilor trucate

Adrian Chesnoiu a fost condamnat de ÎCCJ la patru ani de închisoare pentru că ar fi aranjat concursuri de angajare la Ministerul Agriculturii în perioada în care conducea instituția. Sentința a fost pronunțată pe 4 martie, însă nu este definitivă. Aceasta poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare.