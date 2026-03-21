Aproximativ 50 de șoferi din Marghita au ieșit vineri seară în stradă pentru a protesta împotriva scumpirilor la carburanți. Metoda aleasă a fost una inedită: au alimentat simbolic cu sume de până la 10 lei, într-un moment în care prețul benzinei a depășit pragul de 9 lei pe litru în Capitală, iar motorina se apropie vertiginos de 10 lei.

Protest cu claxoane și alimentare de 2 lei

Acțiunea a fost organizată de Sergiu Sabău, fondatorul și administratorul grupului Info Trafic Bihor. Vineri, 20 martie, după ora 18:00, circa 40-50 de mașini s-au adunat în centrul orașului, chiar în fața Primăriei.

De acolo, au pornit într-un marș auto pe străzile din Marghita, folosind claxoanele pentru a-și face simțită prezența. S-au oprit pe rând la mai multe benzinării din localitate. Dar nu ca să facă plinul, ci dimpotrivă. Fiecare șofer a alimentat cu sume infime, între 2 și 10 lei, după posibilități, un gest menit să atragă atenția asupra situației.

Mesajul din spatele gestului

Organizatorii au ținut să sublinieze că scopul nu a fost blocarea activității stațiilor peco. Ci transmiterea unui mesaj clar către autorități. Până la urmă, ce au vrut să spună prin acest gest simbolic? Unul dintre participanți a rezumat perfect situația: „Am vrut să arătăm că prețurile la pompă au devenit nesustenabile pentru șoferii obișnuiți”.

Marșul s-a desfășurat pașnic, fără incidente, iar șoferii speră ca acțiunea lor să determine autoritățile să găsească soluții pentru reducerea costurilor la combustibili.

Benzina la 9 lei, motorina spre 10

Cifrele vorbesc de la sine.

Protestul vine într-un moment critic. De la începutul conflictelor geopolitice, prețurile la benzină și motorină au înregistrat o creștere de aproape 18%, punând o presiune uriașă pe bugetele șoferilor, dar și pe întregul lanț economic.

Iar veștile proaste nu se opresc aici. Chiar în noaptea de vineri, liderul pieței a operat noi majorări de preț (o practică deja obișnuită). Cum vine asta pentru buzunarul românului? Benzina standard a depășit deja pragul de 9 lei pe litru în majoritatea stațiilor din București. În același timp, motorina accelerează periculos spre pragul psihologic de 10 lei pe litru.