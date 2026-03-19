Blocaj total pe bugetul pe 2026 PNL și PSD se acuză reciproc de blat cu AUR

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit de urgență joi dimineață, de la ora 10:00, într-o ședință la Parlament menită să deblocheze situația tensionată din jurul bugetului de stat pentru 2026. Miercuri, dezbaterile au fost pur și simplu suspendate, aruncând în aer calendarul legislativ, după ce un amendament propus de PSD a declanșat un scandal în toată regula.

Scânteia din comisii: pachetul de solidaritate

Totul a pornit de la un amendament al social-democraților privind așa-numitul „pachet de solidaritate”. Când a fost supus la vot în Comisiile reunite de buget-finanțe, amendamentul a picat. Iar de aici a început haosul. PSD a acuzat imediat că „PNL, USR şi AUR şi-au dat mâna pentru sărăcirea poporului român”. Replica liberalilor a venit prompt, aceștia susținând că partenerii lor de guvernare „vor să arunce din nou în aer deficitul, din populism”.

Ședința a fost reluată pentru scurt timp, însă amendamentul PSD a fost respins din nou. Tensiunile au escaladat, iar AUR a anunțat că nu va vota în plen ajutorul „one-off” (o plată unică) pentru pensionari. Până la urmă, comisiile au suspendat dezbaterile fără a stabili un nou termen.

Grindeanu: Nu cedăm șantajului!

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avut o reacție extrem de dură și a promis că partidul său nu va renunța la măsurile sociale propuse. Mesajul său a fost fără echivoc.

„PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilităţi şi pensionari. Vreau să fiu foarte clar. Nu cedăm şantajului! 3,2 milioane de români au dreptul la pachetul de solidaritate. Iar noi suntem vocea lor cu toate riscurile. Dacă noua majoritate USR – PNL – AUR – POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii şi copiii cu dizabilităţi, atunci le urăm drum bun împreună!”, a subliniat Grindeanu.

Avertismentul PNL: Statul, cu frâna trasă

De cealaltă parte, președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a avertizat asupra consecințelor economice grave pe care le poate avea acest blocaj. El a subliniat că „discuţiile politice sunt normale, dar blocarea bugetului nu este”.

Care ar fi riscurile, mai exact? „Fără buget adoptat la timp, statul începe să funcţioneze cu frâna trasă: apar întârzieri, investiţiile se opresc, administraţiile locale nu mai pot planifica, iar incertitudinea se propagă în toată economia. În final, costurile ajung la oameni: în servicii publice mai slabe şi în lipsa predictibilităţii. În acelaşi timp, riscăm să pierdem ritmul investiţiilor din PNRR şi să transmitem un semnal greşit partenerilor externi şi pieţelor financiare”, a completat Abrudean.

Opoziția acuză o criză artificială

Liderul USR, Dominic Fritz, susține că PSD este unicul vinovat pentru situația creată, acuzându-i pe social-democrați că generează tensiuni în mod deliberat. „Într-un moment în care toţi românii sunt îngrijoraţi de creşterea preţurilor, de războiul din Orientul Mijlociu, PSD alege să genereze o criză artificială. Înţeleg că PSD a încercat să testeze astăzi o nouă majoritate cu AUR. (…) Întrebarea este cât trebuie să aştepte românii până când PSD să accepte că nu există o majoritate în acest Parlament pentru propunerile lor inflaţioniste”, a declarat Fritz.

Și totuși, cum răspunde AUR? George Simion a prezentat o poziție de partid responsabil. „Spre deosebire de partidele iresponsabile care au dus România la o inflaţie de peste 9%, la un deficit bugetar de peste 9% şi nu au venit cu bugetul ţării atunci când trebuia, în 2025, AUR alege să fie responsabil”, a spus liderul AUR. Acesta a adăugat că formațiunea sa a pregătit „o variantă de buget alternativ care asigură respectarea legilor, începând cu pensionarii, cu persoanele cu dizabilităţi, bursele pentru studenţi şi asigură un deficit în parametrii acceptaţi de partenerii noştri internaţionali”.

Ironia sorții?

Înainte de blocaj, liderul UDMR, Kelemen Hunor, se arăta convins că bugetul va trece fără probleme: „Nu pot să estimez, dar va trece, sunt convins de acest lucru”.

Conform programului aprobat inițial de Birourile permanente, joi ar fi trebuit să fie ziua votului final pe bugetul de stat și cel al asigurărilor sociale pentru 2026. Numai că jocurile politice au dat peste cap întregul calendar.