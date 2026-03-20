Bugetul pe 2026 a trecut cu 319 voturi după negocieri la limită în Coaliție

După trei luni de întârziere, România are în sfârșit un buget de stat pentru 2026. Legea a trecut vineri în plenul reunit al Parlamentului cu 319 voturi „pentru”, 104 „împotrivă” și o abținere, în prezența premierului Ilie Bolojan. Și legea bugetului asigurărilor sociale de stat a fost adoptată, cu 314 voturi „pentru”, 105 contra și 12 abțineri.

Tensiuni la un pas de ruptură

Drumul până la votul final nu a fost deloc lin, ba chiar a adus Coaliția la un pas de ruptură. Mărul discordiei a fost pachetul social propus de PSD, care a blocat temporar lucrările din comisiile de buget. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat că felul în care s-au purtat negocierile va cântări greu în decizia partidului de a rămâne sau nu la guvernare. E drept că tonul a fost unul destul de tăios.

„Vorbim despre o încrâncenare pe care ați v-ați văzut-o de când am anunțat pachetul de solidaritate, ca, într-un final, să se ajungă la o soluție. Dar acest lucru putea fi deblocat mult mai devreme. Sigur că bugetul contează atunci când colegii mei vor vota, dar contează și alte lucruri: activitatea guvernamentală din toate aceste luni, modul în care s-a acționat în cadrul Guvernului, modul în care au fost luate în seamă propunerile PSD. Să fiți siguri că vom spune și punctele plus, și punctele minus”, a declarat Grindeanu.

Compromisul găsit în Coaliție

Pentru a debloca situația, joi dimineață a avut loc o ședință de urgență a coaliției. Soluția, anunțată ulterior de premierul Ilie Bolojan, a fost una de compromis, evitându-se creșterea deficitului bugetar. Cum vine asta, mai exact? Banii pentru pachetul social nu vor veni din împrumuturi, ci din tăierea altor cheltuieli.

„S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinut de coaliţie. Aveam două posibilităţi: prima – să creştem deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din Parlament; nu s-a mers pe această opţiune. A doua variantă, pe care am căzut de acord, este să reducem alte cheltuieli. Analizând structurile bugetului, am decis să reducem componenta de cheltuieli care ţinea de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe care au fost câştigate în anii trecuţi şi, practic, amânarea acestora pentru anii următori”, a explicat Bolojan.

În urma negocierilor, Sorin Grindeanu s-a declarat mulțumit. „PSD a reuşit să impună pachetul de solidaritate în integralitate, ceea ce este un lucru bun nu pentru PSD, ci pentru pensionari şi pentru copiii cu dizabilităţi”, a punctat liderul social-democrat.

O noapte albă și un amendament surpriză

Dezbaterile din plen au fost un adevărat maraton. Au început joi seară, în jurul orei 21:00, și au fost suspendate la ora 3:00 dimineața, pentru a fi reluate vineri la 10:00. Premierul a fost prezent pe toată durata discuțiilor nocturne.

Iar în toiul nopții, în jurul orei 01:30, a fost aprobat un amendament controversat propus de AUR. Acesta alocă fonduri de la bugetul de stat unei asociații care oferă consiliere în cazul „crizei de sarcină”. Pe site-ul organizației, mesajul principal este clar: „Viața umană trebuie protejată indiferent de stadiul dezvoltării”.

Urmează problema carburanților

Numai că, odată stins focul bugetului, se aprinde altul. Sorin Grindeanu a avertizat că Guvernul trebuie să ia măsuri urgente pentru a limita scumpirea carburanților, în contextul în care prețul motorinei ar putea depăși 12 lei în acest weekend.

„Ministrul Bogdan Ivan a prezentat toate aceste lucruri. Eu mă aștept ca după buget, după votarea care se va întâmpla în câteva ore, Guvernul să se ocupe de acest lucru și din punct de vedere al Ministerului Energiei și din punct de vedere al Ministerului Agriculturii, fiindcă de fapt acestea sunt lucrurilr importante. Dincolo de scandalurile și circurile din Parlament, vedem ce se întâmplă în fiecare zi”, a afirmat Grindeanu vineri, înainte de votul final.