Bugetul pe 2026 deblocat – pachetul social al PSD va fi finanțat din banii magistraților

Coaliția de guvernare a ajuns la un compromis pentru deblocarea Bugetului pe 2026, după zile de tensiuni. Pachetul social cerut cu insistență de PSD va fi finanțat, însă nu prin creșterea deficitului, ci printr-o soluție neașteptată: tăierea sumelor destinate achitării unor drepturi salariale câștigate în instanță de magistrați.

Grindeanu se declară satisfăcut

Imediat după ședința tensionată, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat că a obținut ce și-a propus pentru pensionari și copiii cu dizabilități, dar a trimis și câteva săgeți către partenerii de guvernare. Acesta a subliniat că propunerile social-democrate, deși benefice pentru români, sunt acceptate cu mare dificultate în Coaliție.

„Mă declar satisfăcut de ședința Coaliției. PSD a reușit să impună pachetul de solidaritate în totalitate, ceea ce este un lucru bun pentru pensionari și pentru copiii cu dizabilități. Rămâne totuși un semn de întrebare legat de faptul că, la fel ca în alte situații, când am venit cu o propunere, a fost nevoie de multă tensiune pentru a se ajunge la o înțelegere. Noi am depus pachetul de solidaritate încă din februarie și a trebuit să parcurgem toate aceste proceduri dificile. Sunt convins că și schemele propuse de Ministerul Energiei și de cel al Agriculturii, legate de scumpirile la pompă, vor fi acceptate în același mod. Mi-aș dori însă ca viteza de acceptare a propunerilor PSD să fie mai mare, pentru că sunt măsuri bune pentru români”, a spus Sorin Grindeanu.

Compromisul explicat de premierul Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a fost cel care a anunțat oficial formula de compromis, menționând criza generată de războiul din Golf drept context. Acesta a explicat că alternativa ar fi fost creșterea deficitului bugetar, o variantă care nu a fost acceptată.

„Având în vedere problemele pe care le parcurgem și criza generată de războiul din Golf, s-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de Coaliție. Aveam două posibilități: prima era să creștem deficitul cu anvelopa necesară amendamentelor din Parlament, însă nu s-a mers pe această variantă. Varianta pe care s-a căzut de acord este reducerea altor cheltuieli: mai exact, reducem sumele destinate achitării unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe judecătorești din anii trecuți și amânarea acestora în anii următori. Dezbaterile în Comisia de buget vor fi reluate la ora 13.00, iar după parcurgerea acestora, ne propunem ca în această seară să înceapă dezbaterile în Plen, astfel încât mâine bugetul să fie aprobat. În acest fel, România va avea un buget adoptat în cel mai scurt timp posibil”, a detaliat premierul.

banii vin, dar din altă parte.

Fără înțelegeri pe sub masă cu AUR

Dar cum s-a ajuns aici după atâtea amenințări cu ruperea Coaliției? Grindeanu a comentat și declarațiile președintelui Nicușor Dan, care spunea că partidele sunt „condamnate” să guverneze împreună, și a negat orice înțelegere paralelă cu AUR.

„Mi-e greu să fac predicții de acest tip; nu se pune problema așa. Eu am anunțat clar că avem anumite propuneri de la care nu abdicăm și că nu facem înțelegeri în afara Coaliției. Ar fi fost simplu să facem ieri o înțelegere cu AUR, dar nu am făcut-o. Se pare că înțelepciunea colegilor din Coaliție a revenit la sentimente mai bune”, a afirmat liderul PSD. Întrebat direct dacă PSD a luat „țeapă” de la AUR, răspunsul a fost tranșant: „De ce să fi luat țeapă? Nu am avut nicio înțelegere cu ei, deci nu se pune problema”.

Soarta premierului, decisă după buget

Iar în privința soartei premierului Ilie Bolojan, discuția a fost scurtă. E drept că subiectul nu a fost pe agenda ședinței de joi, însă Grindeanu a lăsat de înțeles că tema nu este deloc închisă, ci doar amânată.

Întrebat dacă s-a discutat despre schimbarea prim-ministrului, liderul PSD a răspuns: „Astăzi, nu. Sunt lucruri pe care le-am anunțat încă din decembrie și nu s-a anulat nimic. Vorbim despre o consultare pe care o vom face în partid imediat după aprobarea bugetului”. Așadar, soarta premierului (și a guvernării în formula actuală) va fi decisă intern în PSD, dar numai după ce bugetul pe 2026 va fi votat în Parlament.