Bugetul pe 2026 zguduie Parlamentul, USR cere sancțiuni pentru Adrian Câciu

Dezbaterile pentru bugetul pe 2026 au degenerat în scandaluri și atacuri personale, culminând cu o sesizare oficială depusă de USR la conducerea Camerei Deputaților împotriva deputatului PSD Adrian Câciu. Tensiunile au atins apogeul marți, 17 martie, în comisia de buget-finanțe, iar votul final este programat pentru astăzi, vineri, 20 martie.

Pumn în masă și acuzații de minciună

Scânteile s-au aprins în timpul ședinței comisiei de buget, când senatoarea PNL Gabriela Horga l-a interpelat pe ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, cu privire la datoriile companiilor din subordine. Deputatul Adrian Câciu a intervenit, aruncând responsabilitatea pe ANAF, instituție condusă de un liberal. „Aduc aminte tuturor că șeful ANAF e de la PNL de 6 ani. Arieratele se recuperează de ANAF. Cei care acuză că nu pot recupera arieratele pot să cedeze agenția colegilor de la USR”, a declarat deputatul PSD.

Replica Gabrielei Horga a fost tăioasă, acuzându-i pe social-democrați de dezinformare. „Spuneți că finanțați un pachet de măsuri sociale din așa ceva și, din nou, mințiți. Mințiți, așa cum ați făcut în nenumărate rânduri când ați vorbit despre buget”, a afirmat senatoarea PNL.

Discuția a escaladat rapid. Câciu a încercat să îi taie dreptul la replică: „Eu știu că nu are loc dialog între membrii comisiei. Nu aveați drept la replică”. Răspunsul a venit imediat: „Bineînțeles, îmi țineți și lecții acum…”, la care deputatul PSD a replicat sec: „Da, vă țin lecții!”. Momentul a culminat când Adrian Câciu a lovit masa cu pumnul, strigând: „Am pus o întrebare. Vreau răspuns! Vreau răspuns!”.

„Vă rog, controlați-vă! E a doua oară când nu vă controlați și vă faceți partidul de râs”, i-a cerut Horga. E drept că, ulterior, în ședința de marți seară, deputatul și-a cerut scuze. „O să profit de acest moment pentru a-mi cere scuze faţă de colega mea, doamna Gabriela Horga, pentru ieşirea de mai devreme, din timpul zilei. Vreau să vă spun că regret şi nu este ceea ce mă caracterizează. A fost un derapaj venit în urma acelor acuzaţii că suntem mincinoşi şi iresponsabili. Dar chiar şi aşa nu trebuia să am această atitudine”, a declarat Câciu.

USR sesizează oficial Camera Deputaților

Scuzele nu au fost însă suficiente pentru USR. Vineri, grupul parlamentar a depus o sesizare oficială la conducerea Camerei Deputaţilor, vizând atât incidentul de marți, cât și un altul, petrecut pe 11 martie în Comisia pentru politică externă.

„În şedinţa Comisiei pentru politică externă din 11 martie, deputatul Adrian Câciu a avut remarci discriminatorii şi ofensatoare la adresa preşedintelui comisiei, Hajdu Gábor, dar şi atacuri personale jignitoare la adresa altor participanţi. Deputatul PSD a făcut afirmaţii de natură xenofobă şi remarci denigratoare privind aspectul fizic, care depăşesc limitele discursului politic”, arată USR în comunicatul de presă.

Deputatul Iulian Lorincz, vicepreşedinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, a depus o sesizare și la CNCD. „În Comisia de politică externă, am asistat la momente care nu au ce căuta într-un Parlament dintr-o ţară europeană. Jigniri personale. Insulte. Şi mesaje xenofobe clare. «Nu înţelegi ce înseamnă să fii român. Nici nu ar trebui să ai voie să vorbeşti la acel microfon». Asta i-a spus deputatul PSD Adrian Câciu unui coleg de la UDMR. Pentru extremistul Câciu, dreptul de a vorbi depinde de etnie sau origine”, a acuzat Lorincz.

„Dacă țipați mai tare, nu vă crește bărbăția”

Atmosfera a fost la fel de încărcată și în altă parte a Parlamentului. Tot marți, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a avut un schimb de replici dur cu senatorul PACE Paul Gheorghe.

„Știți de când aștept să fiu lângă dumneavoastră să vă explic argumentat cât de incompetentă sunteți?”, i-a transmis senatorul. Replica ministrului nu s-a lăsat așteptată: „Aroganțele și lătrătura nu iau locul argumentelor (…) Și să știți că dacă țipați mai tare la microfon, nu vă crește bărbăția.” În apărarea ministrului a intervenit senatoarea USR Elena Dobra, care i-a cerut lui Gheorghe să nu urmeze „modelul domnului Câciu”.

Coaliția se atacă în plen

Dar cum stau, de fapt, lucrurile în coaliție? Discursurile din plenul de joi, 19 martie, au arătat fisuri adânci între partenerii de guvernare. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a ținut un discurs mai degrabă de opoziție, criticând măsurile economice. „Am format împreună această coaliție pentru a corecta deficitele făcute de 4 premieri de dreapta și unul de stânga. (…) «Piromanii economici» sunt cei care se bucură că repară deficitul pe spatele românilor. (…) Partidul Social Democrat va vota bugetul României. S-a întârziat deja nepermis de mult. Dar va vota un buget în care am ținut cont și de cei mai vulnerabili dintre români”, a declarat Grindeanu.

Replica a venit de la premierul Ilie Bolojan, care nu s-a ferit să-și exprime consternarea.

„Dacă nu îi cunoşteam pe vorbitori nu ştiam cine este în guvernare şi cine este în opoziţie.”

Iar Bolojan a continuat, vizibil iritat de situația din coaliție (una care, pana la urma, trebuie să guverneze țara): „Aş putea să dau replici, dar uitându-mă la colegii mei din Guvern şi mai ales la colegii din PSD, mi-e ruşine uneori de ruşinea lor şi de situaţiile în care sunt puşi. Şi vă spun la modul deschis, niciodată, nici într-o coaliţie, nici într-o entitate, într-o companie, într-un partid nu se poate face nimic fără respect şi colegialitate. Asta e valabil în orice situaţie”.