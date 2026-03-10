Bursa de la București explodează cu 2,2% după ieftinirea petrolului

Bursa de la București a deschis ședința de marți în forță, cu o creștere de peste 2% a indicelui principal BET. Avansul vine într-un context european pozitiv, alimentat de scăderea cotațiilor la petrol și de reevaluarea riscurilor geopolitice de către investitori.

Potrivit datelor publicate de Forbes, indicele de referință BET avansa marți, 10 martie 2026, cu 2,2%, după mai multe sesiuni marcate de volatilitate pe piețele globale. Optimismul s-a extins pe tot continentul, unde indicele paneuropean STOXX Europe 600 urca cu 1,7%, DAX de la Frankfurt avansa cu 2,1%, iar FTSE 100 de la Londra înregistra o creștere de 1,4%.

Scăderea petrolului calmează investitorii

Unul dintre principalii factori care au susținut revenirea piețelor a fost corecția prețului petrolului. Contractele pentru țițeiul Brent se tranzacționau în jurul valorii de 92-93 de dolari pe baril, după ce la începutul săptămânii depășiseră pragul de 100 de dolari. Temerile privind o posibilă perturbare a livrărilor energetice din Orientul Mijlociu par să se fi diminuat.

În același timp, cotația West Texas Intermediate (WTI) scădea cu 8,5%, ajungând la 86,8 dolari pe baril, conform datelor MarketWatch. O ieftinire a petrolului reduce presiunile inflaționiste și costurile pentru companii, susținând astfel piețele de acțiuni. Cu toate acestea, pe termen lung, tendința rămâne puternic ascendentă, petrolul înregistrând o creștere de 37,5% în ultima lună.

Ce companii au condus creșterea la București

La Bursa de Valori București, entuziasmul a fost generalizat, 19 din cele 20 de acțiuni incluse în indicele BET fiind pe plus în deschiderea ședinței. Cele mai mari aprecieri erau înregistrate de companii din diverse sectoare.

MedLife: +5,4%

TeraPlast: +4,5%

One United Properties: +4,3%

Premier Energy: +3,7%

Digi Communications: +3,5%

Transgaz: +3,2%

Nici acțiunile blue-chip nu au fost ocolite de valul de optimism. Acțiunile Hidroelectrica se apreciau cu 2,7%, cele ale Băncii Transilvania cu 2,3%, în timp ce OMV Petrom, o companie direct influențată de prețul petrolului, urca cu aproximativ 0,8%, conform datelor BVB.

Analiștii avertizează: Optimismul ar putea fi temporar

În ciuda creșterilor de marți, analiștii îndeamnă la prudență, sugerând că revenirea ar putea fi de scurtă durată. Volatilitatea recentă, generată de tensiunile dintre Statele Unite, Israel și Iran, a lăsat urme pe piețe.

Un analist citat de Bloomberg a subliniat natura fragilă a optimismului actual: „Ceea ce vedem acum pe piețe este mai degrabă o revenire temporară după zilele de volatilitate extremă și nu o întoarcere completă la optimism”. La nivel european, avansul burselor este susținut în principal de sectorul financiar, în timp ce companiile din energie au evoluții mai modeste, pe fondul reculului petrolului.

Riscurile geopolitice și BCE rămân în prim-plan

Pe viitor, atenția investitorilor se va îndrepta către declarațiile oficialilor Băncii Centrale Europene. Președinta Christine Lagarde și vicepreședintele Luis de Guindos ar putea oferi indicii prețioase privind evoluția economiei din zona euro.

Riscurile geopolitice rămân un factor de urmărit. Președintele american Donald Trump a declarat recent că războiul din regiune este „în mare parte încheiat”, dar a avertizat că Statele Unite sunt pregătite să intervină pentru a menține deschisă Strâmtoarea Hormuz, o rută vitală pentru transportul global de petrol.