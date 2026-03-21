Carnea de miel de Paște se scumpește și ajunge la 55 de lei kilogramul

Românii vor plăti mai mult pentru carnea de miel de Paște anul acesta, cu mai puțin de o lună înainte de sărbători. Prețul estimat în magazine va ajunge la 55 de lei pe kilogram, o scumpire pusă de crescători pe seama cheltuielilor mai mari din timpul iernii reci.

Frigul a umflat costurile la stână

Ciobanii spun că mieii se dezvoltă bine și vor ajunge la greutatea optimă la timp pentru masa de Paște. E drept că episoadele de frig au crescut cheltuielile la stână, dar animalele sunt sănătoase și bine hrănite. O confirmă și fermierul Cseh Erika: „Au început să fete din ianuarie. Au crescut bine, sunt frumoși, mâncăcioși, primesc deja porumb, furaje, lucernă.”

Interesul din partea clienților nu a întârziat să apară. Mulți români preferă să își rezerve mielul direct de la sursă, pentru a fi siguri de calitate și de preț.

Iar cererea este deja vizibilă. „Deja au venit, am început să fac lista, am 10 pe listă și, de acum încolo, zilnic vin și se interesează”, adaugă Cseh Erika.

Prețul de la poarta fermei

Numai că lucrurile stau puțin diferit când vine vorba de prețul direct de la producător. Crescătorii care au avantajul de a-și produce singuri furajele reușesc să absoarbă o parte din costurile suplimentare și să nu scumpească la fel de mult marfa. V-ați gândit vreodată cât de mult contează asta în prețul final?

Sunt fermieri care vor menține prețurile de anul trecut, o veste excelentă pentru clienții fideli. „Noi facem fânul, avem terenuri, avem pășuni de peste 50 de hectare, arabile 36 de hectare… noi producem tot: grâul, orzul, orzoaica, porumbul. Anul trecut am vândut cu 25 de lei kilogramul viu, anul acesta nu știu încă cum va fi piața, dar mă gândesc că tot așa, cu 25, la ferma noastră din Sânișor”, explică fermierul.

Comercianții au alte calcule

În magazine, însă, prețul se transformă. Comercianții se așteaptă la o majorare față de anul trecut, chiar dacă nu una explozivă. Gina Baciu, proprietar de magazin, anticipează o stabilitate la un prag superior. „Anul acesta așteptăm, dar probabil că va fi ca și anul trecut. Probabil va rămâne cam la fel, la 55-58 de lei kilogramul”, a declarat aceasta.

Pana la urma, decizia finală aparține cumpărătorului.

Mulți clienți spun că nu vor renunța la tradiționala friptură de miel, dar vor fi mai atenți la cantitate și vor cumpăra porții mai mici pentru a se încadra în buget.

O comparație cu anul trecut

Ca să avem o imagine completă, anul trecut prețurile pentru mielul în viu au fost de aproximativ 20-22 de lei pe kilogram. Carcasa de miel, adică ce ajungea efectiv în galantare, se vindea cu 40-50 de lei pe kilogram. Anul acesta, saltul la 55 de lei sau chiar 58 de lei (o creștere de aproape 20%) va fi resimțit în buzunarele tuturor.