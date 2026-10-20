Pentru cele patru credite exemplificate, ratele lunare calculate cu indicii valabili la 20 octombrie 2026 sunt cu 24-102 lei sub cele rezultate din indicii de acum un an. Comparația păstrează aceeași sumă împrumutată, aceeași durată și aceeași marjă bancară. Sumele efectiv plătite depind însă de condițiile fiecărui contract.

ROBOR azi

Rata medie a dobânzilor interbancare în lei (ROBOR) pentru scadența de 3 luni este de 6,09% pe an la 20 octombrie 2026. Față de 19 octombrie, când valoarea era 6,08%, creșterea este de 0,01 puncte procentuale, conform seriei publicate de Banca Națională a României (BNR).

Celelalte trei scadențe au rămas la nivelurile ședinței precedente: 6,14% pe an pentru 6 luni, 6,19% pentru 12 luni și 6,03% pentru o lună. În fiecare caz, variația zilnică este de 0,00 puncte procentuale.

IRCC, indicele din contractele noi

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) utilizat între 1 octombrie și 31 decembrie 2026 este de 5,57%. Valoarea provine din trimestrul al doilea al anului 2026.

În intervalul 1 iulie – 30 septembrie 2026 s-a aplicat valoarea de 5,56%, calculată pentru primul trimestru din 2026. Trecerea la indicele actual înseamnă o majorare de 0,01 puncte procentuale.

Cea mai recentă valoare zilnică este cea din 19 octombrie 2026: 5,71%, fără modificare față de 16 octombrie. Seria zilnică și indicele trimestrial au utilizări diferite: în contracte intră valoarea trimestrială.

În cele 10 ședințe publicate, indicele zilnic s-a încadrat între 5,71% și 5,94%. La începutul acestui interval, pe 6 octombrie, era 5,94%; pe 7 octombrie a coborât la 5,83%, cu 0,11 puncte procentuale. A urmat nivelul de 5,77% pe 8 octombrie, după o scădere de 0,06 puncte, menținut și pe 9 octombrie.

Pe 12 octombrie, valoarea a crescut cu 0,02 puncte, la 5,79%. Ulterior, a ajuns la 5,74% pe 13 octombrie, cu 0,05 puncte mai puțin; la 5,75% pe 14 octombrie, în urcare cu 0,01 puncte; și la 5,74% pe 15 octombrie, în scădere cu 0,01 puncte. Reducerea din 16 octombrie a fost de 0,03 puncte procentuale.

Cât înseamnă la rată

Calculele orientative folosesc o marjă bancară de 2 puncte procentuale. Aceasta este o ipoteză pentru exemple, nu o marjă aplicabilă tuturor contractelor. Pentru comparația anuală se păstrează aceeași marjă și se înlocuiește doar indicele.

Cele patru simulări publicate de Financiarul pe pagina „Dobânzile azi” dau următoarele rezultate:

Pentru un împrumut nou de 300.000 de lei, rambursabil în 30 de ani, adăugarea marjei la IRCC conduce la o dobândă anuală de 7,57%. Plata lunară rezultată este de 2.112 lei, comparativ cu 2.214 lei în calculul cu indicele de acum un an. Reducerea calculată este de 102 lei lunar și 1.222 lei anual. Dobânda totală din simulare este de 460.335 lei.

La o finanțare nouă de 150.000 de lei, întinsă pe 25 de ani, aceeași dobândă de 7,57% conduce la o rată de 1.115 lei. Cu indicele anterior, rata rezultată era de 1.164 lei. Dobânda totală din simulare este de 184.598 lei.

Pentru un credit acordat înainte de mai 2019, cu 200.000 de lei și 20 de ani de rambursare rămași, ROBOR la 3 luni plus marja exemplificată înseamnă o dobândă de 8,09%. Rata rezultă la 1.684 lei, față de 1.723 lei cu indicele anterior: cu 39 de lei mai puțin lunar și 467 de lei anual. Dobânda totală calculată este de 204.184 lei.

În cazul unui credit vechi de 100.000 de lei, cu încă 15 ani de rambursare, dobânda legată de ROBOR la 6 luni ajunge la 8,14%, după adăugarea marjei. Rata este de 964 de lei, comparativ cu 988 de lei în simularea de acum un an. Reducerea calculată este de 24 de lei lunar și 287 de lei anual. Dobânda totală din simulare este de 73.475 lei.

Contractele reale pot adăuga comisioane și asigurări la aceste sume. Marja contractuală este fixă, dar diferă între bănci.

Cum a evoluat în ultimele 12 luni

Pentru ROBOR la 3 luni, seria zilnică acoperă 251 de ședințe între 20 octombrie 2025 și 20 octombrie 2026. Față de reperul de acum o lună, indicele actual este mai ridicat; față de cel anual, este mai mic. Comparațiile pentru toate cele patru scadențe și istoricul trimestrial IRCC sunt următoarele:

ROBOR la 3 luni: pe 13 octombrie 2026 era 6,10%, cu 0,01 puncte procentuale peste nivelul actual. Atât pe 18 septembrie, reperul comparației lunare, cât și pe 22 iulie, reperul la 90 de zile, era 5,84%; creșterea față de fiecare este de 0,25 puncte. Pe 20 octombrie 2025 era 6,40%, ceea ce înseamnă o reducere anuală de 0,31 puncte. Acea valoare a reprezentat și maximul intervalului; minimul a fost 5,74%, pe 27 februarie 2026.

ROBOR la 6 luni: valoarea din 13 octombrie coincide cu cea actuală. La 18 septembrie era 5,92%, iar la 22 iulie, 5,93%; creșterile sunt de 0,22 și, respectiv, 0,21 puncte procentuale. Nivelul din 20 octombrie 2025 era 6,55%, cu 0,41 puncte peste cel actual. Minimul anual a fost 5,78%, pe 2 martie 2026, iar maximul, 6,56%, pe 23 octombrie 2025.

ROBOR la 12 luni: pe 13 octombrie avea valoarea de 6,21%, de atunci reducerea fiind de 0,02 puncte. Pe 18 septembrie și pe 22 iulie era 5,98%, cu 0,21 puncte sub nivelul actual. Valoarea de 6,77% din 20 octombrie 2025 a fost și maximul anual; scăderea față de aceasta este de 0,58 puncte. Minimul de 5,92% a fost consemnat pe 2 martie 2026.

ROBOR la o lună: față de 13 octombrie nu există modificare. Pe 18 septembrie și pe 22 iulie era 5,74%, astfel că avansul este de 0,29 puncte pentru fiecare comparație. Pe 20 octombrie 2025 era 5,95%, cu 0,08 puncte sub valoarea actuală. Minimul intervalului a fost 5,64%, pe 2 martie 2026, iar maximul, 6,08%, pe 5 octombrie 2026.

IRCC calculat pentru trimestrul al treilea din 2024: 5,66%, aplicat între 1 ianuarie și 31 martie 2025.

IRCC aferent ultimului trimestru din 2024: 5,55%, în scădere cu 0,11 puncte procentuale, utilizat între 1 aprilie și 30 iunie 2025.

IRCC pentru primul trimestru din 2025: 5,55%, neschimbat, aplicat între 1 iulie și 30 septembrie 2025.

IRCC din trimestrul al doilea al anului 2025: 6,06%, în creștere cu 0,51 puncte, utilizat între 1 octombrie și 31 decembrie 2025.

IRCC aferent trimestrului al treilea din 2025: 5,68%, în scădere cu 0,38 puncte, aplicat între 1 ianuarie și 31 martie 2026.

IRCC pentru ultimul trimestru din 2025: 5,58%, cu 0,10 puncte mai puțin, utilizat între 1 aprilie și 30 iunie 2026. Valoarea următoare, aplicată în vara acestui an, a coborât cu încă 0,02 puncte.

Cine plătește după care indice

Dobânda împrumuturilor în lei acordate înainte de mai 2019 se calculează, de regulă, folosind ROBOR la 3 sau la 6 luni și marja băncii. Pentru creditele noi în lei acordate consumatorilor din mai 2019, dacă dobânda este variabilă, calculul folosește IRCC și marja.

În verificarea unei rate, elementele relevante din contract sunt indicele folosit, scadența acestuia în cazul ROBOR și marja aplicată. Variațiile indicilor sunt exprimate în puncte procentuale; diferențele în lei din exemple corespund sumelor și duratelor fiecărei simulări.

Metoda

ROBOR reflectă dobânzile cotate pentru împrumuturile în lei dintre bănci. Reuters îl calculează în zilele lucrătoare, la ora 11, folosind cotațiile participanților. BNR publică valorile pentru termene care pornesc de la o zi și ajung la 12 luni.

IRCC a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului 19/2019. Pentru valoarea zilnică se folosește media dobânzilor tranzacțiilor interbancare, ponderată cu volumele acestora. Valoarea trimestrială rezultă din media aritmetică a indicilor zilnici ai trimestrului de referință.

Simulările ratelor utilizează formula anuității, adică plăți lunare egale. Ele exclud comisioanele, asigurările și celelalte costuri contractuale. Comparația anuală pentru IRCC folosește valoarea aferentă trimestrului al doilea din 2025; pentru ROBOR, folosește cotația de la reperul de acum 365 de zile.

Indicele trimestrial publicat de BNR se aplică începând cu primul termen calendaristic al celui de-al doilea trimestru care urmează perioadei de referință.

Datele complete și actualizate: Dobânzile azi.