Casa familiei Eliade din București, ajunsă ruină, se vinde cu 1,3 milioane de euro

Considerată la începutul secolului XX un adevărat giuvaier arhitectural, Casa Pompiliu Eliade din Capitală a ajuns într-o stare avansată de degradare, fiind până nu demult locuită de oameni ai străzii. Acum, clădirea-monument a fost scoasă la vânzare pentru un preț de 1,3 milioane de euro.

O proprietate cu potențial uriaș

Clădirea monument, care necesită renovări masive, are o suprafață construită de 260 de metri pătrați și o suprafață desfășurată de 560 mp. Structura include subsol, parter, un etaj și mansardă, cu acoperiș de țiglă. Proprietatea mai are o bucătărie și trei terase cu o suprafață totală de 29 mp. Iar terenul aferent este de aproape 1.000 de metri pătrați, cu un front stradal generos de 61 de metri, pe Splaiul Independenței (în apropiere de Parcul Cișmigiu și Operă).

„Casa Pompiliu Eliade, finalizată în 1907, este un exemplu vizibil de arhitectură Art Nouveau. Proiectată de Henry Baron de Susskind după desenele lui B. P. Hașdeu, casa a fost locuită de Pompiliu Eliade, un important istoric literar și director al Teatrului Național. Designul său amintește de castelul Iuliei Hașdeu din Câmpina, îmbinând elemente romantice cu influențe wagneriene”, se arată pe site-ul dedicat clădirii, casapompiliueliade.ro.

De la Eliade la chiriașii comuniștilor

Istoria imobilului este una zbuciumată. După moartea proprietarului, clădirea a avut mai multe destinații, de la cămin studențesc la locuință pentru diverse personalități. „Casa de pe chei a fost martora unei vieți dedicate artei și științei. După trecerea în neființă a lui Eliade, casa a trecut prin diverse transformări, devenind temporar cămin studențesc și locuință pentru personalități politice și juridice”, conform prezentării oficiale. Ulterior, a fost vândută magistratului Anton Rădulescu, iar din 1946 a fost împărțită cu diverși chiriași impuși de regimul comunist, ajungând în prezent proprietate privată.

Asocierea cu celebrul scriitor Mircea Eliade nu este întâmplătoare, Pompiliu Eliade fiind fratele bunicului patern al istoricului religiilor. O agenție imobiliară chiar mizează pe această legătură în anunțul de vânzare: „Casa lui Mircea Eliade, cunoscută sub numele de «Casa Pompiliu Eliade», este un loc emblematic din București. A fost casa familiei lui Mircea Eliade, unul dintre cei mai importanți scriitori și filosofi români ai secolului XX. Casa Pompiliu Eliade rămâne un important reper cultural și spiritual, amintind de contribuția inestimabilă a lui Mircea Eliade la literatura și gândirea românească și universală”.

O casă „fără pereche”

În 1908, pe când Pompiliu Eliade conducea Teatrul Național, ziarul Viitorul descria clădirea în termeni elogioși. Articolul de la acea vreme surprinde perfect farmecul pierdut al casei.

„Casa d-lui Pompiliu Eliade nu se numără, e fără pereche. De altfel, de la început, clădirea atrage atenția trecătorului prin stilul, sau mai bine zis prin amestecul ei de stiluri. Este o împerechere neregulată, ciudată, de linii de tot soiul, care în întregul lor însă dau o impresie de armonie neobișnuită, rezultată din îmbinarea artistică a stilului de azi cu al unui stil mai de demult. Impresia căpătată privind exteriorul acestei cochete clădiri e sporită de priveliștea interiorului. De o simplitate care denotă gustul sever cu care a fost orânduit, acest interior, alcătuit dintr-un număr mult mai mare de încăperi decât aș fi bănuit, este un adevărat juvaer. Toate aceste încăperi se deosebesc una de alta atât prin felul cum sunt construite, cât și prin felul mobilierului. În deosebi mi-a atras atenția rotonda cochetă, cu galerie circulară sus, cam în felul rotondei Ateneului”, informa publicația.

Decăderea: „Acolo stăteau animale, nu oameni”

Imaginile recente cu clădirea în paragină au stârnit vii dezbateri online. Bucureștenii care locuiesc în zonă își amintesc cu groază de ultimii ani ai imobilului. „Au stat boschetari aici până relativ recent”, afirmă un utilizator pe Reddit, care adaugă că „toată zona colcăie de clădiri practic abandonate, dar închise bine, cu senzori, camere, unele cu pază etc.”

Un alt localnic își amintește de momentul evacuării, petrecut în urmă cu patru-cinci ani. „Eram de față când îi scoteau jandarmii, cu scandal cu tot. Sincer, n-am nicio problemă cu nimeni să stea în case de astea vechi pe șmen, atât timp cât o întreține și nu aruncă gunoaie peste tot. N-am să înțeleg niciodată treaba asta. Nu e în interesul tău să păstrezi curățenie și să încerci să întreții locul în care stai?”, se întreabă acesta.

Dar poveștile devin și mai dure. „De obicei încerc să nu dau cu pietre metaforice în boschetari, dar ăia chiar erau nașpa. Țin minte că mă holbam la clădirea aia când abia venisem în București și erau boschetarii înăuntru. Era să-mi zboare în cap nu știu ce chestie aruncată de unul de acolo”, povestește un bucureștean. Altcineva completează tabloul sumbru: „Trebuia să îi vezi când se îmbătau și își făceau nevoile pe trotuar. Să îi fi văzut cum dădeau cu pietre după mașini. Eu n-am nimic cu nimeni, dar acolo stăteau animale, nu oameni. Sper să fi ajuns undeva unde să primească ajutorul de care au nevoie”.

În ciuda degradării, unii încă văd frumusețea de altădată și speră la o salvare. „Sunt sigură că a fost o bijuterie la vremea ei. Încă din liceu mă pasiona și pe mine fotografia și mă plimbam prin cartiere făcând poze la case care mai de care și mă minunam de fiecare dată ce puteam găsi printre străduțe. Din păcate, nu îmi permit nici să le cumpăr, dar să le mai și renovez după stilul arhitectural (așa cum ar trebui), dar sper tare să se găsească cineva”, afirmă o localnică.