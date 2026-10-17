Încasarea de către România a celor 6,43 miliarde de euro rămase prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) depinde de validarea Comisiei Europene, avertizează Ministerul Finanțelor. Decizia asupra cererilor de plată nr. 5 și nr. 6 este așteptată până la 20 noiembrie 2026, potrivit Newsweek România, care citează Agerpres.

Ministerul a prezentat vineri, 16 octombrie 2026, în ședința de Guvern, o notă despre execuția bugetară pentru primele nouă luni ale anului și despre finanțările europene, potrivit Newsweek România.

În comunicatul său, Ministerul Finanțelor explică ipoteza pe care a fost construit bugetul și consecința nevalidării cheltuielilor: „Bugetul pe anul 2026 a fost construit pe ipoteza atragerii integrale a finanțărilor PNRR programate pentru acest an, în corelare cu cheltuielile planificate pentru investiții și reforme. Prin urmare, încasarea sumelor din cererile de plată nr. 5 și nr. 6 este determinantă pentru acoperirea cheltuielilor deja efectuate și pentru respectarea țintei de deficit. Plățile pentru ținte și jaloane care nu vor fi validate de Comisia Europeană nu vor mai putea fi recuperate din PNRR și vor trebui acoperite din bugetul național”.

Granturile și împrumuturile au efecte diferite asupra deficitului

Pentru investițiile și reformele din plan, statul avansează banii din buget. Ulterior, finanțarea nerambursabilă primită pentru cererile aprobate de Comisie reface resursele bugetare folosite. Recuperarea banilor aferenți ultimelor două cereri este astfel condiționată de aprobarea lor.

Instituția precizează efectul specific finanțărilor nerambursabile: „Orice sumă nevalidată din componenta de granturi va avea impact direct asupra deficitului, întrucât cheltuielile realizate nu vor mai fi acoperite din sumele nerambursabile aferente PNRR și rămân în sarcina bugetului național”.

La 30 septembrie 2026, bugetul de stat înregistrase venituri de 22,27 miliarde de lei din granturile planului, față de cheltuieli de 27,19 miliarde de lei pentru proiectele finanțate prin această componentă.

Pentru componenta rambursabilă, ministerul face o distincție între finanțarea deficitului și înregistrarea cheltuielilor: „Sumele împrumutate prin PNRR nu sunt venituri bugetare, ci o sursă de finanțare a deficitului bugetar, mai ieftină decât împrumuturile de pe piață; plățile din această componentă, de 15,74 miliarde de lei (30 septembrie) se reflectă integral în deficit, indiferent de momentul încasării tranșelor”.

Ultima cerere de plată a fost depusă la 30 septembrie

Din suma încă așteptată, cererea nr. 5 reprezintă 2,08 miliarde de euro și se află în evaluarea Comisiei. Alte 4,35 miliarde de euro sunt cuprinse în cererea nr. 6, transmisă la 30 septembrie 2026. Aceasta încheie seria cererilor de plată ale planului.

Potrivit Ministerului Finanțelor, România a încasat până acum 13,27 miliarde de euro, adică aproximativ două treimi din valoarea planului. Din această sumă, 8,95 miliarde de euro reprezintă finanțări nerambursabile, iar 4,32 miliarde de euro sunt împrumuturi.

Totalul include și transferul de 301,2 milioane de euro primit la 9 octombrie 2026. Banii corespund țintelor și jaloanelor, adică rezultatelor și etapelor asumate, pentru care plata fusese suspendată în cererea nr. 3.

Plățile pentru proiectele europene au ajuns la 64,6% din alocări

La 14 octombrie 2026, ministerele și celelalte instituții centrale plătiseră 76,57 miliarde de lei pentru proiecte cu finanțare europeană și prin PNRR. Suma reprezenta 64,6% din cele 118,61 miliarde de lei aprobate prin bugetul anului 2026 și actualizate ulterior. Aceste credite bugetare sunt limitele aprobate pentru efectuarea plăților.

Componenta PNRR însuma plăți de 44,63 miliarde de lei, cu un grad de realizare de 74,2% din alocări. Distribuția plăților între sursele de finanțare era următoarea:

Granturi PNRR: 28,71 miliarde de lei, echivalentul a 69,9% din alocarea aferentă.

Împrumuturi PNRR: 15,91 miliarde de lei, respectiv 83,6% din alocare.

Fonduri europene nerambursabile, în afara PNRR: 31,94 miliarde de lei, adică 54,6% din creditele bugetare alocate.

Execuția cuprinde și finanțările europene destinate plăților directe din agricultură. Ministerul arată că, potrivit calendarului acestora, plățile se concentrează în ultimele luni ale anului.

Obligațiile existente vor determina alocările pentru 2027

Ministerul Finanțelor a cerut Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și instituțiilor care gestionează bugetele să actualizeze situația financiară a planului. Verificarea privește încasările efectiv realizabile, cheltuielile făcute, obligațiile neachitate și investițiile pentru care finanțarea trebuie continuată.

Evaluarea investițiilor și aceste informații vor fundamenta rectificarea din 2026 și construcția bugetului pentru 2027. Alocările proiectelor vor ține cont atât de tranșele așteptate, cât și de posibilitatea efectuării plăților până la 31 decembrie 2026.

Pentru bugetul anului viitor, ministerul pornește de la obligațiile asumate:

Cheltuielile permanente pentru personal, asistență socială și dobânzi.

Efectele bugetare din 2027 ale actelor normative deja adoptate.

Sumele neachitate din contractele PNRR.

Angajamentele legale pentru investițiile publice aflate în execuție.

Angajamentele prin instrumentul european pentru apărare SAFE, în cadrul căruia s-au făcut plăți de 6,34 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026.

Potrivit ministerului, spațiul pentru cheltuieli noi în 2027 va depinde de evaluarea acestor obligații și de reducerea în continuare a dezechilibrelor bugetare. Pentru investițiile PNRR rămase neterminate în cadrul contractelor de finanțare, plățile care nu se pot face în 2026 vor fi programate în anii următori, în limita banilor disponibili în buget.