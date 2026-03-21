Cât costă succesiunea în 2026 și cum poate fi evitată taxa de 1%

Multe afaceri de familie din România se află încă la prima generație de antreprenori, ceea ce transformă problema succesiunii într-una tot mai presantă. Transferul averii de la fondatori la moștenitori vine la pachet cu provocări fiscale și legale complexe, iar costurile pot exploda dacă procesul nu este gestionat corect și la timp.

Cheia fiscală a moștenirilor

Planificarea succesiunii din punct de vedere fiscal devine esențială, în special pentru familiile cu active semnificative sau cu elemente internaționale. Cu cât volumul activelor este mai mare și mai divers, cu atât impactul fiscal devine mai serios. Iar dacă bunurile sunt distribuite în mai multe țări, riscul ca averea să se diminueze la partaj, după plata ineficientă a taxelor, nu mai poate fi ignorat.

Până la urmă, cum stau lucrurile? Nu toate activele sunt tratate la fel. Există reguli de impozitare diferite pentru transferul de proprietăți imobiliare, participații în societăți, active financiare sau obiecte de artă. E drept că, în România, sumele primite ca moșteniri sau donații, la fel și transferul de proprietăți imobiliare între membrii familiei, sunt momentan neimpozabile.

Dar rezidența fiscală a defunctului și a moștenitorilor, alături de locația bunurilor, sunt elemente esențiale. În multe sisteme fiscale, impozitul pe moștenire se suprapune cu alte taxe: impozite anuale pe proprietate, taxe pe active financiare sau chiar „exit tax”, în cazul schimbării rezidenței fiscale. „În acest context, merită avute în vedere câteva regimuri fiscale „prietenoase”, ce oferă atât în timpul vieții, cât și în contextul succesiunii un cadru previzibil și favorabil pentru transferul averii”, susțin specialiștii EY. Unele sisteme prevăd impozite fixe anuale, altele oferă scutiri pentru veniturile din străinătate, facilități ce pot fi extinse și la membrii familiei, contra unei taxe suplimentare. Aceste regimuri vin, însă, cu condiții clare, precum petrecerea unui număr minim de zile pe an în jurisdicția respectivă.

Costurile la notar și impozitul de 1%

Procedura succesorală la notar implică onorarii calculate gradual, în funcție de valoarea masei succesorale. Costurile pornesc de la aproximativ 500-600 lei plus TVA pentru bunuri puține și cresc procentual.

Structura onorariilor notariale este următoarea:

Pentru mase succesorale de până la 20.000 lei: se aplică un procent de 2,7% din valoare, dar nu mai puțin de 240 lei per dosar.

Pentru valori între 20.001 și 35.000 lei: se percepe o sumă fixă de 540 lei, la care se adaugă 1,9% din suma ce depășește 20.001 lei.

În cazul unei mase succesorale între 35.001 și 65.000 lei: onorariul include o componentă fixă de 725 lei, plus 1,6% din suma ce depășește 35.001 lei.

Pentru succesiuni de peste 65.001 lei: se aplică o sumă fixă de 1.205 lei, la care se adaugă 0,85% din valoarea ce depășește 65.001 lei.

V-ați gândit vreodată ce se întâmplă dacă amânați procedura?

Codul fiscal (art. 111) prevede că succesiunile dezbătute și finalizate în termen de doi ani de la deces sunt scutite de impozit. În cazul depășirii acestui termen, se aplică un impozit de 1% din valoarea masei succesorale, calculat la valoarea cea mai mare dintre cea declarată de părți și cea stabilită prin studiul de piață al notarilor.

Varianta scumpă: dezbaterea în instanță

Numai că sunt și situații în care dezbaterea succesiunii ajunge în instanță, iar atunci costurile sunt mult mai mari. Cheltuielile variază în funcție de complexitatea cazului, durata procesului, valoarea bunurilor și, fireste, notorietatea avocatului.

Un proces de succesiune în instanță costă, în 2026, de la 5.000 de lei și poate ajunge la 17.915 lei sau chiar mai mult. Onorariul avocatului variază de la 1.500 lei la peste 22.300 lei în unele cazuri. La acesta se adaugă onorariul expertului (de la 330 lei la 4.100 de lei) și taxa judiciară de timbru.

Taxa de timbru (care se reduce la jumătate conform Legii 268/2024 după stabilirea valorii bunurilor) se calculează astfel:

până la 500 lei – 8% (minim 20 lei)

între 501 și 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depășește 500 lei

între 5.001 și 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depășește 5.000 lei

între 25.001 și 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depășește 25.000 lei

între 50.001 și 250.000 lei – 2.105 lei + 2% pentru ce depășește 50.000 lei

peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depășește 250.000 lei

Spre exemplu, pentru bunuri evaluate la 200.000 de lei, taxa de timbru ajunge la 2.552 de lei.

Planificarea protejează averea

Dincolo de cifre, protejarea patrimoniului pe termen lung necesită o strategie bine pusă la punct. Pe bune, o planificare atentă poate face diferența între o tranziție lină și un dezastru financiar.

„planificarea succesorală prin testamente sofisticate, holdinguri familiale, trusturi și fundații sau alte structuri cross-border poate fi esențială pentru protejarea averii. Aceste instrumente, atunci când sunt implementate coerent, pot reduce important costurile fiscale, dar pot oferi claritate și control asupra modului în care patrimoniul este împărțit între moștenitori”, precizează experții în fiscalitate.

Pentru a demara procedura succesorală, este nevoie de o serie de documente. Actul principal este certificatul de deces (sau o hotărâre judecătorească de declarare a morții), la care se adaugă actele de identitate ale moștenitorilor, actele de stare civilă care dovedesc rudenia, testamentul (dacă există) și un certificat care atestă situația datoriilor defunctului la bugetul de stat sau local.