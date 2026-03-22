Partidul Creștin-Democrat (CDU) al cancelarului Friedrich Merz a obținut o victorie importantă în alegerile de duminică din landul Renania-Palatinat. Conform primelor estimări, CDU a obținut 30,5% din voturi, devansând Partidul Social-Democrat (SPD), care s-a oprit la 26,9%. Pentru social-democrați, înfrângerea este una dureroasă, venind după 35 de ani în care au condus neîntrerupt acest land.

Un rezultat „excelent” pentru CDU

Reacțiile de la Berlin nu au întârziat să apară. Secretarul general al CDU, Carsten Linnemann, a calificat rezultatul drept „unul excelent”. El a subliniat că victoria demonstrează un sprijin solid pentru partidele de centru care formează coaliția de guvernare a cancelarului Merz.

Mai mult, Linnemann a adăugat o perspectivă națională. „Dacă rezultatul rămâne aşa, CDU/CSU şi SPD vor obţine peste 50 % din voturi, ceea ce reprezintă, si, un rezultat solid pentru partidele de centru”, a declarat acesta, făcând referire și la partidul-soră al CDU din Bavaria (CSU).

O gură de oxigen pentru cancelar

Pentru cancelarul Friedrich Merz, victoria din Renania-Palatinat vine ca o gură de oxigen. Să nu uităm că, în urmă cu doar două săptămâni, pe 8 martie, partidul său a pierdut la limită alegerile din statul vecin Baden-Württemberg. Iar presiunile externe sunt imense. Merz se luptă să consolideze sprijinul occidental pentru Ucraina și, în același timp, se confruntă cu amenințarea unui șoc energetic major, cauzat de războiul cu Iranul.

SPD se afundă în criză

Dar dacă la CDU se desfac sticle de șampanie, la SPD atmosfera este sumbră. Secretarul general al SPD, Tim Kluessendorf, a recunoscut fără ocolișuri că rezultatul este un „eşec amar”. E drept că partidul încă nu și-a revenit după rezultatul dezastruos din Baden-Württemberg, unde a obținut doar 5,5% din voturi, trecând la limită pragul electoral.

O lovitură grea.

Cum vine asta ca după 35 de ani de putere să pierzi controlul asupra unui land cheie? Pierderea Renaniei-Palatinat nu face decât să adâncească starea de criză care planează asupra partidului încă de la prăbușirea coaliției de guvernare a fostului cancelar SPD Olaf Scholz, în 2024.

Extrema dreaptă, pe val

În tot acest tablou, un alt câștigător se conturează clar. Partidul de extremă dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD) a obținut 20% din voturi. Un scor care confirmă tendința din Baden-Württemberg și consolidează poziția AfD ca a doua forță politică la nivel național.

În funcție de rezultatul final, cel mai probabil scenariu pentru Renania-Palatinat este o coaliție între CDU și SPD, pe modelul celei de la Berlin. Asta ar însemna că actualul premier SPD, Alexander Schweitzer, va fi înlocuit de candidatul CDU, Gordon Schnieder. cum va fi guvernat acest land (una dintre principalele regiuni viticole ale Germaniei și sediul gigantului chimic BASF), puternic afectat de stagnarea economică a Germaniei și foarte vulnerabil la orice perturbare energetică venită dinspre Iran.