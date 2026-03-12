Cine e Thiago Pitarch, puștiul de 18 ani care a uimit în Real Madrid – City 3-0

Un tânăr de doar 18 ani, aproape necunoscut publicului larg, a devenit vedetă peste noapte după o prestație de senzație. Thiago Pitarch a fost titular surpriză în victoria categorică a lui Real Madrid, scor 3-0 cu Manchester City, în optimile UEFA Champions League.

Meciul disputat miercuri, 11 martie 2026, pe stadionul Santiago Bernabeu a avut un erou evident în uruguayanul Federico Valverde, autorul unui hat-trick, însă toate privirile s-au îndreptat spre tânărul mijlocaș. Potrivit Prosport, Pitarch, aflat la doar a cincea sa partidă oficială pentru echipa mare, a fost aruncat în luptă de antrenorul Alvaro Arbeloa pe fondul absențelor lui Bellingham și Ceballos.

„O realitate copleșitoare”: Presa spaniolă, la picioarele lui Pitarch

Imediat după meci, marile publicații din Spania i-au dedicat pagini întregi. Jurnaliștii de la Marca au titrat: „Thiago Pitarch, o realitate copleșitoare. Jucătorul de tineret al Realului a profitat de curajul lui Arbeloa și și-a consolidat poziția în club”.

Cei de la SI.com au analizat în detaliu calitățile sale tehnice, subliniind versatilitatea sa. „Thiago Pitarch, marea surpriză a lui Alvaro Arbeloa pentru o confruntare între giganți. Joacă în principal ca mijlocaș ofensiv, o poziție care îi permite să-și exploateze creativitatea și citirea jocului în ultima treime a terenului. Încă din tinerețe, s-a remarcat pentru viziunea sa, abilitatea de a pasa și priceperea sa în a crea pericol în apropierea careului de pedeapsă al adversarului”, au scris spaniolii. Aceștia au adăugat: „Totuși, versatilitatea sa este unul dintre aspectele cele mai apreciate în cadrul clubului. Pe lângă faptul că joacă în spatele atacantului, tânărul fotbalist posedă calitățile necesare pentru a acționa ca mijlocaș ofensiv sau chiar pentru a se deplasa pe lateral în anumite formații tactice”.

Trecutul la rivali și lupta pentru națională

Drumul lui Pitarch spre echipa mare a Realului nu a fost unul direct. Născut la Fuenlabrada, el a trecut pe la academiile unor cluburi precum Atletico Madrid, Getafe sau Leganes înainte de a semna cu Real Madrid în 2023. A urcat treptat, de la echipele de tineret la Real Madrid Castilla, iar în 2026 a primit marea șansă.

Publicația ABC.es a dezvăluit și detalii despre originile sale, care au stârnit interesul altei federații. „Thiago Pitarch, bijuteria academiei de tineret a lui Real Madrid: originile sale marocane, naționalitatea și de unde sunt părinții săi. Thiago Pitarch nu a atras doar atenția unor cluburi importante, ci și a echipei naționale a Marocului, pentru care este eligibil datorită originilor familiei sale”, notează sursa citată. Bunicul său din partea tatălui este din Alhucemas, Maroc, iar federația africană a încercat să îl convingă să reprezinte Marocul. „Federația acelei țări a încercat, fără succes, să-l îndepărteze pe Pitarch de la echipa națională a Spaniei, la care a fost convocat pentru prima dată în aprilie 2025, cu lotul Under-18”, mai scrie ABC.es.

Relația cu Arbeloa și o valoare de piață gata să explodeze

Un rol cheie în ascensiunea sa îl are antrenorul Alvaro Arbeloa, care i-a oferit încredere totală. Chiar tânărul fotbalist a vorbit despre sfaturile pe care le primește de la tehnicianul său. „Îmi cere să am personalitate, să joc așa cum știu eu. Și astfel am ajuns aici. Îi voi fi mereu recunoscător pentru că mi-a acordat toată încrederea lui. Încerc să-l răsplătesc pentru asta”, a declarat Pitarch, citat de Marca.

Mijlocașul a adăugat și care sunt cerințele concrete ale antrenorului: „Îmi spune să nu mă las copleșit, să alerg, să lupt… și asta încerc să fac”. În prezent, site-ul de specialitate Transfermarkt îi atribuie o cotă de piață de doar 3 milioane de euro, însă este de așteptat ca această sumă să crească exponențial după următoarea actualizare.