Ciprian Ciucu demolează toate chioșcurile ilegale din parcuri – ne facem mâna

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat joi că va dărâma toate chioșcurile amplasate ilegal în parcurile din București. Acțiunea vizează construcțiile fără contracte valabile cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB), iar primele parcuri vizate sunt Herăstrău și Cișmigiu.

Operațiunea „Cașcarabeta” în Herăstrău și Cișmigiu

Planul este clar și a fost comunicat direct de către edil. Acesta promite o campanie de curățare a spațiilor verzi de construcțiile improvizate care, nu de puține ori, strică peisajul urban. V-ați întrebat vreodată cum de au apărut atâtea? Ei bine, se pare că zilele lor sunt numărate.

„Scoatem caşcarabetele din parcuri. După parcul Herăstrău urmează și parcul Cișmigiu. Dezafectăm tot ce este amplasat ilegal și nu au contracte cu ALPAB. Acum suntem la început, ne facem mâna. Poliția Locală a Municipiului București începe să miște. Vom civiliza toate spațiile publice din toate punctele de vedere”, a transmis Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.

Avertisment pentru companiile de utilități

Într-o altă ordine de idei, tot joi, primarul le-a cerut companiilor de utilități publice să prezinte un program de investiții pentru perioada 2027 – 2028. Motivul? Sincronizarea lucrărilor. Municipalitatea vrea să evite situațiile absurde în care străzile proaspăt asfaltate sau spațiile verzi recent amenajate sunt sparte la scurt timp pentru intervenții la rețele.

„Nu e posibil ca noi să finalizăm investiţii, iar dumneavoastră să veniţi la scurt timp şi să spargeţi. Trebuie să aveţi un grafic de lucrări, un program de investiţii făcut deja pentru 2027 – 2028. Pentru anul în curs este deja târziu, dar clar că sunt interesat să ştiu şi ce v-aţi planificat în această vară, în toamnă. Este obligatoriu să învăţaţi să vă coordonaţi cu lucrările Primăriei Capitalei, cu primăriile de sector. Nu e posibil ca noi să finalizăm investiţii, iar dumneavoastră să veniţi la scurt timp şi să spargeţi”, le-a transmis Ciucu reprezentanţilor companiilor.

Amenzi pentru lucrări de mântuială și cabinete stradale murdare

Dar discuția nu s-a oprit la planificarea pe termen lung. Primarul le-a pus în vedere celor prezenți să își curețe și să întrețină cabinetele tehnice stradale, de multe ori acoperite de afișe și graffiti. În caz contrar, vor urma amenzi.

Același tratament va fi aplicat și pentru lucrările de reparații făcute necorespunzător.

„La fel vor fi sancţionaţi şi cei care ‘readuc la starea iniţială’ în bătaie de joc. Lucrările trebuie să se facă cu simţ de răspundere, cu respect pentru oameni”, a subliniat edilul, conform unei informări a Primăriei Municipiului București (PMB).

Cine a fost la discuții

Și nu a fost o discuție în gol. La întâlnirea convocată de primar au participat reprezentanți de la giganți din utilități precum Apa Nova, Distrigaz și Reţele Electrice România. Pe listă s-au mai aflat Netcity Telecom, Termoenergetica, Compania de Iluminat Public, dar și șefi de la Administraţia Străzilor, Energetica Servicii și STB.