Aproape 90% dintre imobilele din zonele protejate ale Capitalei sunt vandalizate cu graffiti, o problemă care afectează imaginea orașului. Primarul general Ciprian Ciucu a lansat în dezbatere publică un program prin care Primăria Municipiului București (PMB) propune acoperirea a 80% din costurile de curățare pentru proprietarii care aderă la inițiativă.

Finanțare de 80% de la Primărie

Mecanismul este, la prima vedere, destul de simplu. Poliția Locală va identifica clădirile vandalizate și va notifica proprietarii. Aceștia au două opțiuni: fie curăță fațadele pe cont propriu, fie se înscriu în programul municipalității. Iar pentru cei care aleg a doua variantă, sprijinul este substanțial.

„Cei care acceptă sprijinul PMB și se înscriu în program beneficiază de acoperirea costurilor de curățare în procent de 80%, contribuția proprie fiind de 20%. Autoritatea locală stabilește metoda de intervenție, în urma unei evaluări tehnice specializate, se ocupă de toată documentația și realizează curățarea”.

Legislația, un obstacol uriaș

Numai că lucrurile nu sunt atât de simple pe cât par. Edilul atrage atenția că legislația actuală blochează practic orice intervenție rapidă. V-ați gândit vreodată că pentru a șterge o mâzgăleală riști dosar penal? Ei bine, cam așa stau lucrurile.

„În prezent, nu poți să vii să cureţi o clădire fără să ai proiect tehnic făcut de un arhitect, fără aviz de la Ministerul Culturii și autorizație de la Primărie, pentru că riști dosar penal”, a explicat Ciucu. Primarul cere modificări legislative urgente, printre care o diferențiere clară între lucrările de construcție și simplele operațiuni de curățare, dar și posibilitatea de a acționa în maximum 48 de ore. „Dacă nu va fi modificată legislația, punerea în aplicare a programului nostru ar fi un proces extrem de greu, extrem de costisitor, care presupune avize, documentație, planuri, semnături de arhitecți etc”, a adăugat acesta.

„Sunt efectiv oripilat”

Dincolo de cifre, frustrarea primarului este evidentă. Acesta consideră fenomenul o boală urbană cu efecte economice directe. „Costă foarte mult să scapi de această boală, care afectează mediul urban, dă o stare de degradare. Ce se întâmplă în timp? Arătând foarte prost ţesutul urban şi dând această senzaţie de degradare, afacerile pleacă, pleacă banii. (…) Sunt efectiv oripilat”, a declarat edilul.

Ciucu a recunoscut, fără ocolișuri: „Mie mi-e rușine, vă zic sincer, ca primar general al Bucureștiului, de halul în care arată orașul”.

Dar criticile sale nu se opresc aici, țintind și sistemul de justiție, pe care îl consideră parte a problemei. „Judecătorii care judecă astfel de vandalizări sunt parte a problemei. Peste 99% din cazurile de vandalizare se soluționează cu un mare nimic”.

Reacția Ministerului Culturii

Prezent la dezbatere, ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, a declarat că susține inițiativa, dar a subliniat necesitatea protejării monumentelor istorice. E drept că intervențiile trebuie făcute cu grijă, mai ales pe clădirile de patrimoniu.

„Trebuie să ne asigurăm că intervenția nu aduce atingere monumentului în sine”, a precizat ministrul. Potrivit acestuia, principala preocupare este „aceea de a nu interveni incorect sau impropriu pe monument”.

Laser și supraveghere video contra vandalilor

Și cum vor fi curățate, pe bune, aceste fațade? Metodele vor varia în funcție de suprafață și vor include tehnologii moderne precum laser (cea mai eficientă, dar și cea mai scumpă), gheață carbonică sau jet sub presiune. Pentru a descuraja reapariția desenelor, planul include și măsuri de prevenție.

„Dacă se fac modificările legislative necesare, programul (…) va fi implementat ușor, etapizat (…) iar pentru a preveni re-vandalizarea clădirilor curățate, va fi implementat un sistem integrat de monitorizare și prevenție”, a transmis PMB. Acest sistem se va baza pe extinderea supravegherii video și pe patrule sporite ale Poliției Locale.