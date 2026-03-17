Ciucu și Băluță anunță 20 km de piste de biciclete și un PUZ pentru Piața Unirii

Primarul General Ciprian Ciucu și edilul Sectorului 4, Daniel Băluță, s-au întâlnit marți, 17 aprilie, pentru o ședință de lucru axată pe proiecte de infrastructură și urbanism. Printre primele rezultate concrete se numără semnarea certificatului de urbanism pentru 20 de kilometri de piste de biciclete, însă piesa de rezistență a discuțiilor a fost reorganizarea completă a zonei Piața Unirii.

Piste noi pentru bicicliști

Unul dintre documentele semnate chiar în timpul întâlnirii a fost cel care dă undă verde realizării a 20 de kilometri de piste pentru biciclete. Acestea vor fi amenajate pe raza Sectoarelor 2, 3 și 4. Primarul General a confirmat rapiditatea deciziei.

„Am discutat doar admnistrație și cu ocazia aceasta am semnat Certificatul de Urbanism pentru 20 de km de piste de biciclete de pe raza Sectoarelor 2, 3 și 4”, a precizat Ciprian Ciucu.

Elefantul din cameră Piața Unirii

Subiectul central al întâlnirii a fost, fără îndoială, viitorul Pieței Unirii. Aici, Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 4 vor colabora pentru un proiect de anvergură ce vizează unirea liniilor de tramvai și crearea de noi pasaje pietonale. Dar cum vine asta, mai exact? Hai să vedem ce spune primarul general.

„Elefantul din cameră a fost investiția de la Piața Unirii: Noi ne-am asumat realizarea unui PUZ pentru unirea liniilor de tramvai din Piața Unirii, de la dealul Mitropoliei (linia 32) și piața Sfânta Gheorghe (linia 5). Sectorul 4 și-a asumat realizarea unor noi pasaje pietonale între stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2, cu legătură în stația de tramvai ce va fi realizată în urma PUZ-ului.Arhitecții verifică dacă pasajul pietonal care face legătura cu lina de tramvai și metrou se poate face din punct de vedere tehnic în subteran (poziția PMB) sau dacă e nevoie să fie făcut parțial suprateran (poziția PS4)”, a transmis Ciprian Ciucu.

E drept că există încă o dezbatere tehnică. Specialiștii analizează dacă pasajele pot fi construite integral în subteran, așa cum își dorește Primăria Capitalei, sau dacă va fi necesară o soluție mixtă. „Toată lumea dorește să fie subteran, de aceea experții evaluează situația”, se arată într-un comunicat.

O listă lungă de proiecte comune

Colaborarea dintre cele două administrații nu se oprește la Piața Unirii. Pe listă se mai află amenajarea zonei Splaiului Independenței, între Pod Izvor și Piața Unirii, un proiect ce include și realizarea Podului Calicilor. Discuțiile pe acest subiect se vor extinde. „Vom invita Sectoarele 3, 4 și 5 la discuții pe acest subiect peste o lună, după ce Direcția Investiții recepționează Proiectul Tehnic”.

Alte inițiative includ igienizarea Parcului Natural Văcărești și predarea mobilierului stradal de pe bulevardele Gheorghe Șincai și Calea Șerban Vodă, afectate de lucrările de modernizare a liniilor de tramvai.

Deblocări administrative în lanț

Dincolo de proiectele mari, întâlnirea a vizat și deblocarea mai multor avize și autorizații care trenau. Iar lista este surprinzător de lungă, acoperind de la școli finanțate prin PNRR până la viitoarea magistrală de metrou asumată de Sectorul 4 și consolidarea Maternității Bucur.

„Primarul general va semna autorizațiile pentru reabilitarea a nouă unități de învățământ cu finanțare din PNRR. Deblocăm avizele CTC pentru proiectele de infrastructură ale S4. Eliberăm avizele pentru forajele necesare studiilor geotehnice din pregătirea documentației pentru magistrala de metrou asumată de Sectorul 4. PS4 inițiază proiect de HCGMB pentru denumirea arterei Europa Unită. Ne va trimite expertiza pentru intervențiile la rețeaua de termoficare din zona Pasajului Suprateran din intersecția „Apărătorii Patriei” dar și adresă cu clarificarea integrării pasajului cu proiectul Inelului Median pentru deblocarea avizelor CTC; Depunem documentația pentru un nou certificat de urbanism pentru consolidarea și modernizarea Maternității Bucur; Sectorul 4 ne eliberează avizele pentru proiectul Sistemului de Management al Traficului București la care lucrăm, dar și pentru Inelul Median”, a transmis PMB.

Această colaborare vine într-un context interesant.

Numai că în luna februarie, același Ciprian Ciucu acuza un blocaj politic între Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 4. Atunci, primarul general afirma că neînțelegerile ar putea duce la pierderea a 220 de milioane de lei și la întârzieri majore în modernizarea rețelei de termoficare.