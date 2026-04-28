Colegiul Medicilor subliniază că sistemul de sănătate din România are nevoie urgentă de politici stabile pe termen lung, accent pe prevenție, finalizarea investițiilor în infrastructură și soluții pentru personalul medical.

Colegiul Medicilor din România atrage atenția că sistemul sanitar are nevoie de strategii pe termen lung, care să nu fie schimbate la fiecare ciclu politic. Doar astfel pot fi rezolvate problemele care persistă de ani de zile, iar sănătatea să devină cu adevărat o prioritate pentru toți românii.

Ce se întâmplă cu prevenția în sănătate

Reprezentanții medicilor spun că prevenția trebuie să fie în centrul politicilor de sănătate. Nu este suficient ca aceste programe să existe doar la nivel declarativ. Dacă ne dorim costuri mai mici și rezultate mai bune, prevenția trebuie pusă în practică, iar normele existente să fie aplicate consecvent.

Rezultatele programelor de prevenție nu apar imediat, dar pe termen lung pot aduce beneficii importante. Colegiul Medicilor subliniază că este esențial să începem acum, chiar dacă efectele se vor vedea mai târziu. Programele trebuie să fie reale și să funcționeze, nu doar simple promisiuni sau documente fără aplicare.

Măsurile concrete de prevenție pot reduce numărul cazurilor de îmbolnăvire și pot crește calitatea vieții pentru toți românii. Întârzierea implementării acestor măsuri afectează întregul sistem medical.

Ce ascund investițiile în spitale

Un alt aspect important semnalat de Colegiul Medicilor este infrastructura medicală. Spitalele vechi, dotările insuficiente și lipsa spațiilor adecvate afectează atât pacienții, cât și personalul medical.

Medicii consideră că finalizarea investițiilor în infrastructură este absolut necesară. Fără spitale moderne și echipamente potrivite, orice reformă este incompletă. Condițiile precare din multe unități medicale influențează negativ calitatea actului medical și încrederea pacienților în sistem.

Investițiile în infrastructură nu trebuie oprite sau amânate. Ele reprezintă baza pe care se poate construi un sistem medical eficient, adaptat nevoilor actuale ale României.

Ce nu se vede în spatele resursei umane

Colegiul Medicilor atrage atenția și asupra resursei umane. Sistemul de sănătate are nevoie de o strategie clară pentru atragerea și păstrarea personalului medical, mai ales în zonele unde există deficit.

Măsurile pentru personalul medical trebuie să includă condiții de muncă mai bune, salarii corecte și oportunități de dezvoltare profesională. Doar așa se poate asigura stabilitatea și calitatea serviciilor medicale.

Finanțarea care pune sistemul în mișcare

Un alt punct cheie este finanțarea predictibilă. Spitalele și proiectele de dezvoltare au nevoie de fonduri stabile, pe termen lung, pentru a funcționa eficient și pentru a implementa proiecte sustenabile.

Fără o finanțare clară și constantă, planificarea pe termen lung devine imposibilă. Toate aceste aspecte sunt legate între ele și influențează direct calitatea serviciilor medicale oferite pacienților.

Ce rol joacă deciziile din culise

Colegiul Medicilor insistă și pe depolitizarea deciziilor tehnice și administrative din sănătate. Ei consideră că managementul unităților medicale trebuie să fie bazat pe competență, nu pe criterii politice.

Aceasta ar aduce mai multă stabilitate și ar permite luarea unor decizii eficiente, care să nu fie schimbate la fiecare alegeri. Profesionalismul în conducerea sistemului de sănătate este esențial pentru progres.

Un alt mesaj important vizează combaterea dezinformării în sănătate. Informațiile false despre boli, tratamente sau vaccinuri pot avea consecințe grave pentru populație. Colegiul Medicilor subliniază importanța unui efort comun în această direcție.

„Acesta este un apel la normalitate și la normalitatea firească ce trebuie să existe într-un sistem în care am observat cu toții multe disfuncționalități în toate perioadele, dar unde sper că toți ne dorim stabilitate și un plan de dezvoltare asumat de toate forțele politice, care să nu depindă de diverse cicluri politice și sănătatea să reprezinte cu adevărat un domeniu prioritar. Este nevoie, de asemenea, de un efort comun pentru combaterea dezinformării în sănătate.”

Ce vrea să schimbe Colegiul Medicilor

Colegiul Medicilor din România își reafirmă disponibilitatea de a fi un partener activ în realizarea și implementarea politicilor de sănătate. Politicile trebuie să fie centrate pe pacient și bazate pe profesionalism.

Sănătatea trebuie să rămână un domeniu strategic, construit pe politici continue, competență și responsabilitate. Nu este vorba doar despre schimbări de moment, ci despre un efort susținut pe termen lung.

Dezvoltarea unui sistem medical solid necesită timp, consecvență și implicarea tuturor celor responsabili. Doar așa se poate construi un sistem de sănătate care să răspundă nevoilor pacienților și ale profesioniștilor.