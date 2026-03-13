Comisarul european Marta Kos, acuzată din nou de colaborare cu poliția secretă iugoslavă

Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, se confruntă cu un nou val de acuzații privind o presupusă colaborare cu poliția secretă iugoslavă în anii 1980. Acuzațiile, negate vehement de Kos în 2024, revin în actualitate cu puțin timp înaintea alegerilor din Slovenia, programate pentru 22 martie, și sunt susținute chiar din interiorul familiei politice a președintei Comisiei, Ursula von der Leyen.

Dovezi noi și o cerere de investigație

Scânteia a fost reaprinsă de europarlamentarul sloven Romana Tomc, vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE), cel mai mare grup din Parlament. Joi, aceasta a anunțat că a trimis o scrisoare Comisiei Europene în care susține că deține noi dovezi despre colaborarea lui Kos cu agenția de spionaj a Iugoslaviei și a cerut demararea unei investigații. Tomc a prezentat marți, la Strasbourg, o carte a autorului sloven Igor Omerza, care ar conține documente probatorii în acest sens.

Într-o declarație fermă, Tomc a subliniat că Marta Kos nu a fost sinceră atunci când a negat acuzațiile. „Susținând că nu a colaborat cu serviciul secret… Trebuie să facem ceva cu această informație”, a spus europarlamentarul.

Întrebările trimise de Tomc executivului UE sunt directe. Vrea să știe dacă se va investiga cazul și cum ar putea afecta aceste noi dezvăluiri „credibilitatea” comisarului.

Reacția Partidului Popular European

Partidul Popular European a reacționat rapid, arătând că tratează subiectul cu maximă seriozitate. Un purtător de cuvânt al grupului a confirmat că au fost informați despre demers. „Romana Tomc a ținut Grupul PPE la curent cu cele mai recente dezvăluiri referitoare la comisarul Marta Kos. Grupul va examina cu atenție această problemă. Deocamdată, remarcăm că doamna comisar Kos nu a negat aceste noi dezvăluiri.”

Mesajul se încheie tranșant.

„Mingea este acum în terenul ei.”

Apărarea Comisiei și tăcerea comisarului

Dar Comisia Europeană pare să meargă pe o altă linie. Un oficial a declarat că Marta Kos „a trecut prin procesul extins și amănunțit de verificare” pentru a deveni comisar, adăugând că Parlamentul „a aprobat numirea comisarului Kos în același proces ca toți cei 27 de comisari”. În ciuda solicitărilor repetate, Marta Kos nu a răspuns pentru a comenta noile acuzații.

Totuși, un oficial apropiat de biroul comisarului, sub protecția anonimatului, a oferit o perspectivă diferită. Să fie, oare, doar o furtună într-un pahar cu apă electoral? Potrivit acestuia, Kos „este foarte conștientă că oponenții politici vor folosi astfel de lucruri pentru a câștiga puncte în alegerile din Slovenia (programate pentru 22 martie), dar ea este complet concentrată pe munca sa de comisar pentru extindere”.

Negări vechi, acuzații proaspete

La audierea sa din 2024, când au apărut pentru prima dată aceste suspiciuni, Marta Kos a fost categorică. „Nu am fost niciodată un colaborator sau informator al serviciului secret al Iugoslaviei”, a declarat ea în fața europarlamentarilor, catalogând acuzațiile drept „minciuni” și „dezinformare”.

Numai că, lucrurile nu stau chiar așa de simplu acum. Luni, Kos este programată să apară în fața comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului pentru a discuta despre extinderea UE, dar este de așteptat să fie supusă unui tir de întrebări și pe marginea acestui scandal.

Întreaga poveste se desfășoară pe fundalul luptei politice din Slovenia. Alegerile de la finalul lunii o pun față în față pe coaliția de guvernare de centru-stânga, din care Kos a făcut parte, cu Partidul Democrat Sloven de dreapta, al Romanei Tomc. Iar sondajele de opinie actuale dau un avans partidului din urmă.