Comisia Europeana anunta un fond de 30 de miliarde de euro pentru decarbonizare

Comisia Europeană va propune un fond de decarbonizare de 30 de miliarde de euro și va veni cu modificări la piața de carbon a blocului comunitar în doar „câteva zile”. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, ca răspuns la presiunea liderilor UE de a limita impactul prețului CO2 asupra facturilor la electricitate.

Executivul UE lucrează la un mix de măsuri, de la ajutor imediat la schimbări structurale, pentru a reduce prețurile ridicate la energie, vizând toate componentele facturii, de la taxe și impozite până la costurile cu emisiile de carbon.

Modificări promise în câteva zile

Două măsuri menite să ajusteze Sistemul de Tranzacționare a Emisiilor (ETS), care obligă fabricile și centralele electrice să cumpere un permis pentru fiecare tonă de CO2 emisă, „vor veni în următoarele zile”, a declarat von der Leyen la o conferință de presă după summitul liderilor UE de joi.

Acestea includ o actualizare a așa-numitelor criterii de referință care determină câte permise gratuite primește un anumit sector industrial. Pe lângă asta, se are în vedere și o propunere de a „crește puterea de foc” a Rezervei de Stabilitate a Pieței, mecanismul care guvernează oferta de permise ETS.

Iar pe ceea ce a descris drept „termen mediu”, von der Leyen a indicat revizuirea ETS programată pentru această vară, precum și un nou „stimulent pentru investiții ETS” care va oferi sprijin financiar industriei. Acest stimulent, despre care s-a scris pentru prima dată joi, „va avea un buget de aproximativ 30 de miliarde de euro, finanțat din 400 de milioane de certificate ETS”.

„Scopul este de a finanța proiecte pentru decarbonizare” printr-o schemă de tipul „primul venit, primul servit”, cu un accent special pe țările UE cu venituri mai mici.

Ce au cerut liderii UE

În concluziile summitului, liderii au solicitat Comisiei să efectueze revizuirea ETS „până cel târziu în iulie 2026, pentru a reduce volatilitatea prețului carbonului și a atenua impactul acestuia asupra prețurilor la electricitate… păstrând în același timp rolul esențial al ETS”.

Cum se traduce asta în practică?

Față de versiunile anterioare ale documentului, concluziile finale au „invitat” Comisia „să lucreze îndeaproape cu statele membre pentru a concepe măsuri naționale temporare și țintite” pentru a controla prețurile ridicate la energie. Potrivit a doi diplomați, această adăugare a fost văzută ca o concesie făcută unor țări precum Italia și Polonia, care au invocat circumstanțele lor naționale – în special dependența ridicată de combustibilii fosili în mixul energetic – ca motive pentru schimbări mai substanțiale ale sistemului ETS.

Flexibilitate pentru statele membre

Întrebată în mod specific despre un decret italian controversat care subvenționează companiile energetice pentru a compensa costurile ETS, von der Leyen a fost destul de clară. „Datorită mixului energetic diferit din diferite state membre, nu poți avea o soluție universală”, a spus ea.

Ba chiar a promis să „lucreze îndeaproape cu guvernul italian la decretul italian”.

Per total, șefa Comisiei a considerat că summitul de joi a fost „pozitiv pentru ETS”. Până la urmă, măsura climatică de bază a blocului comunitar a scăpat (cel puțin pentru moment) de cererile de modificare fundamentală venite din partea liderilor și a fost lăudată pe scară largă ca fiind o pârghie esențială pentru accelerarea tranziției blocului către o energie curată, mai ieftină.