Un american a fost forțat să nege public că ar fi infractorul sexual Jeffrey Epstein, după ce un videoclip în care apărea conducând prin Florida a devenit viral. Filmat de un influencer care susținea că Epstein este încă în viață, bărbatul a trebuit să iasă în față pentru a-și spune povestea.

O senzație virală peste noapte

Totul a pornit de la un clip filmat pe o șosea din Florida. Americanul, care s-a prezentat sub numele de „Palm Beach Pete”, a fost surprins la volan, iar asemănarea sa izbitoare cu finanțatorul decedat a alimentat rapid teoriile conspirației. Pentru a lămuri situația, bărbatul și-a creat un cont de Instagram, @NotEpstein (șters ulterior), unde a explicat cum au stat lucrurile.

„Salutare tuturor, eu sunt Palm Beach Pete și videoclipul meu a devenit viral pentru că un tip m-a filmat întâmplător în timp ce conduceam pe I-95, fără să știu. Și atunci când am realizat, eram o senzație virală,” a povestit el într-o postare.

Pete a recunoscut că viața lui a devenit „destul de haotică” după explozia online. Într-unul dintre clipurile sale, o persoană din fundal l-a întrebat direct: „Deci, nu ești Jeffrey Epstein?”.

Răspunsul a fost ferm.

„Nu sunt Jeffrey Epstein. Sunt Palm Beach Pete,” a clarificat el.

Cine este, de fapt, Palm Beach Pete?

Dar cine este, până la urmă, acest om? Într-un interviu acordat ulterior site-ului TMZ, Pete a oferit mai multe detalii. E drept că nu este la prima sa apariție virală, fiind surprins în trecut la un meci de hochei cu copiii săi, dar și în fundalul emisiunii de reality show „The Real Housewives of New York City”, unde a fost văzut salutând-o pe Sonja Morgan.

„Sunt un om obișnuit, sunt pensionar, am trăit mult timp în oraș. Am lucrat în imobiliare comerciale,” a explicat Pete.

Întâlniri cu adevăratul Epstein

Și, ca și cum situația nu era deja bizară, Pete chiar l-a întâlnit în trecut pe finanțatorul pedofil. Nu au fost prieteni și nici măcar nu au purtat vreo conversație, dar s-au intersectat la diverse evenimente sociale.

„Pe vremuri, când locuiam în oraș, am fost la câteva petreceri și Epstein era acolo,” a povestit el. Descrierea pe care i-a făcut-o lui Epstein este directă: l-a catalogat drept „puțin înfricoșător” și retras, adăugând că, la vremea respectivă, „nu era chiar un personaj important.”

Refuză să-și schimbe înfățișarea

Numai că asemănarea izbitoare i-a adus și o mulțime de comentarii negative online, deși susține că nu a avut parte de confruntări agresive în viața reală. totusi, el refuză categoric să își schimbe înfățișarea pentru a scăpa de această asociere nedorită.

„Sunt eu, sunt Palm Beach Pete,” a insistat el.

Jeffrey Epstein și-a luat viața în 2019, în timp ce se afla în custodia poliției din New York, așteptând procesul pentru acuzații de trafic sexual. Moartea sa a generat numeroase teorii ale conspirației, inclusiv cea că ar fi încă în viață. Pete, însă, își vede de viața lui și încheie discuția cu o notă de umor amar: „Tipul ăsta e mort. A fost o persoană foarte rea. Eu pot să-mi țin fruntea sus – nu am făcut nimic. Sunt doar o versiune mai arătoasă a lui Jeffrey”.