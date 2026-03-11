Coreea de Nord anulează brusc Maratonul Internațional de la Phenian

Coreea de Nord a anulat în mod neașteptat Maratonul Internațional de la Phenian, programat pentru 5 aprilie 2026, lăsând comunitatea internațională de alergători fără explicații. Decizia a fost comunicată printr-un tur-operator partener, stârnind speculații despre motivele din spatele acestei hotărâri abrupte.

Anunțul a fost făcut public de Koryo Tours, o companie cu sediul la Beijing, care a precizat că a fost notificată luni, 9 martie, de către Federația nord-coreeană de atletism. Potrivit publicației Fanatik, autoritățile de la Phenian nu au oferit niciun motiv concret pentru anularea competiției, care urma să fie a doua ediție organizată după pauza impusă de pandemie între 2020 și 2024.

O decizie luată „la un nivel superior”

Misterul din jurul anulării este adâncit de comunicarea laconică a organizatorilor. Federația nord-coreeană de atletism a transmis doar că „va anula Maratonul Internaţional de la Phenian din 2026 din anumite motive”. Reprezentanții Koryo Tours au adăugat că hotărârea „s-a luat la un nivel superior organizatorilor evenimentului, fără să fie oferite informații suplimentare”.

Reluarea maratonului în 2025 fusese privită ca un semnal de deschidere din partea regimului izolat. Ediția de anul trecut, care s-a încheiat pe stadionul Kim Il Sung, a adunat peste 500 de participanți. Dintre aceștia, aproximativ 200 au fost alergători străini din 40 de țări diferite, inclusiv din România.

Performanța unui atlet român la ediția precedentă

La maratonul din 6 aprilie 2025, România a fost reprezentată de brașoveanul Ștefan Iulius Gavril, în vârstă de 36 de ani, care s-a clasat pe locul al 11-lea. Stabilit în Italia din 2003, Gavril are un parcurs sportiv impresionant. Inițial a practicat artele marțiale și kickboxingul, câștigând Cupa Mondială Bestfighter în 2011. Ulterior, și-a descoperit pasiunea pentru atletism și a început să se antreneze în Suedia cu echipa IFK Umea. Din 2019, el locuiește în Franța și concurează pentru clubul Nice Cote d’Azur Athletisme, stabilind recorduri naționale la 10 km (decembrie 2019) și 5 km (februarie 2020).

Experiența tensionată a vloggerilor români în Coreea de Nord

Cu doar o lună înainte de maratonul din 2025, vloggerii Andreia și Ionuț Chiperi de la canalul „HaiHui în Doi” au devenit primii români care au vizitat Coreea de Nord în ultimii cinci ani. Ei au descris o experiență plină de tensiune și supraveghere constantă. „Cred că ne-a luat două ore să ieșim din China și 10 minute să intrăm în Coreea de Nord. Nu putem filma chiar tot, mereu trebuie să așteptăm indicațiile ghidului”, au povestit aceștia.

Cei doi vloggeri, care au 576 de mii de urmăritori pe YouTube, au relatat cum se simțeau monitorizați. „Ne înregistrau cu telefoanele pe ascuns, dar într-un mod vizibil. Ei probabil se gândeau că nu ne dăm seama”, au spus ei. Frica de a nu li se confisca materialele filmate a fost permanentă pe parcursul celor cinci zile petrecute în țară. „Până în ultimul moment ne-a fost teamă că ne vor confisca imaginile. Noi aveam paznic inclusiv la coridorul hotelului. Nu puteai să faci nicio mișcare. Andreea a zis într-o zi că ‘aici e pușcărie’, iar apoi s-a schimbat tot. Atunci ne-am gândit că poate avem microfoane în cameră și am încetat să mai vorbim. Poate că am fost paranoia, dar am încercat să minimizăm riscurile”, au mai adăugat Andreia și Ionuț.