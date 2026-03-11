CSAT analizează cererea SUA: 300 de militari și 2 avioane-cisternă la Kogălniceanu

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a analizat solicitarea Statelor Unite de a trimite noi forțe și echipamente militare în România. Decizia vine pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu, unde SUA și Israelul desfășoară operațiuni militare împotriva Iranului.

Președintele Nicușor Dan a prezentat concluziile ședinței de miercuri, 11 martie 2026. Potrivit informațiilor publicate de Digi24, Statele Unite au cerut aprobare pentru dislocarea a două avioane-cisternă și a unui contingent de până la 300 de militari la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din județul Constanța.

Ce presupune solicitarea Statelor Unite

Cererea americanilor vizează trimiterea a două avioane-cisternă specializate în realimentarea în aer a altor aeronave militare. Alături de aceste aparate de zbor, ar urma să sosească în România între 100 și 300 de militari americani. Rolul acestora va fi de a asigura paza și mentenanța echipamentelor dislocate.

Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, unde ar urma să fie staționate noile forțe, este una dintre cele mai importante facilități militare ale NATO din regiune. Aceasta este utilizată frecvent de forțele armate ale Statelor Unite.

Tensiunile din Orientul Mijlociu, contextul principal

Solicitarea Washingtonului este direct legată de conflictul din Orientul Mijlociu. Operațiunile militare desfășurate de SUA și Israel împotriva Iranului au creat un climat de instabilitate în regiune. Situația a generat reacții la nivel înalt în Europa. Premierul italian Giorgia Meloni a criticat dur războiul, afirmând că „Amenințările devin din ce în ce mai înspăimântătoare”.

Pe de altă parte, Israelul a acuzat Iranul că a lansat rachete din „zone civile dens populate”, escaladând și mai mult conflictul. La Bruxelles, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dat asigurări că „Europa, pregătită pentru impactul conflictului din Orientul Mijlociu”. În același timp, Iranul a amenințat că va viza „interesele economice” ale SUA și Israelului în regiune.

Procedura de aprobare și prezența militară americană

Dislocarea unor forțe militare străine pe teritoriul național necesită parcurgerea unor proceduri instituționale clare. Orice decizie de acest fel implică un aviz din partea CSAT, urmat de aprobarea Parlamentului României.

În prezent, pe teritoriul României sunt deja dislocați aproximativ 1.000 de militari americani. Aceștia sunt staționați în baze strategice precum Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu, unde se află scutul antirachetă.

Reacții internaționale extinse

Conflictele globale actuale provoacă îngrijorări dincolo de Orientul Mijlociu. Kremlinul a amenințat Marea Britanie după un atac ucrainean asupra unei fabrici militare din Briansk, transmițând că: „Vom ține cont de rolul lor”.

Într-o declarație separată, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a speculat că Putin ar putea trimite trupe în sprijinul Teheranului. Zelenski a afirmat că acest lucru s-ar putea întâmpla „La fel cum s-a întâmplat când Coreea de Nord a trimis soldați în Rusia”.