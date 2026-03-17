Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a tranșat marți soarta propunerilor făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru funcțiile de procuror-șef adjunct la DNA. În urma audierilor, Marius-Ionel Ștefan a primit undă verde pentru numire, în timp ce Marinela Mincă a fost respinsă categoric.

Voturi clare la DNA

Marți, 17 martie, au avut loc interviurile decisive. În urma acestora, Marinela Mincă a primit un aviz negativ (cu cinci voturi împotrivă din șase posibile), o lovitură serioasă pentru propunerea ministrului. În schimb, Marius-Ionel Ștefan a convins, obținând un aviz pozitiv cu cinci voturi favorabile.

Votul a fost tranșant.

Situația celorlalte parchete

Dar situația rămâne complicată pentru alte funcții de conducere. Procurorii din CSM au reluat votul, fără succes însă, pentru Alex Florența, propus ca procuror-șef adjunct la DIICOT, și pentru Marius Voineag, vizat pentru funcția de adjunct al procurorului general. Până la urmă, ce se întâmplă dacă nu se ajunge la un consens? Procedura permite ca votarea să fie reluată în ședințele viitoare, dar dacă un consens nu este atins, ministrul Justiției poate înainta propunerile către președinte chiar și fără avizul CSM.

Până în prezent, lista celor cu aviz favorabil îi include pe Viorel Cerbu (propus șef la DNA), Codrin Horațiu Miron (propus șef la DIICOT) și, de acum, pe Marius-Ionel Ștefan. La polul opus, cu avize negative, se află Cristina Chiriac (propunerea pentru funcția de procuror general), Gill-Julien Grigore-Iacobici (a doua propunere de adjunct la DIICOT) și Marinela Mincă.

Reacția ministrului Justiției

Într-o declarație de presă susținută marți la Parlament, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat că avizul CSM este doar consultativ, decizia finală aparținându-i președintelui. E drept că ministrul a ținut să-și apere și dreptul de a vota în cadrul secției.

„Mecanismul legal presupune o propunere a Ministerului Justiției, un aviz consultativ al CSM, consultativ fiind sigur că trebuie să ai în vedere anumite repere și decizia finală este a președintelui României. Nu este o propunere personală, nu vizează un aspect personal. Este un mecanism instituțional care se desfășoară în conformitate cu legea. Legea nu prevede o incompatibilitate la vot a ministrului justiției pentru această ipoteză. Să mă abțin în raport de niște elemente legale, dacă nu există aceste elemente legale și anterior miniștrii justiției au votat astfel de propuneri”, a declarat Radu Marinescu.