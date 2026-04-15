Un mecanic de pe TikTok și-a exprimat frustrarea după ce un client a anulat o lucrare la mașină după 15 ore de demontare, menționând dreptul de retenție și posibilitatea ridicării vehiculului.

Un service auto s-a confruntat cu o situație tensionată când un client a renunțat la reparația mașinii chiar după ce aceasta fusese deja parțial desfăcută. Mecanicul, cunoscut pe TikTok ca Bobby (@dxmnitbobby), a reacționat public, iar reacția sa a atras rapid atenția celor de pe platformă.

Mecanicul ajunge la limită după o zi întreagă de muncă

Bobby a postat un videoclip în care și-a arătat nemulțumirea. În imagini, mașina clientului era deja pe elevator și desfăcută. Clientul spune că nu mai vrea să continue lucrarea după ce am ajuns atât de departe cu ea. a spus el la începutul videoclipului.

În continuare, Bobby a explicat: Ei bine, ia uite! Se pare că asta e mașina mea până când mă plătești, nu? Știi ce e un gaj mecanic? O să afli imediat.

Bobby a continuat cu un scenariu ipotetic: Și mai bine, dacă vrei să plătești doar jumătate, trimitem piesele noi înapoi și cărăm chestia asta cu stivuitorul în parcare, și poți să faci ce vrei cu ea.

Îți dăm 24 de ore să te hotărăști înainte să chemăm platforma. Cât crezi că valorează la fier vechi? a adăugat el.

Ah, vrei să chemi poliția? Cheamă-i.

Videoclipul se încheie cu Bobby mimând că urinează pe mașină. Avem doar 15 ore de când lucrăm la asta. a menționat, subliniind efortul depus.

Ai avut tot timpul din lume să-ți dai seama că nu vrei să faci asta. E ok. Oricum o să fiu plătit, într-un fel sau altul. a mai spus el.

Comentariile din online aprind spiritele

Videoclipul a strâns rapid sute de comentarii. Mulți utilizatori au spus că înțeleg frustrarea mecanicului, chiar dacă tonul său a fost dur.

Un comentator a scris: Știm cu toții că ăsta e spray de curățat frânele.

Alt utilizator a spus: Stream de nota 10/10.

Un alt comentariu a adăugat: Și, să nu uităm, taxă de depozitare cât timp stă aici până la plată.

Cineva a subliniat: Știu că e satiră, dar înțeleg supărarea. Pentru mulți, situația a părut cunoscută și frustrantă.

Regulile din spatele dreptului de retenție

Dreptul de retenție, menționat de Bobby, este o măsură legală care permite mecanicului să țină mașina până la plata lucrărilor făcute sau a pieselor schimbate. Acest drept îl împiedică pe proprietar să ridice sau să vândă mașina fără să achite datoria.

Aplicarea dreptului de retenție presupune însă anumite proceduri clare. Mecanicul trebuie să anunțe proprietarul în scris și să respecte termenele prevăzute de lege. Pentru a recupera banii, uneori e nevoie de acțiune în instanță, ceea ce poate dura și costa suplimentar.

Ce se întâmplă când lucrurile se complică

Nu toate service-urile își permit să ducă un astfel de proces până la capăt din cauza birocrației și a costurilor. De aceea, mulți recomandă rezolvarea amiabilă sau apelarea la instanțele pentru litigii mici.

Pe forumuri precum Reddit, utilizatorii spun că dreptul de retenție e util, dar nu ușor de pus în practică fără documente și răbdare.

Finalul încă nu e clar, dar lecția e simplă

Până la publicare, nu se știa dacă Bobby a primit sau nu un răspuns de la client sau dacă situația s-a rezolvat. Platforma Motor1 a încercat să îl contacteze pentru detalii suplimentare.

Cazul arată cât de importantă este o comunicare clară între service și client înainte să înceapă lucrările. Un deviz scris și semnat de ambele părți poate preveni astfel de situații și protejează atât mecanicul, cât și clientul.

Deși reacția lui Bobby a fost impulsivă, ea arată problemele reale cu care se confruntă mulți mecanici când munca nu le este plătită. Dreptul de retenție oferă o protecție legală, dar nu garantează o rezolvare rapidă. Rămâne de văzut cum se va încheia această poveste, însă discuția despre drepturile și obligațiile service-urilor auto rămâne actuală.