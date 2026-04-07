Se anunță cea mai scumpă Cupă Mondială din istorie. Un bilet la finala din 19 iulie a ajuns să coste aproape 11.000 de dolari, o sumă de zece ori mai mare decât la turneul precedent din Qatar. Chiar și cel mai ieftin bilet depășește pragul de 4.000 de dolari.

Prețuri exorbitante pentru finală

Cât de scump, mai exact? Ei bine, prețul pentru un bilet la categoria I a sărit cu aproape 2.500 de dolari, ajungând acum la aproape 11.000 de dolari. Iar pentru locurile secundare, microbiștii trebuie să scoată din buzunar o mică avere, sumele variind între 5.000 și puțin peste 7.000 de dolari. Sumele sunt, clar, prohibitive pentru majoritatea fanilor.

„Pentru americanul de rând nu e ceva ce să îşi permită. Personal, îmi permit să dau doar 100-200 de dolari pentru un bilet”, explică un suporter american.

Cum s-a ajuns aici

La prima vedere, cifrele par de necrezut, mai ales că în dosarul de candidatură, organizatorii din SUA, Canada și Mexic susțineau că biletele pentru finală vor avea un preț maxim de 1.550 de dolari. Numai că, odată cu acest turneu, FIFA a introdus sistemul de preț dinamic (care crește sau scade în funcție de cerere), schimbând complet regulile jocului.

Cifrele sunt amețitoare.

Până în acest moment s-au înregistrat peste 500 de milioane de cereri, iar FIFA estimează că va vinde în total aproximativ 7 milioane de bilete pe parcursul competiției.

Reacția fanilor și acuzații de monopol

V-ați gândit vreodată cât valorează patriotismul? Pentru suporterii englezi, se pare că nu are preț. Aceștia sunt gata să plătească oricât pentru a-și vedea echipa națională jucând finala pe MetLife Stadium.

Dar nu toți fanii sunt la fel de împăcați cu situația. Săptămâna trecută, două asociații ale suporterilor europeni au reclamat FIFA la Comisia Europeană. Acuzațiile sunt grave: forul mondial este acuzat de monopol și de lipsă totală de transparență în ceea ce privește stabilirea prețurilor. Nu-i chiar așa de simplu, pare să fie mesajul lor.

Pentru microbiștii din România, cea mai mare competiție de fotbal din istorie va putea fi urmărită în exclusivitate pe Antena 1 și Antena Play.