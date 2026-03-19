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Danemarca s-a pregătit în secret să apere Groenlanda de o invazie a SUA

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Danemarca s-a pregătit în secret să apere Groenlanda de o invazie a SUA

Danemarca s-a pregătit în luna ianuarie să răspundă militar unei invazii a Groenlandei (teritoriu autonom danez) de către Statele Unite. Radioteleviziunea publică daneză DR a dezvăluit că ordinul de operațiune a fost emis pe 13 ianuarie 2026, în plină criză diplomatică generată de președintele american Donald Trump.

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Scenariu de război între aliați

Tensiunile au escaladat rapid. Dar ce a declanșat, pe bune, o asemenea teamă între doi parteneri NATO? Totul a pornit de la insistența lui Donald Trump de a cumpăra Groenlanda, coroborată cu operațiunea americană de răpire a lui Nicolas Maduro în Venezuela. O sursă din cadrul apărării daneze a explicat situația fără ocolișuri. „Atunci când preşedintele american Donald Trump spune tot timpul că vrea să cumpere Groenlanda, iar apoi se întâmplă ceea ce s-a întâmplat în Venezuela, noi am fost obligaţi să luăm toate scenariile în serios”.

Mai mult, aceeași sursă a adăugat că Danemarca a ajuns la concluzia că „aparatul oficial al Statelor Unite nu mai funcţionează ca de obicei”. imprevizibilitatea administrației de la Washington a impus pregătiri pentru cel mai negru scenariu.

Operațiune reală, nu exercițiu

Sub acoperirea unui exercițiu NATO denumit „Arctic Endurance”, Copenhaga a trimis în Groenlanda un regiment al Forțelor Speciale daneze. Acestora li s-au alăturat Vânători Alpini francezi, dar și militari germani și suedezi.

Acesta nu era un exerciţiu.

Iar o altă sursă anonimă a confirmat pentru DR că lucrurile erau extrem de serioase. „Nu exista nicio ambiguitate posibilă”, a subliniat aceasta. Ca dovadă, militarii mobilizați au luat cu ei echipament de luptă real, inclusiv pungi cu sânge și explozibili, pregătindu-se pentru un conflict armat.

Tensiuni aplanate la Davos

Criza a fost dezamorsată la limită. Pe 21 ianuarie, în cadrul Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, Elveția, Donald Trump a schimbat brusc tonul. A anunțat conturarea unui „cadru al unui viitor acord” cu privire la Groenlanda, deși extrem de vag, și a ridicat atât amenințările vamale, cât și pe cele militare.

Numai ca, după acest episod, NATO s-a mobilizat și a lansat o misiune specială pentru consolidarea securității în zona Arcticii. La această misiune participă atât Danemarca, cât și Statele Unite, într-o încercare de a repara fisurile apărute în alianță.

Până în prezent, nici Guvernul danez și nici autoritățile din Groenlanda nu au comentat oficial aceste dezvăluiri.

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