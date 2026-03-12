Deficitul comercial al României a scăzut la 2,3 miliarde de euro în ianuarie

România a început anul 2026 cu o veste mixtă pentru economie. Deficitul comercial s-a redus, însă țara continuă să cumpere din străinătate mult mai mult decât vinde. Scăderea vine pe fondul unei contracții atât a importurilor, cât și a exporturilor.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS), citate de Hotnews, arată că România a exportat bunuri în valoare de 6,9 miliarde de euro în ianuarie 2026. În aceeași perioadă, importurile au totalizat 9,2 miliarde de euro. Astfel, deficitul comercial a fost de 2,3 miliarde de euro, mai mic cu aproximativ 425 de milioane de euro (-15,5%) față de ianuarie 2025, când depășea 2,7 miliarde de euro.

De ce a scăzut deficitul comercial?

Reducerea deficitului nu vine dintr-o explozie a exporturilor, ci dintr-o temperare a consumului de bunuri din import. Potrivit datelor INS, atât exporturile, cât și importurile au scăzut față de aceeași lună a anului precedent. Exporturile au înregistrat o scădere de 4,7%, în timp ce importurile s-au contractat mai accentuat, cu 7,7%. Practic, deficitul s-a micșorat pentru că ritmul cumpărăturilor din străinătate a încetinit mai mult decât cel al vânzărilor externe.

Europa, partenerul dominant în comerțul extern

Economia României rămâne puternic ancorată în piața unică europeană. Aproape trei sferturi din totalul schimburilor comerciale se desfășoară cu statele membre ale Uniunii Europene. În ianuarie 2026, 73% din exporturile românești au avut ca destinație țările UE, iar 72% din importuri au provenit din spațiul comunitar. Aceste cifre confirmă integrarea profundă a lanțurilor de producție și aprovizionare naționale în cele europene.

Ce vinde și ce cumpără România

Industria este motorul principal al exporturilor românești. Cele mai importante categorii de produse vândute în străinătate sunt:

Mașini și echipamente de transport: reprezintă aproape 45% din totalul exporturilor.

Alte produse manufacturate: acoperă aproximativ 28% și includ componente auto, echipamente industriale, aparatură electrică și produse metalice sau textile.

Structura importurilor este similară, dominată tot de mașini și echipamente. Totuși, există diferențe notabile în anumite sectoare, care scot la iveală dependențe structurale ale economiei.

Sectoarele vulnerabile: Chimia și alimentele

Dependența de importuri este vizibilă în sectorul chimic. România exportă produse chimice în valoare de circa 422 de milioane de euro, dar importă de peste 1,4 miliarde de euro. Acest dezechilibru major arată o vulnerabilitate care ar putea fi accentuată de tensiuni geopolitice, precum războiul din Iran, care ar putea scumpi importurile. Și în sectorul alimentar balanța este negativă. În ianuarie, țara a exportat alimente și animale vii de 485 de milioane de euro și a importat de 778 de milioane de euro. O notă pozitivă este scăderea puternică a importurilor de alimente față de anul trecut, cu 16,3%. În domeniul combustibililor și energiei, atât exporturile, cât și importurile au scăzut, reflectând probabil evoluțiile de pe piețele internaționale.

Datele de la începutul anului 2026 subliniază câteva realități economice clare. România este o economie dependentă de comerțul cu UE, cu o industrie care susține exporturile, dar care se confruntă cu un deficit comercial mare. Acest indicator este important deoarece arată că economia depinde încă de importuri pentru a-și acoperi consumul, ceea ce pune presiune pe cursul valutar și pe stabilitatea economică generală.