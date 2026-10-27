Vămuirea mașinilor aduse din afara UE rămâne obligatorie chiar dacă proprietarul nu mai pune dovada în dosarul de înmatriculare. Instituția Prefectului din Harghita a avertizat în octombrie 2026 că obținerea numerelor nu înseamnă și plata taxelor de import. Dacă mașina nu a fost vămuită, autoritatea vamală poate cere banii ulterior.

Schimbarea privește actele cerute la înmatriculare, nu taxele. Până în noiembrie 2024, vechiul ordin al Ministerului Afacerilor Interne cerea dovada formalităților vamale pentru vehiculele dobândite din străinătate. Ordinul nr. 181/2024, aplicabil din 15 noiembrie 2024, nu mai include dovada în lista actelor. Nu este vorba despre o taxă nouă introdusă în 2026.

Cât poate costa importul

Pentru un autoturism adus dintr-un stat din afara UE, Autoritatea Vamală Română arată că persoana fizică plătește taxa vamală și TVA, iar în unele cazuri și accize. Nu există aceeași taxă vamală pentru orice mașină. Suma depinde de tipul vehiculului, de încadrarea lui în tariful vamal al UE și de țara de origine.

TVA este, în mod obișnuit, de 21% pentru un autoturism importat. Agenția Națională de Administrare Fiscală arată că această cotă standard se aplică din 1 august 2025. Ea nu se pune doar peste prețul din contract. Potrivit Codului fiscal, calculul pornește de la valoarea stabilită de vamă și include taxa vamală și anumite cheltuieli de import, cum sunt transportul și asigurarea, dacă nu au fost deja incluse.

De pildă, dacă transportul trebuie adăugat la valoarea mașinii, crește suma pe care se calculează TVA. Proprietarul are nevoie de actele mașinii și de costurile reale pentru a afla cât are de plătit; prețul din anunț nu este suficient.

Ce faci înainte să mergi la înmatriculare

Mai întâi verifici dacă mașina este încă un bun nevămuit în UE. O mașină cumpărată din alt stat membru, dar deja vămuită acolo, nu se vămuiește din nou doar pentru că ajunge în România. În schimb, locul unde ai cumpărat-o nu dovedește singur că taxele de import au fost achitate.

Dacă mașina trebuie vămuită, ai nevoie de un număr EORI, adică numărul folosit pentru identificarea persoanei în relația cu vama. Cererea se face prin aplicația EORI-RO; pentru o persoană fizică stabilită în România se folosește actul de identitate. Apoi contactezi biroul vamal competent și pregătești contractul sau factura, actele străine ale mașinii, documentele privind transportul și plata și datele de identificare ale vehiculului. Vama îți poate spune ce alte acte sunt necesare în cazul tău.

Importul se declară la vamă, personal sau printr-un reprezentant vamal. După stabilirea și plata sumelor datorate, păstrezi documentele vamale. Înmatricularea se face separat, la serviciul din județul domiciliului sau al sediului proprietarului. Lista actuală a actelor de înmatriculare nu cere dovada vămuirii.

Pentru proprietarii din Harghita, lista Autorității Vamale Române indică Biroul Vamal de Interior Harghita la Strada Harghita nr. 98, Miercurea-Ciuc, telefon 0266.371.819 și e-mail [email protected]. Înainte de deplasare, proprietarul poate confirma telefonic ce birou îi soluționează cazul.

Dacă mașina are deja numere

Înmatricularea nu ține loc de declarație vamală și nu dovedește plata taxelor. Proprietarul care a înmatriculat o mașină nevămuită poate contacta vama pentru a-și lămuri situația. Dacă vama îi comunică o datorie, Regulamentul vamal al UE prevede că termenul de plată stabilit nu poate depăși 10 zile de la notificare, în lipsa unei facilități de plată.

Ca regulă, aceeași reglementare permite notificarea datoriei vamale în trei ani de la nașterea ei; pentru fapte care pot constitui infracțiuni există termene mai lungi. Plata cu întârziere poate aduce dobânzi și penalități. Codul de procedură fiscală prevede dobândă de 0,02% și penalitate de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

Dacă primește un act fiscal pe care îl consideră greșit, proprietarul îl poate contesta la instituția care l-a emis în 45 de zile de la comunicare, potrivit Codului de procedură fiscală. Depunerea contestației nu oprește automat plata.